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Astuce

Comment débuter avec l’IA : le guide pas à pas pour bien commencer

Durée Environ 30 minutes
Niveau Débutant
Requiert Un smartphone ou un ordinateur connecté à Internet
Étapes 9
Yohann Poiron
Yohann Poiron
PUBLIÉ
Comment débuter avec l’IA : le guide pas à pas pour bien commencer
L'ESSENTIEL
  • Commencez par un seul assistant gratuit (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, Copilot ou Perplexity)
  • Soyez précis dans vos messages : contexte, tâche, format, contraintes
  • Vérifiez toujours les informations importantes et ne partagez jamais de données sensibles

L’intelligence artificielle n’est plus réservée aux informaticiens : ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche, ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche, GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche, Le Chat de Mistral AIMistral AI est la startup française d'IA fondée en 2023, championne européenne de l'open source, des modèles de langage et du chatbot Le Chat (renommé Vibe), avec un fort accent sur la souveraineté. Lire la fiche ou CopilotMicrosoft Copilot est la marque regroupant les assistants IA de Microsoft, devenue en 2026 une plateforme d'agents capables d'exécuter des tâches, intégrée à Windows et Microsoft 365. Lire la fiche se testent gratuitement, depuis un navigateur ou une application, sans la moindre compétence technique. Le plus difficile n’est pas de s’y mettre, mais de savoir par où commencer et comment éviter les pièges des premiers jours.

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Ce guide vous fait passer par neuf étapes concrètes, en une demi-heure environ : comprendre ce que fait un assistant IA, en choisir un, régler la confidentialité, écrire un premier message efficace, vérifier les réponses, protéger vos données et savoir quand passer à un abonnement. À la fin, vous aurez un assistant configuré, quelques réflexes solides et des pistes pour aller plus loin.

Les offres gratuites et leurs limites changent régulièrement. Pour les conditions en vigueur, consultez les fiches détaillées de chaque outil, liées tout au long du guide.

Ce qu’il faut retenir avant de commencer

Un assistant IA ne « sait » rien au sens humain : il prédit la suite la plus probable d’un texte à partir d’immenses corpus. Il rédige, résume, reformule et explique très bien, mais il peut aussi se tromper avec aplomb. Gardez donc l’esprit critique : l’IA est un excellent brouillon, jamais une source infaillible.

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Le meilleur moyen d’apprendre reste de pratiquer. Choisissez une tâche réelle de votre quotidien (un e-mail, un résumé, une recherche) et utilisez l’assistant pour la faire. Vous comprendrez vite ce qu’il fait bien et là où il faut le corriger.

Pas à pas

Étape 01

Comprendre ce qu’est un assistant IA

Un assistant IA est un programme qui comprend vos messages écrits (ou parlés) et répond en langage naturel. Il repose sur un modèle de langage entraîné sur de très grands volumes de textes : l’IA générative produit du contenu (texte, images, code) plutôt que de simplement retrouver une information existante.

Il excelle pour rédiger, résumer, traduire, reformuler, expliquer un sujet ou proposer des idées. Il est moins fiable pour les chiffres précis, les faits récents ou les sources : il peut inventer une réponse plausible, ce que l’on appelle une hallucination.

Astuce. Retenez une règle simple : l’IA accélère votre travail, mais c’est vous qui validez le résultat.
Étape 02

Choisir un assistant gratuit pour commencer

Inutile de tout essayer : commencez par un seul outil. ChatGPT est le plus connu et le plus polyvalent. Claude est reconnu pour le codage et le raisonnement. Gemini s’intègre aux services de Google et d’Android. Mistral Vibe est le choix européen. Microsoft Copilot est intégré à Windows et à Microsoft 365. Et Perplexity se distingue par des réponses de recherche accompagnées de sources cliquables.

Tous proposent une formule gratuite, avec des limites. Sur Claude, par exemple, l’accès repose sur une session glissante d’environ cinq heures consommée en jetons (nos conseils pour la faire durer), et depuis le 9 octobre 2026, la version gratuite de Gemini est limitée à Flash-Lite.

Pour accéder aux principaux services IA :

Illustration de l’étape : Choisir un assistant gratuit pour commencer
Interface de discussion Mistral Vibe
Astuce. Si vous hésitez : ChatGPT pour un usage généraliste, Perplexity pour chercher avec des sources, Mistral si vous tenez à une solution européenne.
Étape 03

Créer un compte et régler la confidentialité

Rendez-vous sur le site ou l’application de l’outil choisi et créez un compte avec une adresse e-mail (ou un compte Google, Microsoft ou Apple selon les services). Un smartphone ou un ordinateur connecté suffit.

Avant votre première conversation, ouvrez les paramètres de confidentialité : la plupart des services permettent de gérer l’historique des conversations et de décider si elles peuvent servir à améliorer le modèle. Prenez deux minutes pour les régler selon votre usage. Rappelez-vous aussi que, dans l’Union européenne, le RGPD vous donne des droits d’accès, d’effacement et d’opposition sur vos données personnelles.

Astuce. Ne communiquez jamais de mot de passe, de numéro de carte bancaire ou de données médicales à un assistant IA.
Étape 04

Écrire votre premier message (le « prompt »)

Votre message à l’IA s’appelle un prompt. Plus il est précis, meilleure est la réponse. Un bon prompt contient quatre éléments : le contexte (qui vous êtes, pour quoi), la tâche (ce que vous attendez), le format (liste, tableau, trois paragraphes) et les contraintes (ton, longueur, public).

Par exemple, au lieu de « Aide-moi pour mon CV », écrivez : « Je postule comme assistante commerciale dans une PME. Voici mon expérience : [texte]. Rédige un résumé de profil de cinq lignes, dans un ton professionnel et direct. »

Astuce. Précisez toujours le public visé et le format souhaité : c’est ce qui améliore le plus les réponses.
Étape 05

Itérer : améliorer la réponse par la conversation

Ne vous contentez pas de la première réponse. Une conversation avec une IA se construit par touches successives : demandez de raccourcir, de changer de ton, d’ajouter un exemple, de reformuler pour un enfant de dix ans ou de proposer trois variantes.

Vous pouvez aussi inverser les rôles : demandez à l’assistant de vous poser des questions pour mieux comprendre votre besoin avant de répondre. C’est souvent la méthode la plus efficace pour les tâches complexes.

Astuce. Si la réponse dérive, repartez d’une nouvelle conversation plutôt que de corriger indéfiniment.
Étape 06

Vérifier les réponses

Une IA peut se tromper avec beaucoup d’assurance : dates inventées, citations approximatives, chiffres faux, sources qui n’existent pas. Pour tout ce qui compte (santé, droit, finances, travail), vérifiez les informations auprès d’une source fiable.

Demandez à l’assistant de citer ses sources, puis ouvrez-les : un outil comme Perplexity les affiche directement. Pour les chiffres et les noms propres, recoupez toujours avec une seconde source.

Astuce. Plus la réponse est précise (chiffre, date, citation), plus il faut la vérifier.
Étape 07

Protéger vos données et celles des autres

Ce que vous écrivez à un assistant en ligne est envoyé sur les serveurs de l’éditeur. Évitez d’y coller des informations confidentielles : documents d’entreprise, données de clients, informations personnelles de tiers, identifiants.

Si vous manipulez régulièrement des documents sensibles, il existe une alternative : l’IA locale, qui fait tourner un modèle directement sur votre propre ordinateur, sans envoyer vos données à un serveur distant. Elle demande un matériel plus puissant, mais garde vos fichiers chez vous.

Astuce. Au travail, vérifiez la politique de votre entreprise avant d’utiliser un assistant IA avec des données professionnelles.
Étape 08

Aller plus loin : fichiers, voix, images et agents

Une fois à l’aise, explorez les autres possibilités : envoyer un document ou une photo pour obtenir un résumé ou une explication, dialoguer à la voix depuis votre smartphone, générer des images ou transcrire une réunion.

Les assistants évoluent aussi vers des agents, capables d’enchaîner plusieurs actions pour vous (rédiger un rapport, remplir un formulaire, surveiller un service). Ils sont puissants mais demandent plus de prudence : validez les actions sensibles avant de les laisser s’exécuter.

Astuce. Commencez par des tâches simples et sans risque avant de confier à un agent des actions importantes.
Étape 09

Savoir quand passer à un abonnement payant

Restez en gratuit tant que les limites ne vous gênent pas. Passez au payant seulement si vous êtes bloqué régulièrement, si vous avez besoin des modèles les plus puissants ou de fonctions avancées.

Les tarifs de départ sont modestes : chez Google, l’abonnement Google AI Plus démarre à 4,99 € par mois, tandis que ChatGPT Plus et Claude Pro se situent autour de 20 dollars par mois. Les formules haut de gamme coûtent beaucoup plus cher et s’adressent aux usages intensifs. Comparez les offres avant de vous engager et testez un mois avant de vous abonner à l’année.

Astuce. Un seul abonnement suffit pour débuter : inutile de cumuler plusieurs outils payants.

Troubleshooting

Ça n'a pas marché ?

Faut-il payer pour utiliser une IA ?

Non. ChatGPT, Claude, Gemini, Le Chat de Mistral, Copilot et Perplexity proposent tous une formule gratuite, suffisante pour débuter. Les abonnements apportent des limites d’usage plus élevées et des modèles plus puissants.

Quel assistant IA choisir quand on débute ?

Pour un usage généraliste, ChatGPT est un bon point de départ ; Perplexity convient si vous cherchez des réponses avec sources ; Le Chat de Mistral si vous préférez une solution européenne. Testez-en un seul d’abord, puis comparez avec un second sur la même tâche.

L’IA peut-elle se tromper ?

Oui, régulièrement : elle peut inventer des faits, des chiffres ou des sources avec aplomb. Vérifiez toujours les informations importantes auprès d’une source fiable.

Mes conversations avec l’IA sont-elles privées ?

Pas totalement : elles sont traitées sur les serveurs de l’éditeur et peuvent, selon les réglages, servir à améliorer le modèle. Consultez les paramètres de confidentialité et évitez d’y saisir des informations sensibles.

Faut-il savoir programmer pour utiliser une IA ?

Non. Un assistant IA se pilote avec des phrases en français, comme une conversation. Aucune compétence technique n’est nécessaire pour les usages courants.

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