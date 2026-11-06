Samsung pourrait enfin abandonner les batteries de 5 000 mAh qui équipent depuis plusieurs générations ses smartphones Galaxy A. Selon de nouvelles informations, le futur Galaxy A38 bénéficierait d’une capacité nettement supérieure, avec une batterie annoncée à près de 6 000 mAh.

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Une évolution qui pourrait améliorer sensiblement l’autonomie de l’un des modèles les plus populaires du constructeur.

D’après le site néerlandais GalaxyClub, le Galaxy A38 embarquerait une batterie d’une capacité nominale de 5 882 mAh. Samsung pourrait la commercialiser sous l’appellation 6 000 mAh, soit une progression d’environ 20 % par rapport aux 5 000 mAh du Galaxy A37 et de ses prédécesseurs, depuis le Galaxy A31.

Si cette information se confirme, le Galaxy A38 disposerait de la plus grande batterie jamais intégrée à un smartphone Galaxy A commercialisé en Europe. En revanche, Samsung ne prévoirait pas de recourir à une technologie silicium-carbone : il s’agirait donc d’une batterie conventionnelle de capacité accrue.

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Une fiche technique qui évoluerait peu en dehors de la batterie

Pour le reste, le Galaxy A38 conserverait une configuration relativement proche de celle des Galaxy A36 et Galaxy A37. Les premières fuites évoquent un module photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un objectif macro de 5 mégapixels. À l’avant, un appareil photo de 12 mégapixels serait chargé des selfies et des appels vidéo.

La recharge filaire resterait également limitée à 45 W, comme sur le modèle actuel. Le principal changement attendu concernerait donc bien l’endurance, plutôt qu’une refonte complète de la fiche technique.

Le Galaxy A58, qui devrait être présenté en même temps, pourrait lui aussi profiter d’une batterie de capacité supérieure. Les informations disponibles restent toutefois trop limitées pour connaître sa capacité exacte. Il n’est pas exclu que Samsung utilise le même accumulateur sur les deux modèles.

Un lancement au printemps 2027, avec un prix proche de 500 euros ?

Samsung préparerait le lancement des Galaxy A38 et A58 pour mars ou avril 2027. Leur positionnement tarifaire pourrait toutefois réserver une mauvaise surprise aux acheteurs : les prix de la gamme ont progressivement augmenté ces dernières années.

Le Galaxy A36 avait été commercialisé à partir de 379 euros en 2025. Le Galaxy A37 a ensuite débuté à 429 euros, avant de voir son prix atteindre 469 euros. Dans ce contexte, le Galaxy A38 pourrait se rapprocher de la barre des 500 euros, même si aucun tarif officiel n’a encore été communiqué.

Une batterie annoncée à 6 000 mAh constituerait une évolution intéressante pour une gamme qui a longtemps conservé la même capacité. Reste à savoir si ce gain se traduira réellement par une autonomie supérieure au quotidien, et si Samsung parviendra à maintenir un équilibre convaincant entre prix et prestations.

Comme toujours avec les informations précédant un lancement, ces caractéristiques restent à prendre avec prudence. Samsung n’a encore confirmé ni la batterie, ni la configuration photo, ni la date de présentation du Galaxy A38.