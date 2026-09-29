Le Raspberry Pi est un ordinateur monocarte britannique, né en 2012 pour rendre la programmation accessible à tous : aujourd’hui de 4 à 305 dollars selon le modèle, il sert aussi bien à apprendre le code qu’à faire tourner un serveur personnel, une borne industrielle ou, depuis peu, de petits modèles d’IA entièrement hors ligne. Depuis fin 2025, la pénurie mondiale de mémoire RAM a toutefois fait grimper ses prix, parfois de plus du double sur les modèles les mieux dotés.

Le Raspberry Pi est une famille d’ordinateurs monocartes (SBC, « single-board computer ») créée par la Raspberry Pi Foundation, une association caritative britannique fondée en 2008 pour démocratiser l’apprentissage de l’informatique. Le premier modèle, lancé en février 2012, tenait sur une carte de la taille d’une carte de crédit et s’est arraché dès sa mise en vente. La Fondation a alors créé une structure commerciale dédiée — devenue Raspberry Pi Ltd en 2021 — pour concevoir et vendre les cartes, tout en gardant sa mission éducative. En juin 2024, cette filiale commerciale est entrée en Bourse à Londres sous le nom de Raspberry Pi Holdings (ticker RPI) ; la Fondation en reste actionnaire de référence, et Eben Upton dirige toujours l’ensemble.

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Le modèle phare actuel est le Raspberry Pi 5 : un processeur maison Broadcom BCM2712 quatre cœurs Cortex-A76 à 2,4 GHz, jusqu’à deux à trois fois plus rapide que le modèle précédent, un port PCIe 2.0 pour brancher un SSD M.2, une double sortie HDMI 4K et de 1 à 16 Go de RAM selon la version. Raspberry Pi annonce le maintenir en production jusqu’en 2036 au moins — une promesse de longévité précieuse pour les projets industriels qui en dépendent.

Reste qu’en 2026, ce même Raspberry Pi 5 coûte nettement plus cher qu’à son lancement : la version 16 Go, facturée 120 dollars fin 2024, dépasse aujourd’hui les 300 dollars. En cause, une pénurie mondiale de mémoire RAM alimentée par la demande des centres de données pour l’IA, qui a fait grimper le prix des puces LPDDR4 utilisées par le Pi 5 de « sept fois en un an » selon Raspberry Pi elle-même.

L’entreprise a relevé ses tarifs à plusieurs reprises depuis fin 2025 — jusqu’à 100 dollars de plus sur la version 16 Go lors de la seule hausse du 1ᵉʳ avril 2026 — tout en insistant sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une rupture de stock : « il n’y a pas de pénurie à ce stade, c’est purement une question de prix », a précisé un porte-parole, en promettant de revenir sur ces hausses une fois les coûts de la mémoire redescendus. Les modèles les moins gourmands en RAM (Zero, Pi 400, versions 1 et 2 Go) ont en revanche été épargnés.

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Au-delà du Pi 5, la gamme couvre des besoins très différents : le Raspberry Pi 500 et 500+ intègrent la même puce dans un clavier prêt à brancher sur un écran, le minuscule Pi Zero 2 W vise les projets embarqués, les cartes Pico et Pico 2 sont de simples microcontrôleurs pour l’électronique sans système d’exploitation, et le Compute Module 5 permet d’intégrer la même puce dans un produit industriel sur mesure. Des accessoires comme l’AI Camera (capteur Sony IMX500) ou l’AI HAT+ 2 ajoutent de la puissance dédiée à la vision par ordinateur.

Plus de 75 millions de Raspberry Pi ont été vendus depuis 2012. Le système d’exploitation maison, Raspberry Pi OS, et une immense communauté de makers expliquent une bonne partie de ce succès. Signe des temps, le Raspberry Pi devient aussi un terrain d’expérimentation pour l’IA locale : en septembre 2026, Raspberry Pi a mis en avant Needle 2, un modèle de seulement 14 Mo capable de convertir une phrase en action (allumer une LED, lire une température) directement sur le processeur du Pi 5, sans carte graphique ni connexion internet.