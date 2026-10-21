La prochaine génération de smartphones haut de gamme de Samsung commence à se préciser. Des protections d’écran en verre trempé destinées aux Galaxy S27, S27+ et S27 Ultra ont fait leur apparition en fuite, offrant de premiers indices sur les dimensions des écrans et la continuité du design frontal. Des versions transparentes classiques et des modèles de confidentialité, conçus pour limiter la visibilité depuis les angles latéraux, seraient également prévues.

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Ces accessoires ne permettent pas de confirmer les caractéristiques définitives des futurs smartphones, mais leurs dimensions donnent une indication sur les diagonales envisagées. Si ces informations se vérifient, Samsung conserverait trois formats distincts pour sa gamme principale, tout en préparant potentiellement un quatrième modèle intermédiaire, le Galaxy S27 Pro.

Galaxy S27, S27+ et Ultra : quelles tailles d’écran ?

D’après les dimensions des protections qui ont fuité, le Galaxy S27 disposerait d’un écran de 6,27 pouces. Il resterait ainsi le modèle le plus compact de la gamme. Le Galaxy S27+ passerait à 6,66 pouces, tandis que le Galaxy S27 Ultra pourrait atteindre 6,89 pouces.

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Un Galaxy S27 Pro serait également à l’étude, avec une diagonale d’environ 6,47 pouces. Ce modèle occuperait une position intermédiaire entre le S27 standard et le S27+, mais son existence et ses caractéristiques restent à confirmer.

Modèle présumé Diagonale d’écran Galaxy S27 6,27 pouces Galaxy S27 Pro Environ 6,47 pouces Galaxy S27+ 6,66 pouces Galaxy S27 Ultra 6,89 pouces

Ces dimensions doivent être considérées comme des estimations issues de fuites, et non comme des caractéristiques officielles. Les protections peuvent fournir des indices sur le format général, mais elles ne suffisent pas à confirmer précisément les dimensions de la dalle ou les bordures.

Un design qui évoluerait peu en façade

Les contours des protections suggèrent une continuité esthétique avec la génération actuelle. Des informations antérieures indiquaient même que le verre trempé du Galaxy S27 Ultra pourrait être compatible avec le Galaxy S26 Ultra. Si cette compatibilité se confirme, elle pointerait vers des changements limités au niveau de la face avant et des bordures.

Les versions dites de confidentialité constitueraient une autre option pour les futurs acheteurs. Elles sont conçues pour réduire la visibilité de l’écran lorsqu’il est observé de côté, un usage particulièrement pertinent dans les transports ou les espaces publics. Leur présence dans les fuites ne garantit toutefois pas que Samsung proposera lui-même ces accessoires : il pourrait s’agir de produits développés par des fabricants tiers.

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Samsung hésiterait encore sur la mémoire et le stockage

Les configurations de mémoire vive et de stockage ne seraient pas encore définitivement arrêtées. Selon les informations rapportées par des leakers, Samsung étudierait plusieurs combinaisons pour adapter les prix à la hausse des coûts des composants et aux tensions sur l’approvisionnement en semi-conducteurs.

Le Galaxy S27 et le S27+ pourraient ainsi être proposés avec 8 ou 12 Go de RAM, associés à 256 ou 512 Go de stockage. Les versions équipées de 8 Go seraient envisagées sur certains marchés afin de contenir les coûts, tandis que 12 Go resteraient l’option la plus courante attendue.

Pour les modèles supérieurs, les configurations évoquées seraient plus généreuses. Le Galaxy S27 Pro pourrait disposer de 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage, avec une éventuelle variante de 16 Go et 1 To. Le Galaxy S27 Ultra suivrait une logique similaire, avec 12 Go dans les versions de base et une configuration haut de gamme de 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Ces options restent provisoires. Samsung pourrait encore modifier les configurations en fonction des coûts et de la disponibilité des composants, et aucune grille officielle n’a été communiquée.

Une présentation attendue début 2027

La famille Galaxy S27 est attendue au début de l’année 2027. Pour l’instant, les protections d’écran apportent surtout des indications sur les dimensions et renforcent l’hypothèse d’un design frontal relativement proche de celui de la génération précédente.

Les prochains mois devraient permettre de préciser la place éventuelle du Galaxy S27 Pro, ainsi que les choix définitifs de mémoire et de stockage. D’ici à une annonce officielle, ces éléments doivent toutefois rester au stade des rumeurs.