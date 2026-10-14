Apple M6 vs M5 : la gravure en 2 nm, deux cœurs de plus et 20 % de multi-cœur

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Apple a lancé la M6 dans le nouveau Mac mini, avec une première : c’est sa première puce gravée en 2 nm, après plusieurs générations en 3 nm. Elle succède à la M5, lancée en octobre 2025 dans le MacBook Pro 14 pouces, l’iPad Pro et le Vision Pro. Entre les deux, Apple a ajouté des cœurs, renforcé le Neural Engine et intégré des accélérateurs d’IA dans chaque cœur graphique.

Un avertissement sur les chiffres : la M6 n’existe pour l’instant que dans le Mac mini, quand les références M5 viennent surtout de MacBook Pro, avec des limites thermiques et de puissance différentes.

Les benchmarks cités sont des fuites et des premiers tests, la rédaction n’a rien mesuré elle-même.

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Gravure et CPU : 12 cœurs au lieu de 10

La M5 est gravée en 3 nm et compte 10 cœurs CPU, quatre cœurs hautes performances et six cœurs économes. La M6 passe au 2 nm et à 12 cœurs : deux « super cores » au sommet de la hiérarchie, quatre cœurs de performance et six cœurs à haute efficacité énergétique. Apple revendique les meilleures performances mono-thread du marché et jusqu’à 1,2 fois les performances multithread de la M5.

GPU et IA : l’accélérateur neuronal dans chaque cœur

Le GPU passe de 10 à 12 cœurs. Apple avait commencé à glisser un Neural Accelerator dans chaque cœur graphique avec la M5 ; la M6 prolonge cette logique, avec des charges IA réparties entre le GPU et le Neural Engine, qui devient un double Neural Engine à 16 cœurs contre un seul sur la M5.

Le GPU n’est plus seulement un moteur de rendu : il sert aussi d’accélérateur pour les grands modèles de langage, les modèles de diffusion ou l’upscaling vidéo.

Mémoire : même plafond, plus de bande passante

Les deux puces plafonnent à 32 Go de mémoire unifiée. La bande passante progresse en revanche, de 153 Go/s sur la M5 à 170 Go/s sur le Mac mini M6, un paramètre déterminant pour les applications graphiques et les modèles d’IA qui déplacent de gros volumes de données. Comme sur tous les Mac Apple Silicon, la mémoire est soudée : la quantité se choisit à la commande.

Benchmarks : environ 10 % en mono-cœur, 20 % en multi-cœur

Une première fiche Geekbench 7 d’un Mac mini M6 affiche 4 071 points en mono-cœur et 22 783 en multi-cœur, contre une moyenne de 3 641 et 17 948 pour la M5, soit jusqu’à 12 % et 27 % d’avance. En prenant une médiane M5 plus élevée, Notebookcheck ramène l’écart à environ 10 % en mono-cœur et 20 % en multi-cœur, ce qui correspond mieux au gain de 1,2 fois annoncé par Apple.

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Le score mono-cœur de 4 071 dépasse celui de la M5 Max (3 731) dans la même base de données. Geekbench 6 et Geekbench 7 ne se comparent pas entre eux : ces valeurs ne valent qu’au sein d’une même version.

Quelles machines, à quel prix ?

La M6 équipe pour l’instant le Mac mini, vendu à partir de 1 049 € en France depuis le 23 septembre. La M5 reste dans les machines lancées en 2025 et 2026, du MacBook Pro 14 pouces à l’iPad Pro et au Vision Pro. Les Mac nomades passeront à la M6 plus tard : acheter une M5 aujourd’hui, c’est donc aussi parier sur un modèle de génération précédente, déjà très performant.

Faut-il attendre la M6 ?

Si vous cherchez un Mac de bureau, le Mac mini M6 est le choix logique : plus de cœurs, plus de bande passante, une puce 2 nm. Pour un portable, la question se pose autrement : la M5 reste disponible et très rapide, et la M6 n’est pas encore dans un Mac nomade. Un gain d’environ 10 à 20 % ne justifie pas à lui seul de remplacer une machine M5 récente ; il pèse davantage pour un utilisateur qui vient d’un Mac M1 ou M2.

Comparatif établi le 13 octobre 2026 à partir des communiqués d’Apple, de la couverture BlogNT et de premiers benchmarks publiés par la presse spécialisée. Les mesures viennent de machines différentes (Mac mini pour la M6, majoritairement des portables pour la M5) et ne sont pas celles de la rédaction. Cette page sera mise à jour après nos propres tests.