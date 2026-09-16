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Qu'est-ce que Gemini Live ?

Définition, historique, fonctions agentiques, prix et limites de Gemini Live — la fiche de référence pour tout comprendre en 2026.

L'ESSENTIEL
  • Lancé en août 2025 sur Pixel 10, Gemini Live a reçu le modèle vocal Gemini 3.1 Flash Live en mars 2026
  • Depuis août 2026, il gère Gmail à la voix et anticipe vos tâches via Spark et Daily Brief
  • Inclus gratuitement avec limites, plus complet via les abonnements Google AI Pro/Ultra
01 Définition

Qu'est-ce que Gemini Live, au juste ?

Lancé en août 2025 sur les Pixel 10, Gemini Live est le mode vocal de Gemini, l’assistant IA de Google : plutôt que de taper une requête, l’utilisateur parle et l’IA répond en temps réel, dans une conversation continue qui se rapproche d’un appel téléphonique plutôt que d’un échange de messages.

Les premiers mois ont surtout consisté à corriger des frictions d’usage : un bouton « muet » attendu depuis des mois est arrivé en octobre 2025, suivi en novembre d’un mode micro ouvert testé pour éviter que l’IA ne coupe la parole sur les questions longues. En janvier 2026, une bulle flottante a permis de garder la conversation active sans bloquer l’écran, pour un usage multitâche.

Le vrai saut technique est venu en mars 2026 avec Gemini 3.1 Flash Live, que Google présente comme son modèle audio et voix le plus abouti à ce jour — des échanges plus naturels, plus rapides et plus fiables, disponibles aussi bien dans l’app Gemini que via la Gemini Live API pour les développeurs sur Google AI Studio.

Le tournant le plus marquant reste cependant l’été 2026 : Gemini Live est devenu nettement plus agentique. La mise à jour d’août 2026 ajoute Spark, Daily Brief et la gestion vocale de Gmail, appuyés sur Personal Intelligence : l’objectif affiché par Google est de permettre à l’utilisateur de déléguer des tâches complexes à la voix, sans toucher son écran. Le même moteur conversationnel alimente aussi Gemini for Home, la version de Gemini déployée sur les enceintes et écrans connectés depuis la fin de Google Assistant.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Août 2025

    Lancement sur Pixel 10

    Gemini Live débarque comme assistant visuel, vocal et intelligent sur les Pixel 10.

  2. Octobre 2025

    Bouton muet

    Google ajoute un bouton « muet » réclamé depuis des mois, pour un usage dans des environnements bruyants.

  3. Novembre 2025

    Mode micro ouvert

    Google teste un mode micro ouvert pour éviter que l’IA ne coupe la parole sur les questions longues.

  4. Janvier 2026

    Bulle flottante

    Un contrôle flottant à l’écran permet de garder Gemini Live actif sans interrompre les autres usages du téléphone.

  5. Mars 2026

    Gemini 3.1 Flash Live

    Google lance son modèle audio et voix le plus abouti, pour des échanges plus naturels, plus rapides et plus fiables en temps réel.

  6. Août 2026

    Gemini Live devient agentique

    Spark, Daily Brief et la gestion vocale de Gmail transforment Gemini Live en assistant capable d’agir, pas seulement de converser.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Gemini (gratuit)

Limites d'usage
Gratuit
  • Accès de base à Gemini Live
  • Limites d'usage quotidien selon la demande

Google AI Pro / Ultra

Abonnement Google One AI
Inclus
  • Accès étendu à Gemini Live et aux modèles vocaux les plus récents
  • Fonctions agentiques : Spark, Daily Brief, Gmail à la voix

Gemini Live est inclus dans l’application Gemini, gratuite avec des limites d’usage, ou plus complète via les abonnements Google AI Pro / Ultra. Voir la fiche Google Gemini pour le détail des offres.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Application Gemini
Android, iOS
Bouton Live dans l'app, ou bulle flottante depuis janvier 2026
Gemini for Home
Enceintes et écrans connectés
Version domestique du même moteur conversationnel, héritière de Google Assistant
Google AI Studio
Gemini Live API
Pour les développeurs, via le modèle Gemini 3.1 Flash Live
Voiture
Android Auto
Assistant conversationnel disponible au volant
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Conversation vocale continue

Parler librement, sans script figé, dans un échange qui se poursuit comme un appel téléphonique plutôt qu’une suite de commandes.

Spark, l'agent pour les tâches longues

Gemini Spark prend en charge des tâches en plusieurs étapes dans Docs, Sheets, Drive et le Web, parfois étalées sur plusieurs jours ou semaines — par exemple structurer une idée expliquée à voix haute en plan Google Docs, ou maintenir chaque semaine un menu et générer la liste de courses correspondante.

Daily Brief à la voix

Il suffit de demander « Quel est mon Daily Brief ? » pour que Gemini combine Gmail et Google Agenda en un résumé vocal de ce qui mérite l’attention dans la journée.

Gmail géré sans toucher l'écran

Rechercher et résumer ses e-mails à la voix, mais aussi marquer un message comme favori, l’archiver ou le supprimer directement, sans ouvrir l’application.

Mémoire personnelle (Personal Intelligence)

Gemini Live relie les conversations passées aux informations disponibles dans Gmail, Photos, Search et YouTube pour répondre à des questions qui demandent de reconstruire un contexte personnel.

Orchestration automatique des outils

L’utilisateur n’a pas besoin de savoir s’il doit appeler Spark, Daily Brief ou la recherche Gmail : Gemini choisit lui-même l’outil adapté au sein d’une même conversation.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Encore perfectible en conversation naturelle

Gemini a longtemps coupé la parole aux utilisateurs sur les questions longues ; Google a testé un mode micro ouvert fin 2025 pour corriger ce point.

Fonctions agentiques encore récentes

Spark, Daily Brief et la gestion vocale de Gmail ne datent que d’août 2026 : leur fiabilité sur la durée reste à confirmer.

Dépendance à la connexion

Comme tout assistant vocal cloud, Gemini Live nécessite une connexion réseau stable pour fonctionner sans latence perceptible.

Confidentialité des données vocales

L’intégration de Personal Intelligence et l’accès vocal à Gmail impliquent un traitement plus large des données personnelles de l’utilisateur.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser Gemini Live ?

Utilisateurs Android / Pixel

C’est l’expérience la plus aboutie : Spark, Daily Brief et Personal Intelligence s’appuient directement sur l’écosystème Google (Gmail, Agenda, Docs, Photos) déjà connecté au téléphone.

Emplois du temps chargés, usage mains libres

Utile pour cuisiner, conduire ou se préparer le matin sans regarder l’écran — mais Spark nécessite Google AI Pro (ou plus) et Daily Brief Google AI Plus (ou plus), pas le niveau gratuit.

Soucieux de la confidentialité

Personal Intelligence demande d’autoriser explicitement chaque service connecté (Gmail, Photos, Search, YouTube) : à activer service par service, pas en bloc, plutôt que de tout accepter d’emblée.

Utilisateurs iPhone

Gemini Live existe sur iOS, mais l’intégration profonde (Gmail, Docs, Spark) reste pensée pour l’écosystème Google ; à comparer avec Siri nouvelle génération, elle-même propulsée par une version de Gemini.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
ChatGPT (mode vocal) OpenAI

Mode vocal concurrent, avec ses propres fonctions agentiques (Agent Mode, navigateur Atlas).
Claude Cowork Anthropic

Agent IA orienté productivité et exécution de tâches plutôt que conversation vocale native.
Siri nouvelle génération Apple

Assistant vocal d’Apple Intelligence, propulsé par une version personnalisée de Gemini lui-même depuis 2026.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que Gemini Live ?

Le mode de conversation vocale en temps réel de l’assistant Gemini de Google, pensé pour des échanges naturels façon appel téléphonique plutôt qu’un simple échange de texte.

Quelle différence avec Gemini classique ?

Gemini répond par écrit à une requête tapée. Gemini Live est son mode vocal en temps réel, conçu pour la conversation continue plutôt que l’échange de messages.

Gemini Live peut-il agir à ma place ?

Oui, depuis août 2026 : les fonctions Spark, Daily Brief et la gestion vocale de Gmail lui permettent de réaliser des tâches, pas seulement de discuter.

Gemini Live est-il gratuit ?

Il est inclus gratuitement dans l’application Gemini, avec des limites d’usage. Un accès plus complet passe par les abonnements Google AI Pro ou Ultra.

Quel modèle vocal utilise Gemini Live ?

Depuis mars 2026, Gemini 3.1 Flash Live, présenté par Google comme son modèle audio et voix le plus abouti à ce jour.

Gemini Live fonctionne-t-il sur les enceintes connectées ?

Le même moteur conversationnel alimente Gemini for Home, la version de Gemini déployée sur les enceintes et écrans connectés depuis la fin de Google Assistant.

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