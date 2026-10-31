Huawei pourrait profiter du mois de novembre pour renouveler une partie de son catalogue haut de gamme. Parmi les appareils attendus figurerait le Mate X8, son prochain smartphone pliable. Selon le leaker Smart Pikachu, ce modèle embarquerait une puce Kirin 9050 Pro et bénéficierait d’une configuration photo ambitieuse, avec notamment un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels.

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Une configuration photo de 50 mégapixels

Le Huawei Mate X8 serait équipé d’un écran pliable de 8 pouces et du processeur Kirin 9050 Pro, également attendu sur les Mate 90 Pro Max et Mate 90 RS. Cette puce placerait le nouveau modèle dans le segment premium du constructeur.

La photographie ferait partie des principaux arguments de l’appareil. La fuite évoque un capteur principal de 50 mégapixels avec une plage dynamique particulièrement élevée, accompagné d’un téléobjectif périscopique RYYB de 50 mégapixels. Huawei intégrerait également un objectif Red Maple dédié à la restitution des couleurs naturelles.

Le smartphone pourrait aussi prendre en charge la photographie macro avec le téléobjectif ainsi que l’enregistrement vidéo au ralenti. Ces caractéristiques restent toutefois à confirmer par le constructeur.

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Une batterie de plus de 6 000 mAh évoquée

D’autres informations avaient déjà circulé au sujet du Mate X8. Une précédente fuite mentionnait un écran externe de 6,5 pouces et une dalle intérieure de 8,15 pouces. La capacité de la batterie dépasserait les 6 000 mAh, ce qui serait particulièrement intéressant pour un smartphone pliable.

Ces éléments ne sont cependant pas repris dans la dernière publication de Smart Pikachu. Ils doivent donc être considérés comme des caractéristiques encore non confirmées, au même titre que les détails définitifs de l’appareil.

Une MatePad Mini 2 avec la 5G également attendue

Le Mate X8 ne serait pas le seul produit en préparation. Huawei travaillerait aussi sur une deuxième génération de sa tablette compacte MatePad Mini, avec une connectivité 5G et un écran à taux de rafraîchissement élevé.

La première MatePad Mini avait été présentée en septembre 2025 avec une dalle de 8,8 pouces et la prise en charge des appels cellulaires et des données mobiles. Pour sa remplaçante, aucune information précise n’a encore été communiquée sur la diagonale, le processeur ou le prix.

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Le constructeur préparerait également un PC pliable et une nouvelle paire d’écouteurs. Leur identité, leurs caractéristiques et leur éventuelle présentation en novembre restent inconnues.

Un lancement possible avant la fin novembre

Selon le leaker, Huawei aurait encore plusieurs produits haut de gamme et éditions collector à présenter en novembre. La marque n’a toutefois confirmé ni les appareils concernés, ni les dates de lancement, ni les tarifs.

Le Mate X7 avait été dévoilé le 26 novembre de l’année précédente. Un calendrier similaire pour le Mate X8 est donc envisageable, mais rien ne permet encore de l’affirmer. Les prochaines annonces de Huawei devraient permettre de préciser le programme de cette fin d’année.