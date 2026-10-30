L’intelligence artificielle n’est plus réservée aux informaticiens : ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche, ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche, GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche, Le Chat de Mistral AIMistral AI est la startup française d'IA fondée en 2023, championne européenne de l'open source, des modèles de langage et du chatbot Le Chat (renommé Vibe), avec un fort accent sur la souveraineté. Lire la fiche ou CopilotMicrosoft Copilot est la marque regroupant les assistants IA de Microsoft, devenue en 2026 une plateforme d'agents capables d'exécuter des tâches, intégrée à Windows et Microsoft 365. Lire la fiche se testent gratuitement, depuis un navigateur ou une application, sans la moindre compétence technique. Le plus difficile n’est pas de s’y mettre, mais de savoir par où commencer et comment éviter les pièges des premiers jours.

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Ce guide vous fait passer par neuf étapes concrètes, en une demi-heure environ : comprendre ce que fait un assistant IA, en choisir un, régler la confidentialité, écrire un premier message efficace, vérifier les réponses, protéger vos données et savoir quand passer à un abonnement. À la fin, vous aurez un assistant configuré, quelques réflexes solides et des pistes pour aller plus loin.

Les offres gratuites et leurs limites changent régulièrement. Pour les conditions en vigueur, consultez les fiches détaillées de chaque outil, liées tout au long du guide.

Ce qu’il faut retenir avant de commencer

Un assistant IA ne « sait » rien au sens humain : il prédit la suite la plus probable d’un texte à partir d’immenses corpus. Il rédige, résume, reformule et explique très bien, mais il peut aussi se tromper avec aplomb. Gardez donc l’esprit critique : l’IA est un excellent brouillon, jamais une source infaillible.

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Le meilleur moyen d’apprendre reste de pratiquer. Choisissez une tâche réelle de votre quotidien (un e-mail, un résumé, une recherche) et utilisez l’assistant pour la faire. Vous comprendrez vite ce qu’il fait bien et là où il faut le corriger.