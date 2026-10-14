Samsung préparerait le lancement de ses premières lunettes connectées sous Android XR avant la fin de l’année 2026. Selon de nouvelles informations publiées par SammyGuru, les Galaxy Glasses pourraient arriver dès novembre, avec un design léger, une caméra de 12 mégapixels et une intégration de Gemini. Le constructeur miserait sur un accessoire discret, capable d’assister l’utilisateur sans nécessiter d’écran intégré.

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Évoquées lors de la présentation des derniers smartphones pliants de Samsung en juillet, ces lunettes reposeraient sur une approche différente de celle d’un casque de réalité mixte. Elles combineraient des caméras, des haut-parleurs, des microphones et des fonctions d’intelligence artificielle, en s’appuyant sur un smartphone connecté pour une partie de leurs usages.

Toutefois, le calendrier, les caractéristiques et les prix restent à confirmer officiellement. Les informations disponibles proviennent de fuites et ne constituent pas une fiche technique définitive.

Galaxy Glasses : un poids de 41 grammes et aucun écran intégré

Le poids serait l’un des principaux atouts des Galaxy Glasses. SammyGuru évoque 41 grammes avec des verres standards, contre environ 50 grammes dans des rendus apparus en avril. Les versions équipées de verres correcteurs pourraient être légèrement plus lourdes.

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Ce poids placerait les lunettes dans une catégorie relativement légère pour un appareil intégrant de l’électronique. Le confort dépendra toutefois aussi de la répartition du poids, de la forme des branches et de l’ajustement sur le visage.

Contrairement à des lunettes de réalité augmentée dotées d’un affichage, les Galaxy Glasses ne projetteraient aucune image devant les yeux. Samsung privilégierait une expérience centrée sur l’audio, la capture vidéo et l’assistance par IA.

Cette approche pourrait rendre le produit plus discret et moins complexe qu’un appareil doté d’un écran. En contrepartie, les utilisateurs ne pourraient pas consulter directement des informations visuelles dans leur champ de vision.

Snapdragon AR1 Gen 1, caméra 12 mégapixels et Gemini

D’après les informations divulguées, les Galaxy Glasses embarqueraient une puce Snapdragon AR1 Gen 1, accompagnée de 2 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage.

La caméra de 12 mégapixels pourrait enregistrer des vidéos en définition 3K à 30 images par seconde. Deux haut-parleurs à oreilles libres permettraient d’écouter du contenu sans isoler complètement l’utilisateur de son environnement. Quatre microphones seraient également intégrés pour les appels téléphoniques et les interactions vocales avec Gemini.

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L’intelligence artificielle constituerait ainsi un élément central de l’expérience. Les lunettes pourraient servir d’interface pour interagir avec l’assistant de Google, sans avoir à sortir systématiquement son smartphone. Les fonctions précises qui seront disponibles au lancement restent néanmoins inconnues.

La question de la confidentialité sera également importante. Un appareil capable d’enregistrer des vidéos et de capter des conversations devra permettre aux personnes autour de son utilisateur de comprendre quand une capture est en cours. Samsung n’a pas encore détaillé les dispositifs prévus sur ce point.

Jusqu’à neuf heures d’autonomie, 72 heures avec l’étui

L’autonomie annoncée par la fuite atteindrait neuf heures sur une charge. L’étui de recharge permettrait de prolonger cette durée jusqu’à 72 heures. Ces chiffres devront être vérifiés dans des conditions réelles. L’utilisation de la caméra, les appels, les interactions avec Gemini et la lecture audio pourraient avoir un impact important sur l’autonomie effective.

L’intégration avec les autres appareils Samsung serait également un élément distinctif. Pour profiter des fonctions spécifiques à l’écosystème Galaxy, les utilisateurs auraient besoin d’un smartphone Galaxy S, Z Fold ou Z Flip récent fonctionnant sous One UI 9 ou une version ultérieure. Les fonctions liées à une montre nécessiteraient une Galaxy Watch sous Wear OS 7 ou une version plus récente.

Les lunettes devraient aussi fonctionner avec d’autres smartphones Android et des iPhone, mais avec une compatibilité plus limitée. Il faudra attendre les précisions de Samsung pour connaître les différences exactes entre les plateformes.

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Gentle Monster et Warby Parker pour multiplier les styles

Samsung chercherait à toucher un public plus large grâce à plusieurs collaborations dans le domaine de l’optique. Selon SammyGuru, la marque sud-coréenne Gentle Monster proposerait 16 variantes réparties sur six formes de montures.

Les modèles évoqués couvriraient différents styles, des montures carrées aux formes ovales, en passant par des silhouettes rondes ou œil-de-chat. Les couleurs et les types de verres varieraient selon les modèles, avec notamment des versions noires, grises, brunes, crème ou lilas.

Une deuxième collaboration serait prévue avec Warby Parker. Cette gamme comprendrait cinq modèles ou coloris, chacun disponible avec des verres transparents ou des verres solaires, soit dix variantes au total. Un étui bleu marine serait fourni avec ces lunettes.

La disponibilité dépendrait du partenaire choisi. Les modèles Gentle Monster seraient commercialisés aux États-Unis et en Corée du Sud, tandis que les versions Warby Parker seraient réservées au marché américain. La vente passerait par les sites et boutiques des deux marques, ainsi que par les Samsung Experience Stores aux États-Unis.

Quel prix pour les Galaxy Glasses ?

Samsung n’a pas encore communiqué de prix. Il est donc trop tôt pour déterminer si les Galaxy Glasses se positionneront face aux lunettes connectées de Meta sur un segment accessible ou sur un marché plus premium.

Le choix de plusieurs partenaires et de nombreuses montures laisse entrevoir une stratégie qui privilégie autant le style que la technologie. Le succès du produit dépendra cependant de son confort, de la qualité audio, de la pertinence de Gemini et de son autonomie réelle.

Un lancement en novembre 2026 reste possible selon les fuites, mais la date n’est pas confirmée. Samsung devra encore préciser les fonctions disponibles, les marchés concernés et les tarifs avant que ces lunettes connectées puissent être évaluées sur des bases solides.