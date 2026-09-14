Après trois ans d’absence, la BlizzCon revient en force à Anaheim avec une cérémonie d’ouverture particulièrement dense. Blizzard Entertainment a multiplié les annonces autour de ses licences historiques, entre Diablo 5, le retour de StarCraft, de nouveaux contenus pour World of Warcraft et Overwatch, mais aussi plusieurs projets inattendus.

Plus qu’un simple catalogue de mises à jour, cette BlizzCon 2026 ressemble surtout à une démonstration de force destinée à rappeler que Blizzard possède encore certaines des franchises les plus puissantes du jeu vidéo. Et pour plusieurs d’entre elles, l’éditeur regarde déjà très loin, jusqu’en 2029 et 2030.

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Diablo 5 et une série Netflix placent Sanctuary au centre de la BlizzCon

La plus grosse surprise de la cérémonie concerne sans doute Diablo 5, officiellement annoncé à l’occasion des 30 ans de la franchise. Blizzard a dévoilé une première cinématique centrée sur le retour du Seigneur de la Terreur à Sanctuary. Les informations sur le gameplay restent encore très limitées, mais l’éditeur vise actuellement une sortie au printemps 2029.

Cette annonce est remarquable par son timing. Diablo 4 est toujours activement alimenté et Blizzard ne cherche visiblement pas à attendre la fin de son cycle de vie avant de préparer ouvertement la génération suivante. Cela permet aussi au studio d’installer très tôt Diablo 5 dans son calendrier et de construire progressivement l’attente autour du projet.

En parallèle, Diablo va sortir du seul cadre vidéoludique avec une série animée destinée à Netflix. Blizzard n’a encore révélé ni le studio d’animation, ni le casting, ni l’intrigue ou la fenêtre de diffusion, mais cette adaptation confirme une volonté d’étendre ses univers vers d’autres médias.

Diablo 4 n’est pas abandonné pour autant. La Season of Hell’s Legacy arrivera le 15 septembre et fera revenir plusieurs ennemis et boss issus des précédents épisodes. Blizzard a également confirmé une version Nintendo Switch 2 ainsi que le retour de la classe Amazone, spécialisée dans les arcs et les javelots, au cours du premier semestre 2027.

StarCraft revient sous la forme d’un FPS en monde ouvert

L’autre immense annonce concerne une licence que de nombreux joueurs n’espéraient presque plus revoir sous la forme d’un nouveau jeu majeur : StarCraft. Blizzard prépare un FPS en monde ouvert prenant place dans son univers de science-fiction. Une première cinématique met en scène des soldats du Dominion Terran avant leur confrontation avec les Zergs, marquant un changement radical de perspective par rapport aux jeux de stratégie qui ont construit la réputation de la série.

Cependant, le projet ne sortira pas avant le printemps 2030. Cette date très lointaine montre que Blizzard choisit de dévoiler le jeu à un stade précoce, sans doute afin de réaffirmer son investissement dans la licence après plusieurs années d’incertitude.

Le passage au FPS n’est d’ailleurs pas totalement étranger à l’histoire de StarCraft. Blizzard avait déjà tenté d’élargir la franchise avec StarCraft: Ghost, projet finalement annulé après des années de développement. Le nouveau titre semble toutefois beaucoup plus ambitieux en adoptant directement une structure ouverte.

Le choix est stratégique : plutôt que de tenter de reproduire immédiatement le phénomène StarCraft II sur un marché du RTS devenu plus restreint, Blizzard cherche à utiliser son univers dans un genre capable de toucher un public beaucoup plus large.

World of Warcraft multiplie les projets, de Midnight à WoW Forever

World of Warcraft occupe sans surprise une place considérable dans cette édition. Pour World of Warcraft: Midnight, Blizzard a dévoilé Eclipse, prochain grand chapitre qui poursuivra l’arc narratif de Xal’atath et de la Worldsoul Saga. Le personnage se rapproche désormais de son objectif autour de l’âme-monde d’Azeroth, tandis que Blizzard prépare progressivement la transition vers le dernier acte de cette histoire.

Ce dernier chapitre sera World of Warcraft: The Last Titan, attendu en 2027. Les détails restent encore limités, mais une première cinématique a donné un aperçu de l’échelle des menaces que les joueurs devront affronter.

Blizzard a également réservé une annonce beaucoup plus nostalgique avec World of Warcraft: Forever. Présenté comme une expérience « Classic-Plus », ce nouveau projet veut reprendre les fondations du WoW original tout en ajoutant du contenu et une progression pensée pour dépasser la simple conservation du jeu de 2004.

WoW Forever sera lancé le 4 novembre 2026, avec une bêta prévue dès le 17 septembre.

L’approche est particulièrement intéressante pour Blizzard. WoW Classic a prouvé qu’une partie importante de la communauté souhaitait retrouver les anciennes philosophies de conception du MMO. Forever va plus loin en transformant cette nostalgie en une branche créative indépendante plutôt qu’en simple musée interactif.

Enfin, Warcraft III: Reforged reçoit une nouvelle campagne appelée Forsaken Kingdom, consacrée à la chute de Lordaeron et à la naissance d’Undercity. Blizzard annonce plus de 30 heures de contenu, disponibles dès maintenant.

Overwatch, Hearthstone et Heroes of the Storm reprennent de l’élan

Les autres jeux-services de Blizzard ont eux aussi bénéficié d’annonces importantes. Overwatch accueillera un nouveau héros de soutien baptisé Doctrine. Son gameplay repose sur l’utilisation de drones capables de soigner ses alliés et d’augmenter leur vitesse d’attaque, avec une approche davantage tournée vers l’accompagnement de l’équipe que vers les dégâts directs.

Blizzard prépare également des refontes pour Sombra et Roadhog, ainsi qu’une nouvelle carte nommée Watchpoint: Grimsvotn. Celle-ci accompagnera la Saison 5 et conclura l’arc narratif The Reign of Talon. Le prochain Overwatch Spotlight est déjà prévu pour février 2027.

Hearthstone recevra de son côté une nouvelle extension majeure, Black Empire, le 20 octobre. L’une des évolutions les plus importantes sera l’introduction d’un mode 2 contre 2, permettant enfin de jouer en équipe plutôt que de rester exclusivement dans des affrontements individuels.

La classe Moine rejoindra également Hearthstone en 2027, tandis que Battlegrounds accueillera un nouveau type de serviteur baptisé Aberrations dès le 22 septembre.

Plus surprenant encore, Blizzard redonne de l’attention à Heroes of the Storm. Xal’atath rejoindra le roster en tant que nouveau héros le 28 septembre, avec un passage préalable sur le PTR dès le 14 septembre.

Après plusieurs années durant lesquelles le MOBA avait reçu relativement peu de contenu majeur, cette annonce constitue un signal symbolique fort pour sa communauté, même s’il est encore trop tôt pour parler d’une véritable relance à grande échelle.

Blizzard joue simultanément sur la nostalgie et le très long terme

Pris séparément, ces projets semblent très différents. Ensemble, ils révèlent pourtant une stratégie assez cohérente. Blizzard exploite d’abord très largement son patrimoine. Warcraft III reçoit du contenu supplémentaire, World of Warcraft Forever retravaille les fondations du MMO, Diablo fait revenir l’Amazone et Heroes of the Storm récupère enfin un nouveau personnage majeur.

Mais l’entreprise ne se contente pas de recycler son passé. Diablo 5 et StarCraft représentent deux projets qui s’inscrivent dans un horizon extrêmement lointain. Annoncer des jeux trois ou quatre ans avant leur sortie comporte évidemment un risque : les attentes peuvent devenir difficiles à contrôler et les productions de cette ampleur évoluent souvent profondément en cours de route. Cela permet néanmoins à Blizzard d’envoyer un message très clair après plusieurs années de transformations internes : ses grandes licences ne sont pas en sommeil et des investissements importants sont déjà engagés pour leur avenir.

Le retour de StarCraft est probablement l’exemple le plus frappant. Transformer l’une des références absolues du RTS en FPS en monde ouvert montre que Blizzard est prêt à faire évoluer ses univers plutôt qu’à simplement reproduire leurs anciennes formules.

Une BlizzCon qui veut marquer le début d’un nouveau cycle

Cette BlizzCon 2026 avait une responsabilité particulière. L’événement n’avait plus eu lieu depuis 2023, et son retour devait donc représenter davantage qu’une succession de mises à jour saisonnières. Blizzard devait redonner une vision globale de son catalogue et rappeler pourquoi sa convention avait longtemps constitué l’un des rendez-vous majeurs de l’industrie.

Avec Diablo 5, un nouveau StarCraft, World of Warcraft Forever, The Last Titan et plusieurs extensions de ses jeux existants, l’entreprise dispose désormais d’un calendrier chargé qui s’étend sur plusieurs années. Tout ne possède évidemment pas le même poids. Une partie des annonces concerne des contenus déjà très proches de leur sortie, tandis que StarCraft ou Diablo 5 restent encore suffisamment lointains pour que beaucoup de choses puissent changer.

Mais la cérémonie montre surtout un Blizzard qui recommence à penser en portefeuille de franchises plutôt qu’en quelques jeux-services isolés.

La BlizzCon 2026 ne signe donc pas seulement le retour d’un salon absent depuis trois ans. Elle ressemble surtout au début d’un nouveau cycle pour Blizzard, partagé entre la reconstruction de son héritage et l’ambition de faire vivre ses univers historiques bien au-delà de leurs genres d’origine.