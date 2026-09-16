Lancé en août 2025 sur Pixel 10, Gemini Live a reçu le modèle vocal Gemini 3.1 Flash Live en mars 2026
Depuis août 2026, il gère Gmail à la voix et anticipe vos tâches via Spark et Daily Brief
Inclus gratuitement avec limites, plus complet via les abonnements Google AI Pro/Ultra
01Définition
Qu'est-ce que Gemini Live, au juste ?
Lancé en août 2025 sur les Pixel 10, Gemini Live est le mode vocal de Gemini, l’assistant IA de Google : plutôt que de taper une requête, l’utilisateur parle et l’IA répond en temps réel, dans une conversation continue qui se rapproche d’un appel téléphonique plutôt que d’un échange de messages.
Le vrai saut technique est venu en mars 2026 avec Gemini 3.1 Flash Live, que Google présente comme son modèle audio et voix le plus abouti à ce jour — des échanges plus naturels, plus rapides et plus fiables, disponibles aussi bien dans l’app Gemini que via la Gemini Live API pour les développeurs sur Google AI Studio.
Le tournant le plus marquant reste cependant l’été 2026 : Gemini Live est devenu nettement plus agentique. La mise à jour d’août 2026 ajoute Spark, Daily Brief et la gestion vocale de Gmail, appuyés sur Personal Intelligence : l’objectif affiché par Google est de permettre à l’utilisateur de déléguer des tâches complexes à la voix, sans toucher son écran. Le même moteur conversationnel alimente aussi Gemini for Home, la version de Gemini déployée sur les enceintes et écrans connectés depuis la fin de Google Assistant.
Accès étendu à Gemini Live et aux modèles vocaux les plus récents
Fonctions agentiques : Spark, Daily Brief, Gmail à la voix
Gemini Live est inclus dans l’application Gemini, gratuite avec des limites d’usage, ou plus complète via les abonnements Google AI Pro / Ultra. Voir la fiche Google Gemini pour le détail des offres.
04Comment y accéder
Où et comment l'utiliser
Application Gemini
Android, iOS
Bouton Live dans l'app, ou bulle flottante depuis janvier 2026
Gemini for Home
Enceintes et écrans connectés
Version domestique du même moteur conversationnel, héritière de Google Assistant
Google AI Studio
Gemini Live API
Pour les développeurs, via le modèle Gemini 3.1 Flash Live
Voiture
Android Auto
Assistant conversationnel disponible au volant
05Fonctionnalités
Ce que ça permet de faire
Conversation vocale continue
Parler librement, sans script figé, dans un échange qui se poursuit comme un appel téléphonique plutôt qu’une suite de commandes.
Spark, l'agent pour les tâches longues
Gemini Spark prend en charge des tâches en plusieurs étapes dans Docs, Sheets, Drive et le Web, parfois étalées sur plusieurs jours ou semaines — par exemple structurer une idée expliquée à voix haute en plan Google Docs, ou maintenir chaque semaine un menu et générer la liste de courses correspondante.
Daily Brief à la voix
Il suffit de demander « Quel est mon Daily Brief ? » pour que Gemini combine Gmail et Google Agenda en un résumé vocal de ce qui mérite l’attention dans la journée.
Gmail géré sans toucher l'écran
Rechercher et résumer ses e-mails à la voix, mais aussi marquer un message comme favori, l’archiver ou le supprimer directement, sans ouvrir l’application.
Mémoire personnelle (Personal Intelligence)
Gemini Live relie les conversations passées aux informations disponibles dans Gmail, Photos, Search et YouTube pour répondre à des questions qui demandent de reconstruire un contexte personnel.
Orchestration automatique des outils
L’utilisateur n’a pas besoin de savoir s’il doit appeler Spark, Daily Brief ou la recherche Gmail : Gemini choisit lui-même l’outil adapté au sein d’une même conversation.
06Limites & risques
Ce qu'il faut garder en tête
Encore perfectible en conversation naturelle
Gemini a longtemps coupé la parole aux utilisateurs sur les questions longues ; Google a testé un mode micro ouvert fin 2025 pour corriger ce point.
Fonctions agentiques encore récentes
Spark, Daily Brief et la gestion vocale de Gmail ne datent que d’août 2026 : leur fiabilité sur la durée reste à confirmer.
Dépendance à la connexion
Comme tout assistant vocal cloud, Gemini Live nécessite une connexion réseau stable pour fonctionner sans latence perceptible.
Confidentialité des données vocales
L’intégration de Personal Intelligence et l’accès vocal à Gmail impliquent un traitement plus large des données personnelles de l’utilisateur.
07Conseils par profil
Faut-il utiliser Gemini Live ?
Utilisateurs Android / Pixel
C’est l’expérience la plus aboutie : Spark, Daily Brief et Personal Intelligence s’appuient directement sur l’écosystème Google (Gmail, Agenda, Docs, Photos) déjà connecté au téléphone.
Emplois du temps chargés, usage mains libres
Utile pour cuisiner, conduire ou se préparer le matin sans regarder l’écran — mais Spark nécessite Google AI Pro (ou plus) et Daily Brief Google AI Plus (ou plus), pas le niveau gratuit.
Soucieux de la confidentialité
Personal Intelligence demande d’autoriser explicitement chaque service connecté (Gmail, Photos, Search, YouTube) : à activer service par service, pas en bloc, plutôt que de tout accepter d’emblée.
Utilisateurs iPhone
Gemini Live existe sur iOS, mais l’intégration profonde (Gmail, Docs, Spark) reste pensée pour l’écosystème Google ; à comparer avec Siri nouvelle génération, elle-même propulsée par une version de Gemini.
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