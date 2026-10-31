OPPO prépare un nouveau rendez-vous en Chine. Après avoir présenté la série Find X10 le 22 septembre, le constructeur a confirmé que sa gamme Reno 17 serait dévoilée en novembre. Le lancement sera également l’occasion de découvrir deux autres produits : la tablette OPPO Pad Air 6 et la montre connectée Watch 5.

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L’information a été confirmée par Zhang Ruoxing, porte-parole de la série Reno. Les Reno 17 sont déjà proposés en précommande en Chine, même si OPPO n’a pas encore précisé combien de modèles composeront la gamme. Les premières informations évoquent au moins deux références : le Reno 17 et le Reno 17 Pro.

Reno 17 Pro : une fiche technique ambitieuse attendue

D’après les fuites, le Reno 17 Pro pourrait embarquer un écran OLED de 6,32 pouces, avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait animé par une puce Dimensity 8500 Super et disposerait d’une batterie de 7 000 mAh.

La photographie pourrait constituer l’un de ses principaux arguments. Le smartphone serait équipé d’un capteur frontal de 50 mégapixels et d’un triple module arrière comprenant un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation sur cardan, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. Ces caractéristiques restent toutefois à confirmer par OPPO.

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Le Reno 17 standard adopterait une configuration différente. Il pourrait être équipé d’un Snapdragon 7 Gen 4, d’une batterie de 7 000 mAh et d’un triple appareil photo de 50 mégapixels. Là encore, il s’agit d’informations issues de fuites, et non de spécifications officielles.

Un Reno 17F également prévu à l’international ?

La gamme destinée aux marchés internationaux serait elle aussi en préparation. Un modèle baptisé Reno 17F a notamment été repéré dans plusieurs certifications. Il serait doté d’un écran OLED de 6,57 pouces, de 12 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage.

Son arrivée en Chine sous une autre appellation est également évoquée. Pour l’instant, Oppo n’a toutefois communiqué ni calendrier de lancement international ni détails sur les éventuelles différences entre les versions régionales.

La Pad Air 6 et la Watch 5 accompagneront les smartphones

Le lancement de novembre ne sera pas exclusivement consacré aux smartphones. OPPO a également commencé à dévoiler certaines fonctions de la OPPO Pad Air 6, notamment une nouvelle application Notes et une fonction de transfert de fichiers en un seul geste.

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Les démonstrations mettent en avant plusieurs usages : insérer rapidement des images dans une note, importer des séquences vidéo dans la bibliothèque multimédia de CapCut ou encore positionner des séquences sur la piste de montage en touchant directement celle-ci. La tablette pourrait ainsi miser sur une intégration plus poussée avec les outils de création et de productivité.

La Watch 5 devrait également être présentée lors de l’événement. Les premiers teasers laissent entrevoir un cadran carré et évoquent la possibilité d’une connectivité 5G grâce à un emplacement pour carte SIM. Aucune fiche technique détaillée n’a encore été dévoilée pour la tablette ou la montre.

Oppo devrait donc profiter de son événement de novembre pour renouveler plusieurs segments de son écosystème. Il faudra attendre les annonces officielles pour connaître les caractéristiques définitives, les prix et les éventuelles dates de commercialisation hors de Chine.