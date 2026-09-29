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Comprendre

Qu'est-ce que le Raspberry Pi et ce qu'il propose ?

Définition, gamme de produits, prix, usages et limites du Raspberry Pi — la fiche de référence pour tout comprendre.

L'ESSENTIEL
  • Le Raspberry Pi 5 16 Go est passé de 120 $ (fin 2024) à plus de 300 $ aujourd'hui à cause de la pénurie mondiale de RAM
  • Raspberry Pi précise qu'il ne s'agit pas d'une rupture de stock mais d'un surcoût, et promet de revenir sur ces hausses
  • Les modèles peu gourmands en RAM (Zero, Pi 400, versions 1-2 Go) n'ont pas été touchés par ces hausses
01 Définition

Qu'est-ce que Raspberry Pi, au juste ?

Le Raspberry Pi est une famille d’ordinateurs monocartes (SBC, « single-board computer ») créée par la Raspberry Pi Foundation, une association caritative britannique fondée en 2008 pour démocratiser l’apprentissage de l’informatique. Le premier modèle, lancé en février 2012, tenait sur une carte de la taille d’une carte de crédit et s’est arraché dès sa mise en vente. La Fondation a alors créé une structure commerciale dédiée — devenue Raspberry Pi Ltd en 2021 — pour concevoir et vendre les cartes, tout en gardant sa mission éducative. En juin 2024, cette filiale commerciale est entrée en Bourse à Londres sous le nom de Raspberry Pi Holdings (ticker RPI) ; la Fondation en reste actionnaire de référence, et Eben Upton dirige toujours l’ensemble.

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Le modèle phare actuel est le Raspberry Pi 5 : un processeur maison Broadcom BCM2712 quatre cœurs Cortex-A76 à 2,4 GHz, jusqu’à deux à trois fois plus rapide que le modèle précédent, un port PCIe 2.0 pour brancher un SSD M.2, une double sortie HDMI 4K et de 1 à 16 Go de RAM selon la version. Raspberry Pi annonce le maintenir en production jusqu’en 2036 au moins — une promesse de longévité précieuse pour les projets industriels qui en dépendent.

Reste qu’en 2026, ce même Raspberry Pi 5 coûte nettement plus cher qu’à son lancement : la version 16 Go, facturée 120 dollars fin 2024, dépasse aujourd’hui les 300 dollars. En cause, une pénurie mondiale de mémoire RAM alimentée par la demande des centres de données pour l’IA, qui a fait grimper le prix des puces LPDDR4 utilisées par le Pi 5 de « sept fois en un an » selon Raspberry Pi elle-même.

L’entreprise a relevé ses tarifs à plusieurs reprises depuis fin 2025 — jusqu’à 100 dollars de plus sur la version 16 Go lors de la seule hausse du 1ᵉʳ avril 2026 — tout en insistant sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une rupture de stock : « il n’y a pas de pénurie à ce stade, c’est purement une question de prix », a précisé un porte-parole, en promettant de revenir sur ces hausses une fois les coûts de la mémoire redescendus. Les modèles les moins gourmands en RAM (Zero, Pi 400, versions 1 et 2 Go) ont en revanche été épargnés.

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Au-delà du Pi 5, la gamme couvre des besoins très différents : le Raspberry Pi 500 et 500+ intègrent la même puce dans un clavier prêt à brancher sur un écran, le minuscule Pi Zero 2 W vise les projets embarqués, les cartes Pico et Pico 2 sont de simples microcontrôleurs pour l’électronique sans système d’exploitation, et le Compute Module 5 permet d’intégrer la même puce dans un produit industriel sur mesure. Des accessoires comme l’AI Camera (capteur Sony IMX500) ou l’AI HAT+ 2 ajoutent de la puissance dédiée à la vision par ordinateur.

Plus de 75 millions de Raspberry Pi ont été vendus depuis 2012. Le système d’exploitation maison, Raspberry Pi OS, et une immense communauté de makers expliquent une bonne partie de ce succès. Signe des temps, le Raspberry Pi devient aussi un terrain d’expérimentation pour l’IA locale : en septembre 2026, Raspberry Pi a mis en avant Needle 2, un modèle de seulement 14 Mo capable de convertir une phrase en action (allumer une LED, lire une température) directement sur le processeur du Pi 5, sans carte graphique ni connexion internet.

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02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. 2008

    Fondation Raspberry Pi

    Création au Royaume-Uni d’une association caritative dédiée à démocratiser l’apprentissage de l’informatique.

  2. Février 2012

    Premier Raspberry Pi

    Lancement du tout premier modèle, aussitôt en rupture de stock ; la Fondation crée une structure commerciale dédiée pour la concevoir et la vendre.

  3. Février 2016

    Cap des 8 millions

    Le Raspberry Pi dépasse le ZX Spectrum et devient l’ordinateur le plus vendu de l’histoire britannique.

  4. 2021

    Raspberry Pi Ltd

    La structure commerciale, jusque-là Raspberry Pi (Trading) Ltd, est renommée Raspberry Pi Ltd.

  5. Octobre 2023

    Raspberry Pi 5

    Lancement du modèle phare actuel : jusqu’à trois fois plus rapide que le précédent, avec port PCIe et puce d’entrées-sorties RP1 conçue en interne.

  6. Juin 2024

    Entrée en Bourse

    Raspberry Pi Ltd entre en Bourse à Londres sous le nom de Raspberry Pi Holdings (ticker RPI) ; la Fondation caritative reste actionnaire de référence.

  7. Décembre 2025 - février 2026

    Premières hausses liées à la RAM

    Une pénurie mondiale de mémoire, alimentée par la demande des centres de données pour l’IA, pousse Raspberry Pi à relever ses prix à deux reprises ; le Pi 5 16 Go passe de 120 à environ 205 dollars (IEEE Spectrum) et le Pi 500+ 16 Go de 220 à 280 dollars chez certains revendeurs.

  8. 1er avril 2026

    Nouvelle hausse officielle

    Raspberry Pi annonce une nouvelle vague de hausses (jusqu’à 100 dollars de plus sur le Pi 5 16 Go) et un Pi 4 3 Go à 83,75 dollars comme option d’entrée de gamme, en précisant que la mémoire LPDDR4 a été multipliée par sept en un an, mais qu’« il n’y a pas de pénurie à ce stade, c’est purement une question de prix ».

  9. Septembre 2026

    IA locale sur Pi 5

    Émergence d’outils d’IA ultra-légers comme Needle 2 (14 Mo), capables de tourner entièrement hors ligne sur le processeur d’un Raspberry Pi 5, sans accélérateur dédié.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Pico / Pico 2

Microcontrôleur
Dès 4 $
  • Puce RP2040 ou RP2350, sans système d'exploitation
  • Pour l'électronique embarquée
  • Programmable en MicroPython ou C/C++

Zero 2 W

Ultra-compact
15 $
  • Wi-Fi et Bluetooth intégrés
  • Format carte de crédit
  • Projets miniatures, domotique

Raspberry Pi 5

Modèle phare
De 45 $ à 305 $ selon la RAM
  • De 1 à 16 Go de RAM selon le modèle
  • BCM2712, PCIe 2.0, double USB 3.0
  • Versions 8/16 Go renchéries par la pénurie de RAM (16 Go : 120 $ fin 2024 → 305 $ aujourd'hui)

500 / 500+

Bureau tout-en-un
De 180 $ à 410 $
  • Raspberry Pi 5 intégré dans un clavier
  • Prêt à brancher à un écran
  • 500+ : version premium avec SSD interne

Compute Module 5

Intégration industrielle
Dès 67,50 $
  • Même puce que le Pi 5, en format module
  • Pour produits et bornes sur mesure
  • Nécessite une carte porteuse dédiée

Tarifs officiels en dollars US, hors accessoires (alimentation, carte microSD ou SSD, boîtier) souvent nécessaires et vendus séparément. Les prix des modèles les mieux dotés en RAM (Pi 5 8/16 Go, 500+, Compute Module) ont fortement augmenté depuis fin 2025 à cause de la pénurie mondiale de mémoire ; Raspberry Pi promet de revenir sur ces hausses une fois les coûts de la mémoire redescendus. Les prix en euros et la disponibilité varient selon les revendeurs.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Vente directe
raspberrypi.com
Boutique officielle, expédition internationale
Revendeurs agréés
Approved Resellers
Distributeurs locaux, souvent avec un stock plus stable que la boutique officielle
Documentation
raspberrypi.com/documentation
Datasheets, schémas et guides officiels, gratuits
Logiciel
Raspberry Pi OS (gratuit)
Basé sur Debian ; Ubuntu, Home Assistant OS et d'autres systèmes tiers sont aussi compatibles
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

GPIO 40 broches

Un connecteur d’entrées-sorties généralistes pour piloter capteurs, LED, moteurs ou relais — la porte d’entrée de l’électronique et de la domotique.

PCIe et stockage rapide

Depuis le Pi 5, un port PCIe 2.0 permet de brancher un SSD M.2 via un HAT, pour un démarrage et des transferts bien plus rapides que la carte microSD.

Vision et IA embarquées

Le module AI Camera (capteur Sony IMX500) et l’AI HAT+ 2 ajoutent de la puissance dédiée pour la reconnaissance d’image, sans dépendre du cloud.

IA locale sur CPU

De petits modèles comme Needle 2 (14 Mo) ou TinyLlama tournent directement sur le processeur du Pi 5, sans carte graphique ni connexion internet.

Multimédia et bureautique

Sortie double 4K60, décodage vidéo matériel et Raspberry Pi OS suffisent à en faire un petit ordinateur de bureau complet, notamment avec le Pi 500.

Alimentation par Ethernet (PoE+)

Avec le HAT PoE+ optionnel, le Raspberry Pi peut être alimenté directement par son câble réseau, pratique pour les installations fixes.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Performances encore limitées

Même le Pi 5 reste loin d’un PC de bureau récent pour les tâches lourdes (montage vidéo, jeux récents, gros modèles d’IA) : il vise la polyvalence et le prix, pas la puissance brute.

Un Pi bien dosé en RAM coûte cher en 2026

La pénurie mondiale de mémoire, tirée par la demande des centres de données pour l’IA, a fait grimper le prix des Pi 5 et 500+ les mieux dotés (parfois plus du double par rapport à leur lancement) ; les modèles à faible RAM (Zero, Pi 400, versions 1-2 Go) restent, eux, à leur tarif d’origine. Raspberry Pi assure qu’il ne s’agit pas d’une rupture de stock, seulement d’un surcoût, et promet de revenir sur ces hausses une fois les prix de la mémoire redescendus.

Alimentation et accessoires à part

Bloc secteur USB-C, carte microSD ou SSD, boîtier et ventilateur ne sont pas toujours inclus et s’ajoutent souvent au prix de la carte seule.

Courbe d'apprentissage

Configurer un Raspberry Pi (choix de l’OS, GPIO, ligne de commande) demande plus d’implication qu’un ordinateur ou une box grand public classique.

Une entreprise cotée en Bourse

Depuis l’entrée en Bourse de Raspberry Pi Ltd en juin 2024, la partie commerciale répond aussi à des actionnaires ; la Fondation caritative reste toutefois actionnaire de référence et conserve sa mission éducative.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser Raspberry Pi ?

Débutants et makers

Le Raspberry Pi 5 (4 ou 8 Go) avec un kit de démarrage (boîtier, alimentation, carte microSD) reste le point d’entrée le plus polyvalent pour apprendre l’électronique et la programmation.

Domotique et serveurs personnels

Un Raspberry Pi 4 ou 5 suffit largement à héberger Home Assistant, un serveur de fichiers ou un bloqueur de publicités, quitte à ajouter le HAT PoE+ pour l’alimenter par Ethernet.

Bureautique légère

Le Raspberry Pi 500 ou 500+, déjà intégré à un clavier, se branche directement à un écran pour un usage bureautique basique, sans montage.

Projets industriels ou en série

Le Compute Module 5, sur une carte porteuse personnalisée, convient mieux qu’un Raspberry Pi grand public pour intégrer la même puce dans un produit fini.

Curieux d'IA locale

Des modèles ultra-légers comme Needle 2 (14 Mo) montrent qu’un Pi 5, sans carte graphique, peut déjà exécuter de petites tâches d’IA entièrement hors ligne.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
Orange Pi / Banana Pi Divers fabricants chinois

Cartes souvent moins chères ou plus puissantes sur le papier, mais avec un support logiciel et une communauté nettement moins fournis.
Radxa ROCK Radxa

Alternative avec des puces parfois plus véloces, positionnée sur les mêmes usages makers et embarqués.
NVIDIA Jetson NVIDIA

Plus cher, mais taillé pour l’IA embarquée avec un vrai GPU dédié, là où le Pi mise sur le CPU et des accélérateurs en HAT.
Mini-PC x86 Intel NUC et équivalents

Plus puissants et nativement compatibles Windows, mais plus chers, plus gourmands en énergie et sans les broches GPIO.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un Raspberry Pi ?

Un ordinateur monocarte (SBC) britannique, de la taille d’une carte de crédit, créé en 2012 par la Raspberry Pi Foundation pour rendre la programmation et l’électronique accessibles à tous. Le modèle actuel le plus puissant est le Raspberry Pi 5.

Combien coûte un Raspberry Pi ?

De 4 dollars pour un microcontrôleur Pico à 305 dollars pour un Raspberry Pi 5 en version 16 Go. Il faut souvent y ajouter alimentation, stockage et boîtier, vendus séparément.

Quel est le dernier modèle de Raspberry Pi ?

Le Raspberry Pi 5, lancé en octobre 2023, reste le modèle phare en 2026. Raspberry Pi annonce le maintenir en production jusqu’en 2036 au moins.

Le Raspberry Pi est-il une association ou une entreprise ?

Les deux : la Raspberry Pi Foundation, association caritative fondée en 2008, définit la mission éducative, tandis que sa filiale commerciale, Raspberry Pi Ltd, conçoit et vend les cartes. Cette filiale est entrée en Bourse à Londres en juin 2024 sous le nom de Raspberry Pi Holdings (ticker RPI).

À quoi sert un Raspberry Pi ?

Apprendre la programmation et l’électronique, héberger un serveur personnel ou de la domotique (Home Assistant, Pi-hole), servir de petit ordinateur de bureau, ou s’intégrer dans un produit industriel via le Compute Module.

Peut-on faire tourner de l'IA sur un Raspberry Pi ?

Oui : de petits modèles comme Needle 2 (14 Mo) ou TinyLlama tournent directement sur le processeur du Pi 5, sans carte graphique ni connexion internet, dans la même logique que l’IA locale sur PC ou smartphone.

Faut-il acheter des accessoires en plus du Raspberry Pi ?

Généralement oui : bloc d’alimentation USB-C, carte microSD ou SSD, et boîtier ne sont pas toujours inclus et s’ajoutent au prix de la carte seule.

Pourquoi le Raspberry Pi est-il devenu si cher en 2026 ?

À cause d’une pénurie mondiale de mémoire RAM, tirée par la demande des centres de données pour l’IA. Raspberry Pi a relevé ses prix à plusieurs reprises depuis fin 2025 : le Pi 5 16 Go, facturé 120 dollars à son lancement fin 2024, dépasse aujourd’hui les 300 dollars. L’entreprise précise qu’il ne s’agit pas d’une rupture de stock mais d’un surcoût lié aux puces mémoire, et promet de baisser ses prix une fois la situation revenue à la normale. Les modèles peu gourmands en RAM (Zero, Pi 400, versions 1-2 Go) n’ont pas été touchés.

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