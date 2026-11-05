Motorola pourrait ressusciter sa gamme One, lancée en 2018, avec un smartphone nettement plus ambitieux que ses prédécesseurs. Un appareil identifié sous le nom « moto one » vient d’apparaître dans la base de données du Wireless Power Consortium (WPC), révélant notamment son design et sa compatibilité avec la recharge sans fil Qi.

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Référencé sous le numéro de modèle XT2771-1, le smartphone prendrait en charge une recharge sans fil de 15 W. Il s’agit de sa première apparition publique connue, mais Motorola n’a encore confirmé ni son existence commerciale ni son éventuelle date de lancement. Le nom « moto one » pourrait également n’être qu’une appellation provisoire.

Un Snapdragon 8 Gen 5 et 12 Go de RAM

Le mystérieux smartphone est également apparu à plusieurs reprises dans Geekbench. Quatre résultats de benchmark associent le XT2771-1 à une configuration comprenant un Snapdragon 8 Gen 5, 12 Go de mémoire vive et Android 16.

Son meilleur résultat atteint 2 109 points en monocœur et 8 586 points en multicœur. Ces performances sont globalement cohérentes avec celles attendues d’un appareil équipé de cette puce. Elles restent toutefois préliminaires et peuvent évoluer avant la commercialisation, notamment en fonction de l’optimisation logicielle.

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À titre de comparaison, le Motorola Moto X70 Ultra avait obtenu 2 634 points en monocœur et 7 475 points en multicœur lors d’un test Geekbench publié en novembre 2025. Ce modèle disposait de 16 Go de RAM. Le futur moto one afficherait donc un résultat inférieur en monocœur, mais supérieur en multicœur. Ces écarts doivent néanmoins être interprétés avec prudence, les appareils testés pouvant utiliser des versions logicielles différentes.

La gamme Motorola One pourrait revenir sous une nouvelle forme

Le choix du nom est particulièrement intéressant. Motorola avait lancé la série One en 2018 pour proposer des smartphones de milieu de gamme supérieur. L’utilisation supposée d’un Snapdragon 8 Gen 5 représenterait un positionnement nettement plus ambitieux que celui traditionnellement associé à cette famille.

Motorola pourrait donc vouloir réintroduire cette appellation pour un appareil plus haut de gamme. Une autre possibilité reste toutefois ouverte : « moto one » pourrait simplement être un nom de développement ou une référence temporaire dans les bases de données de certification.

La présence d’une recharge sans fil Qi de 15 W constitue pour l’instant l’une des rares caractéristiques matérielles confirmées par une certification. Les informations concernant la puissance de recharge filaire ne sont pas encore disponibles.

Un smartphone encore largement mystérieux

Malgré ces premières apparitions, de nombreux éléments restent inconnus. La taille et la technologie de l’écran, la capacité de la batterie, les caractéristiques photographiques et le prix n’ont pas encore été dévoilés.

D’autres certifications pourraient progressivement apporter des précisions sur ce nouvel appareil. Si son existence et son positionnement se confirment, Motorola pourrait préparer un retour intéressant pour une gamme qui n’avait plus occupé le devant de la scène depuis plusieurs années.