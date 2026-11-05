Et si votre prochain smartphone ne se contentait plus de lancer des applications, mais réalisait directement les tâches à votre place ? C’est l’ambition de Cyclon, une jeune pousse issue de la promotion F26 de Y Combinator. Son projet : concevoir un téléphone centré sur l’intelligence artificielle, capable de naviguer dans les applications, d’enchaîner plusieurs actions et même de créer des outils à la volée.

Publicité

Aujourd’hui, la plupart des usages mobiles reposent encore sur le même fonctionnement : ouvrir une application, parcourir plusieurs écrans, appuyer sur différents boutons et répéter l’opération jusqu’à obtenir le résultat souhaité. Cyclon veut faire disparaître une partie de ces manipulations en confiant directement les tâches à un agent IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche.

Un agent IA qui utilise les applications comme un humain

La différence revendiquée par Cyclon tient à sa manière d’interagir avec les applications. Là où de nombreux assistants dépendent d’intégrations spécifiques développées par les éditeurs pour accéder à leurs services, Cyclon entend naviguer dans les interfaces directement, comme le ferait un utilisateur. Il peut ainsi passer d’une application à une autre pour mener une tâche à son terme, sans attendre que chaque développeur mette en place une connexion dédiée.

L’exemple donné est assez parlant : retrouver des photos enfouies dans une conversation WhatsAppWhatsApp est l'application de messagerie de Meta, chiffrée de bout en bout par défaut, utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Lire la fiche et les envoyer à un ami. Plutôt que de devoir ouvrir la messagerie, retrouver la discussion, sélectionner les images puis les partager, l’utilisateur pourrait simplement demander à Cyclon de s’en charger.

La startup affirme également que son système peut créer une application à la volée lorsqu’il ne trouve pas l’outil nécessaire. Autre particularité mise en avant : l’agent peut continuer à travailler en arrière-plan, même lorsque le smartphone reste dans une poche. L’objectif est donc de passer d’un assistant qui répond à des demandes à un système capable d’exécuter des séquences d’actions de manière autonome.

Publicité

Un premier téléphone basé sur le Google Pixel 8a

Cyclon ne propose pas encore un smartphone entièrement conçu par ses soins. Pour son premier lot, la startup s’appuie sur un Google Pixel 8a sur lequel son environnement logiciel est préinstallé. Les appareils doivent être expédiés dans les 30 jours suivant la précommande, selon les informations communiquées par l’entreprise.

Ce choix s’explique par le fonctionnement de Cyclon, dont l’essentiel du travail se déroule au niveau du système d’exploitation. La jeune pousse souhaite d’abord démontrer que son approche logicielle peut fonctionner sur un appareil existant, avant de passer à une éventuelle conception matérielle propriétaire.

Un téléphone développé spécifiquement par Cyclon figure toutefois sur sa feuille de route. L’entreprise envisage alors d’exécuter des modèles d’IA plus puissants directement sur l’appareil, tout en les associant à des modèles hébergés dans le cloud. Cette architecture hybride doit notamment permettre de conserver autant que possible les données personnelles sur le smartphone.

La fiabilité sera le véritable test

La promesse est séduisante, mais elle soulève une question essentielle : Cyclon sera-t-il capable de fonctionner correctement avec les applications du quotidien ? Chaque service possède sa propre interface, ses menus, ses comportements et ses particularités. Un agent qui doit naviguer visuellement dans ces environnements doit donc être suffisamment robuste pour gérer les changements d’écran, les éléments inattendus et les différentes étapes d’une tâche.

Une intégration qui fonctionne parfaitement dans une démonstration ne garantit pas nécessairement une expérience fiable au quotidien. Les applications évoluent, leurs interfaces changent et certaines opérations peuvent nécessiter des confirmations ou des interventions humaines. C’est précisément sur ces situations que Cyclon devra faire ses preuves.

Le projet illustre néanmoins une évolution intéressante de l’intelligence artificielle mobile. Plutôt que d’ajouter un assistant supplémentaire à un smartphone traditionnel, Cyclon veut faire de l’agent IA l’intermédiaire principal entre l’utilisateur et ses applications. Si la startup tient ses promesses, elle pourrait réduire considérablement les manipulations répétitives. Dans le cas contraire, elle risque de rejoindre la longue liste des assistants qui promettent une autonomie impressionnante, sans parvenir à la rendre réellement utilisable.