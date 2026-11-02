Samsung se rapprocherait du lancement de ses premières lunettes connectées dopées à l’intelligence artificielle. Selon le média sud-coréen ChosunBiz, le constructeur préparerait une commercialisation à la mi-décembre 2026.

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Mais, le lancement initial serait limité à deux marchés : les États-Unis et la Corée du Sud. Les consommateurs européens, notamment français, pourraient donc devoir patienter.

Cette échéance marque un léger décalage par rapport aux précédentes informations, qui évoquaient une présentation commerciale en novembre. Samsung n’a toutefois pas confirmé officiellement cette nouvelle date. Le prix reste également inconnu, le constructeur étant encore en discussion sur le positionnement tarifaire de ses lunettes.

Des lunettes connectées pilotées par Gemini et Android XR

Samsung avait présenté ses lunettes une première fois lors de Google I/O en mai, avant de donner davantage de détails à l’occasion du Galaxy Unpacked de juillet. Baptisé Intelligent Eyewear, le produit a été développé en collaboration avec deux marques spécialisées dans les lunettes : Gentle Monster et Warby Parker. Quatre designs ont jusqu’ici été dévoilés.

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Sur le plan logiciel, les lunettes reposent sur Android XR, la plateforme de Google dédiée aux appareils de réalité étendue. Gemini prend en charge les fonctions d’intelligence artificielle, tandis que des caméras et des microphones permettent à l’appareil de comprendre l’environnement de l’utilisateur.

L’objectif est de pouvoir interagir avec l’assistant sans sortir son smartphone. Les lunettes devraient notamment proposer des traductions en temps réel, des indications de navigation et des réponses aux questions formulées à la voix, en s’appuyant sur ce que l’utilisateur voit autour de lui.

Snapdragon AR1 Gen 1 et jusqu’à neuf heures d’autonomie

Les lunettes embarquent une puce Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Samsung annonce jusqu’à neuf heures d’autonomie sur une seule charge, un élément important pour un appareil destiné à accompagner l’utilisateur tout au long de la journée.

Une autre fonction concerne la prise de notes. Les utilisateurs pourront capturer des documents ou des informations issues de réunions, puis retrouver leur contenu automatiquement organisé dans Samsung Notes sur un smartphone Galaxy connecté.

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Il faudra cependant faire une concession importante : cette première génération ne dispose pas d’écran intégré. Les interactions reposent sur les caméras et la voix, sans affichage directement dans le champ de vision. Samsung travaillerait néanmoins sur une autre version équipée d’un écran, qui pourrait arriver ultérieurement.

Un lancement limité aux États-Unis et à la Corée du Sud

Selon ChosunBiz, Samsung aurait choisi de limiter la première commercialisation aux États-Unis et à la Corée du Sud. L’Europe, la Chine et le Japon ne feraient donc pas partie de cette première vague.

Cette stratégie permettrait au constructeur d’évaluer l’accueil réservé à ses lunettes avant d’envisager une distribution plus large. Pour l’instant, aucune date n’a été communiquée concernant une éventuelle arrivée sur les autres marchés.

Le prix reste lui aussi à déterminer. Samsung discuterait encore du tarif de ses Intelligent Eyewear, ce qui laisse plusieurs inconnues à quelques semaines du lancement attendu. Entre l’absence d’écran, l’intégration de Gemini et l’autonomie annoncée, ces lunettes devront trouver leur place face à une concurrence déjà active sur le marché des objets connectés portés sur le visage.