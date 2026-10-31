Apple pourrait enfin offrir à son ordinateur tout-en-un une évolution majeure de son écran. Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, la firme travaille sur un iMac équipé d’une dalle OLED. Le projet serait toutefois encore éloigné d’une commercialisation, qui pourrait intervenir dans plusieurs années.

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Dans la dernière édition de son podcast Power On, Mark Gurman 93 % fiable a évoqué cette piste en réponse aux discussions sur les prochaines évolutions de l’ordinateur de bureau d’Apple. « Ils étudient un iMac OLED, je peux vous le confirmer, mais je pense que cela reste à quelques années », a-t-il expliqué. Une évolution qui pourrait constituer le prochain véritable changement majeur de la gamme.

Un écran OLED pour faire monter l’iMac en gamme

L’arrivée de l’OLED ne serait pas particulièrement surprenante au regard de la stratégie récente d’Apple. La technologie est déjà présente sur les iPhone et les Apple Watch, ainsi que sur l’iPad Pro équipé de la puce M4. L’iPad mini a également rejoint cette transition, tandis que le MacBook Pro est passé à l’écran OLED.

Pour l’iMac, cette évolution pourrait néanmoins avoir un impact important sur le positionnement tarifaire. Les ordinateurs tout-en-un équipés d’une dalle OLED restent peu nombreux sur le marché, particulièrement dans une fourchette de prix comprise entre 1 200 et 1 500 dollars. Apple pourrait donc réserver cette technologie à une configuration plus haut de gamme.

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Une autre possibilité serait de l’intégrer à un éventuel iMac de 27 pouces, régulièrement évoqué dans les rumeurs, voire à un retour de l’iMac Pro. Mark Gurman ne précise toutefois pas quelle version de l’ordinateur pourrait bénéficier de cette dalle.

Au-delà de l’écran, l’iMac aurait besoin d’une évolution plus profonde. Depuis le lancement du modèle équipé de la puce M1 en 2021, son design général et ses différentes couleurs ont très peu évolué. Les principales nouveautés ont surtout concerné les processeurs Apple Silicon.

Le modèle présenté en 2026 avec la puce M6 suit cette même logique. Il apporte davantage de performances, une connectivité sans fil améliorée et des capacités renforcées pour les usages liés à l’intelligence artificielle, mais conserve une apparence familière.

Apple devra donc choisir entre une montée en gamme progressive et une refonte plus ambitieuse. L’arrivée d’un écran OLED pourrait accompagner un changement de format, notamment avec une diagonale de 27 pouces, ou servir de point de départ à une nouvelle génération d’iMac.

L’OLED s’étend progressivement à toute la gamme Apple

La transition vers l’OLED concerne désormais plusieurs catégories de produits chez Apple. Après les iPhone et les Apple Watch, l’iPad Pro a ouvert la voie sur les tablettes, avant que d’autres modèles ne soient évoqués dans les feuilles de route de la marque.

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L’iPad Air serait notamment le prochain candidat à cette évolution, tandis qu’un passage de l’écran OLED au MacBook Air est également envisagé à plus long terme. L’iMac pourrait ainsi rejoindre cette stratégie, mais son calendrier reste encore très incertain.

Pour les amateurs de l’ordinateur tout-en-un d’Apple, il faudra donc probablement s’armer de patience. Le prochain grand changement pourrait être davantage qu’une nouvelle puce : un écran OLED, un format plus généreux et, peut-être, un design entièrement repensé.