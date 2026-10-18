Samsung préparerait plusieurs ajustements discrets pour le Galaxy S27 Ultra, son prochain smartphone haut de gamme attendu début 2027. Selon le leaker Ice Universe, l’appareil bénéficierait de bordures d’écran légèrement plus fines que celles du Galaxy S26 Ultra, tandis que son module photo dépasserait davantage du châssis.

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Les chiffres avancés restent préliminaires, mais ils dessinent une évolution mesurée du design. Les bordures passeraient de 1,32 à 1,28 mm, alors que la protubérance du bloc photo atteindrait 4,69 mm, contre environ 4,5 mm sur le modèle actuel.

Derrière ces changements, Samsung chercherait à préserver l’identité visuelle de sa gamme Ultra tout en intégrant des composants photo plus ambitieux et une batterie potentiellement plus généreuse. D’autres évolutions, notamment au niveau de l’écran et de l’agencement des capteurs, restent également évoquées par les fuites.

Des bordures de 1,28 mm pour le Galaxy S27 Ultra

D’après les mesures partagées par Ice Universe, les bordures de l’écran du Galaxy S27 Ultra atteindraient 1,28 mm. Le Galaxy S26 Ultra affiche, en comparaison, des bordures de 1,32 mm. Le gain reste donc limité sur le papier, même s’il pourrait contribuer à renforcer l’impression d’un écran occupant davantage la façade.

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Samsung resterait néanmoins derrière certains concurrents chinois sur ce critère. Les Xiaomi 18 Pro Max et OPPO Find X10 Pro Max sont respectivement annoncés avec des bordures de 0,99 et 1,15 mm. Ces chiffres proviennent des caractéristiques rapportées pour ces modèles et ne suffisent pas, à eux seuls, à comparer leur expérience d’affichage dans des conditions identiques.

L’évolution la plus visible pourrait finalement venir de la dalle AMOLED elle-même. Des rumeurs évoquent une technologie Privacy Display améliorée, qui permettrait de mieux protéger la confidentialité du contenu affiché. Les détails de cette éventuelle évolution restent toutefois à confirmer.

Un bloc photo plus épais pour accueillir de nouveaux composants

À l’arrière, le Galaxy S27 Ultra pourrait prendre un peu d’épaisseur au niveau de son module photo. Ice Universe évoque une protubérance de 4,69 mm, contre environ 4,5 mm pour le Galaxy S26 Ultra. Cette mesure dépasse également les 4,56 mm suggérés par de précédents rendus CAO attribués à OnLeaks.

Cette différence pourrait être liée à l’intégration d’un nouveau capteur principal. Des fuites antérieures mentionnent en effet un ISOCELL HP6, toujours dans la catégorie des capteurs au format optique 1/1,3 pouce.

Un module plus épais peut laisser davantage de place aux éléments optiques, mais il ne garantit pas automatiquement de meilleures photos. Les performances dépendront également du capteur, des objectifs, du traitement logiciel et de la gestion de la lumière. En l’absence de caractéristiques officielles, les bénéfices photographiques du Galaxy S27 Ultra restent donc inconnus.

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Une nouvelle disposition des appareils photo à l’étude

Les fuites évoquent également un changement de présentation du bloc photo. Samsung pourrait abandonner l’agencement vertical traditionnel au profit d’un module rectangulaire plus large, qui s’étendrait davantage sur la partie arrière du smartphone.

Cette modification donnerait au Galaxy S27 Ultra une apparence différente de celle des générations précédentes, sans nécessairement bouleverser l’ensemble de son design. Elle pourrait aussi accompagner l’intégration de composants plus volumineux.

Une batterie de capacité supérieure est également évoquée. Aucune capacité précise n’a toutefois été confirmée dans les informations disponibles. Il est donc encore impossible de déterminer si le gain d’autonomie serait significatif ou s’il servirait principalement à compenser la consommation de composants plus puissants.

Une présentation attendue début 2027

Samsung devrait conserver son calendrier habituel pour la gamme Galaxy S27, avec une présentation attendue en janvier ou en février 2027. Le constructeur n’a cependant pas officialisé la date de lancement ni les caractéristiques du Galaxy S27 Ultra.

Les changements évoqués restent modestes pris individuellement : quelques centièmes de millimètre sur les bordures et une protubérance photo légèrement plus importante. Leur intérêt dépendra surtout de la manière dont Samsung combinera ces ajustements avec les évolutions de l’écran, des capteurs et de la batterie.

Pour l’instant, le Galaxy S27 Ultra se dessine davantage comme une évolution du modèle précédent que comme une rupture esthétique. Les prochaines fuites devront préciser si les améliorations matérielles annoncées justifient cette nouvelle conception.