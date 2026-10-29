Google veut faire de Gemini et de son moteur de recherche des points d’entrée capables d’exécuter davantage de tâches du quotidien. L’entreprise annonce une nouvelle plateforme, baptisée Connected Apps Platform, destinée à simplifier l’intégration de services tiers dans Gemini et Google Search.

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L’objectif : permettre aux utilisateurs d’accéder à davantage d’applications sans multiplier les allers-retours entre différents services.

Google indique avoir déjà déployé plus de 50 applications connectées dans Gemini et Search, couvrant plusieurs domaines, de la productivité au divertissement, en passant par le sport, le bien-être et la réservation d’activités. Adobe, Experian, Localiza et Peloton sont notamment disponibles dans Gemini. Leur arrivée dans Search est prévue dans les prochaines semaines. Calm, spécialisée dans la méditation et le sommeil, rejoint également l’écosystème et sera accessible depuis les deux plateformes.

Effectuer davantage de tâches depuis Gemini ou Search

L’intérêt de ces intégrations est de rapprocher la recherche d’informations et la réalisation d’une action. Plutôt que de consulter plusieurs applications successivement, l’utilisateur pourrait accomplir une plus grande partie de son parcours directement depuis Gemini ou Google Search, selon les possibilités offertes par chaque service.

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Les usages dépendront toutefois des intégrations proposées. Toutes les applications ne permettront pas nécessairement d’effectuer les mêmes opérations dans Gemini et dans Search. Google entend néanmoins enrichir progressivement cet ensemble afin de rendre ses outils d’intelligence artificielle plus utiles au quotidien.

Une intégration unique pour les développeurs

La nouveauté la plus importante concerne aussi les développeurs. Jusqu’à présent, ils devaient créer des intégrations distinctes pour Gemini et Google Search. Avec Connected Apps Platform, ils pourront développer une intégration commune, puis choisir de la rendre disponible sur l’une ou les deux plateformes.

Google met également à leur disposition un tableau de bord centralisé pour tester leurs intégrations, les soumettre à validation et suivre leurs performances après leur lancement. La plateforme prend en charge les services hébergés dans le cloud ainsi que les applications Android, ce qui pourrait faciliter l’arrivée de nouveaux partenaires.

Cette approche vise à réduire les efforts nécessaires pour rejoindre l’écosystème de Google. Pour les utilisateurs, elle pourrait se traduire par un choix plus large de services accessibles directement depuis les interfaces de recherche et d’assistance par IA.

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Un déploiement progressif

Connected Apps Platform est lancée en version préliminaire. Google prévoit d’élargir progressivement son accès à davantage de développeurs et de marchés au cours des prochains mois. Il faudra donc patienter avant de voir apparaître un grand nombre de nouvelles intégrations.

À terme, Google cherche à rapprocher deux étapes aujourd’hui souvent séparées : trouver une information et agir à partir de celle-ci. Si les développeurs adoptent la plateforme et que les intégrations répondent aux besoins des utilisateurs, Gemini et Search pourraient devenir des interfaces centrales pour accéder à des services tiers. L’ampleur de cette évolution dépendra toutefois du nombre d’applications compatibles et des fonctionnalités réellement proposées par chacune.