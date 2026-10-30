Google veut rendre l’apprentissage plus accessible grâce à Immersive Explorations, une nouvelle fonctionnalité de Gemini qui transforme des sujets complexes en expériences visuelles interactives. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de comprendre progressivement un concept en explorant ses différentes composantes, plutôt que de se limiter à des explications textuelles ou à des schémas statiques.

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Les premiers exemples couvrent des domaines variés : les anciennes routes commerciales de la route de la soie, le fonctionnement d’un moteur à réaction ou encore les phénomènes physiques à l’origine de la foudre. L’utilisateur peut sélectionner différentes parties d’une représentation visuelle pour afficher des explications supplémentaires, en passant des grands principes à des détails plus précis, jusqu’aux molécules et aux atomes.

Apprendre en explorant chaque détail

Avec Immersive Explorations, Google cherche à rendre les explications plus concrètes et progressives. En cliquant sur des éléments ou des légendes, l’utilisateur peut approfondir un sujet à son rythme et découvrir les mécanismes qui le composent. Cette approche peut notamment servir à explorer des notions scientifiques, des événements historiques ou le fonctionnement d’objets du quotidien.

Google prévoit également d’intégrer directement ces explorations dans les conversations Gemini. Il sera ainsi plus facile de passer d’une question posée à l’IA à une représentation interactive permettant d’approfondir le sujet. Une narration audio est aussi annoncée afin d’accompagner les utilisateurs au fil de leur exploration.

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La fonctionnalité est accessible depuis le Gemini Student Hub, en sélectionnant « Try immersive explorations », ou directement dans la bibliothèque Immersive Explorations.

Google indique que le service fonctionne sur le Web et sur mobile. Il prend en charge six langues : l’anglais, l’indonésien, l’hindi, le portugais brésilien, le français et le chinois simplifié. Pour les autres langues, l’expérience reste actuellement disponible uniquement en anglais, avec une prise en charge linguistique plus large prévue ultérieurement.

Une disponibilité étendue aux comptes Google personnels et professionnels

Immersive Explorations est désormais accessible aux utilisateurs disposant d’un compte Google personnel, aux clients Google Workspace et aux abonnés Workspace Individual. Selon Google, aucune configuration spécifique de la part des administrateurs n’est nécessaire, dès lors que Gemini est déjà activé dans l’organisation.

Avec cette nouveauté, Google cherche à faire de Gemini davantage qu’un simple outil conversationnel. Les explications interactives pourraient faciliter l’appropriation de sujets difficiles, en particulier lorsque la visualisation des mécanismes est aussi importante que leur description. L’efficacité pédagogique de cette approche dépendra toutefois de la qualité des représentations et des explications proposées pour chaque sujet.