Deux ordinateurs portables, deux philosophies, et depuis peu, un seul et même prix. D’un côté, le MacBook Neo, lancé par Apple en mars 2026 comme le Mac le plus accessible jamais produit : un châssis en aluminium sans ventilateur et l’écosystème macOS dans son intégralité.

De l’autre, l’IdeaPad Vibe, la réponse de Lenovo attendue en octobre et novembre 2026, qui refuse le compromis sur la mémoire, le stockage et les ports. Les deux affichent désormais 799 €.

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Aucun des deux appareils n’a encore été testé en conditions réelles par la rédaction : le MacBook Neo est disponible depuis six mois, et le IdeaPad Vibe n’est pour l’instant qu’annoncé.

Le prix, d’abord : la parité retrouvée

Au lancement du MacBook Neo en mars 2026, Apple affichait 699 €, soit 100 € de moins que le IdeaPad Vibe annoncé par Lenovo à 799 €. Cet écart a disparu le 25 juin 2026 : Apple a relevé ce jour-là les prix de toute sa gamme Mac, portant le MacBook Neo à 799 € en 256 Go (899 € en 512 Go) — exactement le tarif du IdeaPad Vibe.

Une remise éducation reste proposée par Apple, mais aucune source française ne confirme à ce jour son nouveau montant après la hausse. Sans écart de prix pour trancher, la comparaison se joue entièrement sur ce que chaque machine offre en face : c’est tout l’enjeu de cet article.

Écran : le format unique contre le choix

Le MacBook Neo reprend la dalle Liquid Retina 13 pouces des iPad — une IPS à 2 408 × 1 506 pixels (219 ppp) et 500 nits de luminosité, sans plus. Aucune variante n’est proposée.

L’IdeaPad Vibe joue la carte de la diversité : diagonale de 14 ou 15 pouces, avec au choix une dalle OLED — réservée à deux des sept coloris, Moody Blue et Lowkey Grey — ou une IPS à 120 Hz sur les autres finitions. De quoi arbitrer soi-même entre contraste et fluidité, une option qu’Apple ne laisse pas.

Puce et mémoire : l’évolutivité contre le figé

Le MacBook Neo embarque la puce A18 Pro — celle de l’iPhone 16 Pro — avec 6 cœurs CPU et 5 cœurs GPU, épaulée par 8 Go de mémoire unifiée. C’est le point le plus discuté de la machine : cette mémoire est soudée, non extensible, et Apple ne propose même pas d’option payante pour l’augmenter. Suffisant pour la bureautique, le web ou la prise de notes ; plus juste dès qu’il s’agit de multitâche soutenu, de montage vidéo ou de développement.

L’IdeaPad Vibe inverse la logique : selon la configuration, il embarque un AMD Ryzen AI 400 ou un Snapdragon X de Qualcomm (un modèle Intel est annoncé pour plus tard), mais surtout jusqu’à 32 Go de mémoire et 1 To de stockage, répartis sur deux emplacements chacun — donc réellement évolutifs après achat, à l’inverse de la quasi-totalité des ultraportables de ce segment.

C’est l’argument central de Lenovo face au MacBook Neo.

Autonomie et poids

Apple annonce 36,5 Wh et jusqu’à 16 heures de lecture vidéo (11 heures de navigation web) pour un poids de 1,23 kg. Ce sont des chiffres mesurés par le constructeur, cohérents avec l’efficacité connue des puces Apple Silicon.

Lenovo annonce une batterie plus grosse — jusqu’à 65 Wh sur la configuration AMD — mais ne communique aucune autonomie en heures à ce stade, et le poids grimpe à environ 1,32 kg pour le modèle 14 pouces (1,5 kg en 15 pouces). Une plus grande capacité ne garantit pas une meilleure endurance réelle face à l’efficacité de l’A18 Pro : impossible de trancher avant un test comparatif direct.

Connectique et webcam : l’écart le plus net

C’est là que le MacBook Neo accuse le coup le plus visible : deux ports USB-C et une prise jack, un seul écran externe pris en charge (4K à 60 Hz maximum), et une webcam FaceTime HD 1080p sans volet de confidentialité physique.

L’IdeaPad Vibe aligne deux USB-C, deux USB-A, un port HDMI, un lecteur de cartes microSD et le Wi-Fi 7, plus une webcam 5 mégapixels avec volet de confidentialité et reconnaissance faciale Windows Hello. Pour qui branche encore une clé USB classique, un moniteur en HDMI ou une carte SD d’appareil photo, l’écart est immédiat.

Design, coloris et personnalisation

Le MacBook Neo mise sur la sobriété soignée : châssis en aluminium recyclé, totalement silencieux (aucun ventilateur), en quatre coloris — argent, rose poudré, jaune agrume et indigo.

Lenovo pousse la personnalisation plus loin avec sept teintes Pantone (Spicy Gold, un jaune doré intense, Zen Green, un vert inspiré de la, un corail chaleureux et lumineux, ou Dreamy Violet, un violet doux et nuancé, mais aussi des options plus discrètes comme Moody Blue, un bleu profond, Chill Blue, un bleu glacé, et Lowkey Grey, un gris intemporel), un châssis en métal ou hybride métal-plastique selon la configuration, et des touches de clavier interchangeables — une touche plus ludique, au prix d’un trackpad et d’un clavier jugés par les premiers essais seulement corrects, loin du niveau de finition d’Apple.

Faut-il choisir la simplicité ou l’évolutivité ?

Le MacBook Neo s’adresse à qui veut entrer dans macOS au meilleur prix jamais pratiqué par Apple, pour un usage léger — navigation, bureautique, notes — sans se soucier de branchements multiples. Les 8 Go de mémoire fixes sont la vraie limite : ils ne vieilliront pas bien pour qui alourdit ses usages avec le temps.

À prix désormais identique, l’IdeaPad Vibe a de quoi convaincre sur le papier : mémoire et stockage réellement évolutifs, connectique complète, choix d’écran et de coloris, pour le même budget que le MacBook Neo. Le revers, c’est une machine encore hypothétique — ni disponible, ni testée — sur un clavier et un trackpad déjà annoncés comme perfectibles. Notre avis sera à confirmer dès que les deux appareils seront passés au banc d’essai.

Comparatif établi le 14 septembre 2026 à partir des fiches techniques officielles d’Apple et de Lenovo. Ni le MacBook Neo ni l’IdeaPad Vibe n’ont encore été testés par la rédaction ; cette page sera mise à jour après nos propres mesures.