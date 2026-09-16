Gemini Live est le mode de conversation vocale en temps réel de l’assistant Gemini de Google — pensé pour des échanges naturels façon appel téléphonique, capable depuis 2026 de mémoriser le contexte et d’agir directement dans vos applications plutôt que de se contenter de discuter.

Lancé en août 2025 sur les Pixel 10, Gemini Live est le mode vocal de Gemini, l’assistant IA de Google : plutôt que de taper une requête, l’utilisateur parle et l’IA répond en temps réel, dans une conversation continue qui se rapproche d’un appel téléphonique plutôt que d’un échange de messages.

Les premiers mois ont surtout consisté à corriger des frictions d’usage : un bouton « muet » attendu depuis des mois est arrivé en octobre 2025, suivi en novembre d’un mode micro ouvert testé pour éviter que l’IA ne coupe la parole sur les questions longues. En janvier 2026, une bulle flottante a permis de garder la conversation active sans bloquer l’écran, pour un usage multitâche.

Le vrai saut technique est venu en mars 2026 avec Gemini 3.1 Flash Live, que Google présente comme son modèle audio et voix le plus abouti à ce jour — des échanges plus naturels, plus rapides et plus fiables, disponibles aussi bien dans l’app Gemini que via la Gemini Live API pour les développeurs sur Google AI Studio.

Le tournant le plus marquant reste cependant l’été 2026 : Gemini Live est devenu nettement plus agentique. La mise à jour d’août 2026 ajoute Spark, Daily Brief et la gestion vocale de Gmail, appuyés sur Personal Intelligence : l’objectif affiché par Google est de permettre à l’utilisateur de déléguer des tâches complexes à la voix, sans toucher son écran. Le même moteur conversationnel alimente aussi Gemini for Home, la version de Gemini déployée sur les enceintes et écrans connectés depuis la fin de Google Assistant.