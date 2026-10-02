Android XR est le système d’exploitation de Google pour les casques de réalité mixte et les lunettes connectées , conçu avec Samsung et Qualcomm : il fait tourner les applications Android et l’assistant Gemini dans l’espace. Le casque Galaxy XR est sorti aux États-Unis en octobre 2025, mais n’a toujours pas de date en France ; les premières lunettes sont attendues à l’automne 2026.

Android XR est la plateforme de réalité étendue (XR) de Google, annoncée en décembre 2024 et développée avec Samsung et Qualcomm. Il s’agit d’un système d’exploitation à part entière, bâti sur Android, qui fait tourner les applications du Play Store, des services comme YouTube, Maps, Chrome ou Meet, et surtout l’assistant Gemini, capable de « voir ce que vous voyez » pour décrire une scène, guider dans une application ou répondre à une question sur ce qui entoure l’utilisateur. La fonction « Circle to Search » permet aussi d’entourer un objet, réel ou virtuel, pour lancer une recherche.

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Le premier appareil est le Samsung Galaxy XR, un casque de réalité mixte lancé aux États-Unis le 21 octobre 2025 à 1 799 dollars. Il embarque une puce Snapdragon XR2+ Gen 2, 16 Go de mémoire, deux écrans micro-OLED de 3 552 x 3 840 pixels par œil, un suivi du regard et des mains, pour environ 545 g (plus 302 g de batterie externe, soit environ 2 heures d’autonomie). Il s’est ensuite déployé au Royaume-Uni le 8 juillet 2026 à 1 699 livres, mais n’a toujours ni date ni prix officiels en France (les estimations tournent autour de 1 900 à 2 000 euros).

Le second front, ce sont les lunettes. Lors de Google I/O 2026 (19 mai 2026), Google et Samsung ont annoncé des lunettes Android XR pour l’automne 2026 aux États-Unis, dessinées avec Warby Parker et Gentle Monster (Gucci et Kering Eyewear suivront). La première génération privilégie l’audio : deux caméras, micros, haut-parleurs et pavé tactile sur la branche, mais pas d’écran, avec Gemini pour la navigation, la traduction en temps réel, le résumé des notifications ou des tâches comme commander un repas. Elles se connecteront aussi bien à Android qu’à iOS, avec des limites imposées par Apple. Le prix n’est pas annoncé (des analystes avancent 379 à 499 dollars) et une version avec micro-écran est confirmée sans calendrier.

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Entre les deux, XREAL a dévoilé à Google I/O 2026 le matériel final de Project Aura : des lunettes filaires de 91 g avec un champ de vision de 70° et des dalles micro-OLED de 1 920 x 1 200 pixels par œil, reliées à un boîtier de calcul Snapdragon, prévues pour l’automne 2026 à 1 500 dollars maximum, avec Gemini, le Play Store et plus de 100 applications conçues pour la XR. Pour attirer les développeurs, Google a lancé un programme Android XR Developer Catalyst.