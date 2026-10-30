Google enrichit Gemini avec une fonctionnalité qui pourrait simplifier le travail de nombreux utilisateurs : la création, la prévisualisation et la modification de fichiers directement dans une conversation. Documents, PDF, présentations, feuilles de calcul et code peuvent désormais être travaillés sans quitter l’interface de l’assistant.

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Jusqu’ici, Gemini pouvait déjà générer des fichiers à télécharger, mais leur modification nécessitait davantage d’allers-retours.

Modifier un document sans recommencer de zéro

Cette nouveauté permet notamment de transformer des photos de notes manuscrites en un guide de révision au format PDF, puis de consulter le résultat directement dans la conversation. Si une erreur apparaît ou si une partie doit être améliorée, l’utilisateur peut afficher le fichier en plein écran et effectuer lui-même des corrections.

Il est également possible de sélectionner des passages précis pour demander à Gemini de les reformuler, de répondre à des questions ou de modifier certains éléments visuels.

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La fonctionnalité ne se limite pas aux étudiants. Elle peut aussi faciliter la préparation de rapports, de présentations ou de tableaux de données, en permettant d’affiner progressivement un document avec l’aide de l’IA plutôt que de générer une nouvelle version à chaque modification.

Des différences entre le Web et le mobile

Toutes les possibilités ne sont pas encore disponibles sur l’ensemble des plateformes. La prévisualisation et la modification des PDF fonctionnent sur le Web comme sur mobile. En revanche, les fichiers Google Docs, Sheets, les présentations, ainsi que les fichiers MarkdownLe Markdown est un langage de balisage léger : on écrit du texte brut avec quelques signes simples (#, **, -) que les logiciels transforment en titres, gras et listes. Lire la fiche, TXT et les fichiers de code sont actuellement pris en charge uniquement sur le Web.

Google indique que ces nouveautés sont accessibles à tous les utilisateurs dans les langues et les régions où l’application Gemini est disponible. Cette intégration renforce le rôle de l’assistant, qui ne sert plus seulement à répondre à des questions ou à produire du contenu, mais devient aussi un espace de travail pour créer et retoucher des fichiers.

Google accélère les évolutions de Gemini

Cette nouveauté s’inscrit dans une période particulièrement active pour l’IA de Google. L’entreprise a récemment multiplié les améliorations de Gemini, avec notamment de nouvelles expériences d’apprentissage interactives, des intégrations d’applications plus poussées et des évolutions de ses modèles.

La possibilité de travailler directement sur des fichiers répond à un besoin concret : réduire les manipulations entre l’assistant et les outils de bureautique. Son intérêt dépendra toutefois des formats utilisés et de la plateforme choisie, puisque certaines fonctions restent pour l’instant réservées au Web.