Motorola profite du Snapdragon Summit pour dévoiler le Motorola Signature 27, présenté par la marque comme le smartphone le plus avancé de son histoire. Un positionnement particulièrement ambitieux qui s’accompagne d’une fiche technique résolument haut de gamme.

Le nouveau flagship embarque le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 fraîchement annoncé par Qualcomm, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, plusieurs fonctions d’intelligence artificielle basées sur Gemini et, pour la première fois chez Motorola, un système audio développé avec Bang & Olufsen.

Sa commercialisation est prévue dans plusieurs marchés internationaux plus tard en 2026.

Publicité

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 au cœur du Signature 27

Motorola fait partie des premiers constructeurs à confirmer l’utilisation du nouveau Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cette puce représente la déclinaison la plus ambitieuse de la nouvelle génération haut de gamme de Qualcomm. Gravée en 2 nm, elle se distingue du Snapdragon 8 Elite Gen 6 classique par des capacités supplémentaires en matière d’intelligence artificielle, de gaming et de traitement vidéo.

Le choix de cette plateforme confirme surtout le positionnement du Signature 27 : Motorola ne cherche pas simplement à proposer un nouveau smartphone premium, mais un véritable porte-étendard technologique.

La marque le décrit d’ailleurs comme son smartphone le plus avancé à ce jour.

Gemini au centre de l’expérience IA

Sans surprise pour un smartphone Android de cette catégorie, le Signature 27 s’appuie largement sur Gemini. L’assistant de Google ne se limite plus à répondre à des questions. Motorola met notamment en avant sa capacité à réaliser des actions et à interagir avec différentes applications et différents services.

Gemini peut ainsi participer à la préparation d’une sortie, rechercher des billets pour un événement ou encore aider à organiser une réservation au restaurant.

Le Signature 27 doit également profiter de fonctions génératives plus avancées. Avec Gemini Omni, Motorola évoque notamment la possibilité de transformer un prompt, des photos ou une vidéo existante en une séquence vidéo retravaillée grâce à l’intelligence artificielle. Gemini Lyria doit de son côté permettre de composer et générer de la musique originale.

Ces fonctionnalités illustrent parfaitement l’une des ambitions du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 : exécuter des modèles IA de plus en plus complexes directement depuis le smartphone.

Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels

Motorola soigne également la partie photo. Le Signature 27 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels utilisant un capteur Sony LYTIA. La marque n’a toutefois pas encore communiqué toutes ses caractéristiques techniques.

C’est surtout le téléobjectif qui attire l’attention : Motorola annonce un capteur périscopique de 200 mégapixels. Une définition particulièrement élevée qui pourrait permettre à Motorola de combiner zoom optique et recadrage numérique tout en conservant davantage de détails. Il faudra néanmoins attendre les caractéristiques complètes — notamment la taille du capteur, l’ouverture et la focale — pour évaluer réellement son potentiel.

La vidéo bénéficie également d’un Video Enhancement Engine utilisant l’IA pour analyser les scènes et ajuster automatiquement les tonalités de couleur.

Motorola promet ainsi un rendu plus naturel et plus fidèle à la scène enregistrée.

Bang & Olufsen arrive sur un smartphone Motorola

Autre nouveauté notable : le Signature 27 devient le premier smartphone Motorola à proposer Audio by B&O. Le constructeur s’appuie pour cela sur son partenariat avec le spécialiste danois Bang & Olufsen. Motorola n’a pas encore détaillé précisément la nature de cette collaboration. Il reste notamment à déterminer si B&O intervient uniquement sur le réglage sonore des haut-parleurs ou si ce partenariat englobe une partie plus importante de la chaîne audio.

Cette association constitue néanmoins un nouvel élément permettant à Motorola de renforcer le positionnement premium de sa gamme Signature.

Deux finitions Pantone au lancement

Motorola poursuit également son partenariat avec Pantone pour travailler l’identité visuelle de son nouveau flagship. Deux finitions sont annoncées :

PANTONE Coal Smoke, associée à une texture baptisée Tactical Weave

PANTONE Capulet Green, avec une finition brossée inspirée du textile

Motorola mise donc une nouvelle fois sur les couleurs et les matériaux pour différencier ses appareils, plutôt que sur les traditionnelles finitions noire, blanche ou argentée de nombreux smartphones premium.

Le véritable flagship Motorola de 2027 ?

Le Signature 27 marque surtout une volonté claire de Motorola de renforcer sa présence sur le segment ultra-premium. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, IA générative, partenariat avec Bang & Olufsen et finitions Pantone : la marque accumule les marqueurs traditionnellement associés aux smartphones les plus ambitieux du marché.

Cependant, il reste plusieurs inconnues importantes. Motorola n’a pas encore communiqué le prix, la configuration mémoire, les caractéristiques précises de l’écran, la capacité de la batterie ou encore les performances de recharge du Signature 27.

La marque indique simplement que le smartphone sera commercialisé plus tard dans l’année sur plusieurs marchés internationaux, avec davantage d’informations communiquées à l’approche de sa disponibilité.

La fiche technique complète et, surtout, son positionnement tarifaire permettront alors de savoir jusqu’où Motorola compte pousser cette nouvelle offensive sur le très haut de gamme.