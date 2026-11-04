Samsung Galaxy A58 : une recharge de 45 W et peu de nouveautés attendues pour 2027

Samsung préparerait déjà le Galaxy A58, son prochain smartphone milieu de gamme attendu au début de l’année 2027. Mais les premières fuites ne dessinent pas une évolution particulièrement ambitieuse. Selon une certification chinoise, le futur modèle conserverait une recharge filaire de 45 W, tandis que plusieurs éléments de sa fiche technique pourraient rester très proches de ceux du Galaxy A57.

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Cette information provient d’une entrée dans la base de données de l’organisme chinois C3, associée au numéro de modèle SM-A5860. Le leaker @ZionsAvin a relayé cette découverte sur X. Samsung n’a toutefois pas encore confirmé officiellement cette caractéristique.

Une recharge de 45 W qui ne progresserait pas

Si cette fuite se confirme, le Galaxy A58 conserverait la même puissance de recharge que les Galaxy A57 et A56. Cette continuité pourrait surtout décevoir au regard de la gamme premium de Samsung : les Galaxy S26 et S25 se limitent à 25 W sur leur modèle standard, et les premières rumeurs suggèrent que le Galaxy S27 pourrait suivre la même trajectoire.

Le milieu de gamme disposerait donc, une nouvelle fois, d’une recharge plus rapide que celle du modèle phare classique. Mais cette différence sur le papier ne garantit pas nécessairement un avantage aussi important dans la pratique.

Une batterie de 5 000 mAh ou une technologie silicium-carbone ?

La capacité de la batterie du Galaxy A58 reste inconnue. Les Galaxy A56 et A57 embarquent tous deux une batterie de 5 000 mAh, mais Samsung pourrait profiter de cette nouvelle génération pour adopter une technologie silicium-carbone et augmenter la capacité sans nécessairement agrandir le téléphone.

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Toutefois, il ne s’agit que d’une possibilité évoquée dans les premières analyses. Aucune fuite présentée ici ne confirme l’adoption de cette technologie ni une capacité supérieure à 5 000 mAh.

L’autonomie pourrait donc constituer l’une des rares évolutions intéressantes du prochain modèle, à condition que Samsung décide réellement de modifier sa batterie.

Un appareil photo qui pourrait rester inchangé

Les perspectives sont également limitées du côté de la photographie. Des fuites précédentes indiquent que le Galaxy A58 pourrait reprendre le système photo de son prédécesseur : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels.

L’absence de téléobjectif resterait donc d’actualité. Le Galaxy A57 proposait déjà des performances photographiques jugées assez moyennes dans les tests de PhoneArena. Sans évolution matérielle significative, il sera difficile pour Samsung de transformer cette expérience avec le Galaxy A58.

Le changement le plus visible pourrait finalement se trouver sous le capot, avec un nouveau processeur. Le smartphone devrait logiquement adopter le successeur de l’Exynos 1680 qui équipe le Galaxy A57, mais son nom et ses caractéristiques ne sont pas encore connus.

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Un prix qui pourrait atteindre 699 dollars

Le prix constitue peut-être le point le plus préoccupant. Plusieurs rumeurs évoquent une hausse du tarif de départ du Galaxy A58, qui pourrait atteindre 699 dollars. Des estimations plus optimistes évoquent plutôt 649 dollars.

À ce niveau, le smartphone pourrait entrer directement en concurrence avec le Galaxy S26 FE, annoncé à 799 euros. La différence entre un modèle de milieu de gamme et un appareil de la famille Fan Edition deviendrait alors beaucoup moins évidente, particulièrement si les améliorations du Galaxy A58 restent limitées.

Cette éventuelle hausse intervient dans un contexte où les futurs modèles haut de gamme de Samsung pourraient eux aussi devenir plus chers. Le constructeur devra donc justifier le positionnement de son prochain milieu de gamme avec des évolutions suffisamment convaincantes.

Samsung privilégierait toujours ses propres priorités

Le Galaxy A58 illustre une stratégie qui semble privilégier une recharge suffisamment rapide pour atteindre un temps de charge d’un peu plus d’une heure, plutôt qu’une course systématique à la puissance. Cette approche peut se défendre, mais elle devient plus difficile à accepter lorsque les tarifs augmentent.

À ce stade, le Galaxy A58 ressemble davantage à une évolution progressive qu’à une véritable nouvelle génération. Une batterie plus ambitieuse, un processeur nettement plus performant ou un appareil photo amélioré pourraient changer la donne. Mais tant que ces éléments ne sont pas confirmés, les premières fuites ne donnent pas beaucoup de raisons de se réjouir.