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Qu'est-ce qu'Android XR ?

Définition, appareils, prix, disponibilité en France et limites d'Android XR — la fiche de référence pour tout comprendre.

L'ESSENTIEL
  • Galaxy XR (21/10/2025) : 1 799 $ aux États-Unis, 1 699 £ au Royaume-Uni (8/07/2026), toujours pas de date en France
  • Lunettes Google-Samsung (Warby Parker, Gentle Monster) attendues à l'automne 2026 : audio et Gemini, sans écran, compatibles iPhone
  • XREAL Project Aura, lunettes filaires à 1 500 $ max, sont aussi prévues à l'automne 2026
01 Définition

Qu'est-ce que Android XR, au juste ?

Android XR est la plateforme de réalité étendue (XR) de Google, annoncée en décembre 2024 et développée avec Samsung et Qualcomm. Il s’agit d’un système d’exploitation à part entière, bâti sur Android, qui fait tourner les applications du Play Store, des services comme YouTube, Maps, Chrome ou Meet, et surtout l’assistant Gemini, capable de « voir ce que vous voyez » pour décrire une scène, guider dans une application ou répondre à une question sur ce qui entoure l’utilisateur. La fonction « Circle to Search » permet aussi d’entourer un objet, réel ou virtuel, pour lancer une recherche.

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Le premier appareil est le Samsung Galaxy XR, un casque de réalité mixte lancé aux États-Unis le 21 octobre 2025 à 1 799 dollars. Il embarque une puce Snapdragon XR2+ Gen 2, 16 Go de mémoire, deux écrans micro-OLED de 3 552 x 3 840 pixels par œil, un suivi du regard et des mains, pour environ 545 g (plus 302 g de batterie externe, soit environ 2 heures d’autonomie). Il s’est ensuite déployé au Royaume-Uni le 8 juillet 2026 à 1 699 livres, mais n’a toujours ni date ni prix officiels en France (les estimations tournent autour de 1 900 à 2 000 euros).

Le second front, ce sont les lunettes. Lors de Google I/O 2026 (19 mai 2026), Google et Samsung ont annoncé des lunettes Android XR pour l’automne 2026 aux États-Unis, dessinées avec Warby Parker et Gentle Monster (Gucci et Kering Eyewear suivront). La première génération privilégie l’audio : deux caméras, micros, haut-parleurs et pavé tactile sur la branche, mais pas d’écran, avec Gemini pour la navigation, la traduction en temps réel, le résumé des notifications ou des tâches comme commander un repas. Elles se connecteront aussi bien à Android qu’à iOS, avec des limites imposées par Apple. Le prix n’est pas annoncé (des analystes avancent 379 à 499 dollars) et une version avec micro-écran est confirmée sans calendrier.

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Entre les deux, XREAL a dévoilé à Google I/O 2026 le matériel final de Project Aura : des lunettes filaires de 91 g avec un champ de vision de 70° et des dalles micro-OLED de 1 920 x 1 200 pixels par œil, reliées à un boîtier de calcul Snapdragon, prévues pour l’automne 2026 à 1 500 dollars maximum, avec Gemini, le Play Store et plus de 100 applications conçues pour la XR. Pour attirer les développeurs, Google a lancé un programme Android XR Developer Catalyst.

project aura android xr 1 scaled

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Décembre 2024

    Annonce d'Android XR

    Google dévoile sa plateforme XR développée avec Samsung et Qualcomm ; le casque Samsung prend le nom de code Project Moohan.

  2. 21 octobre 2025

    Samsung Galaxy XR

    Premier casque Android XR, lancé aux États-Unis à 1 799 dollars, avec Gemini et les applications Android.

  3. 19 mai 2026

    Google I/O 2026 : lunettes et Project Aura

    Google et Samsung annoncent des lunettes Android XR pour l’automne 2026 (Warby Parker, Gentle Monster) ; XREAL présente le matériel final de Project Aura.

  4. 8 juillet 2026

    Galaxy XR au Royaume-Uni

    Le casque arrive au Royaume-Uni à 1 699 livres ; aucune date officielle pour la France.

  5. Automne 2026

    Lunettes Android XR

    Lancement attendu aux États-Unis des premières lunettes Google-Samsung (audio, sans écran) et de XREAL Aura ; l’Europe pourrait attendre.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Samsung Galaxy XR

Casque de réalité mixte
1 799 $
  • États-Unis : 1 799 $ ; Royaume-Uni : 1 699 £
  • France : pas de prix officiel (estimations 1 900 à 2 000 €)
  • Manettes vendues séparément

XREAL Project Aura

Lunettes XR filaires
1 500 $ max
  • Champ de vision de 70°, boîtier de calcul Snapdragon
  • Réservation à 99 $ ou 199 $, sortie à l'automne 2026

Lunettes Google-Samsung

Lunettes audio
Non annoncé
  • Sans écran en première génération, avec Gemini
  • Estimations d'analystes : 379 à 499 $

Android XR est un système d’exploitation fourni avec les appareils, sans abonnement propre. Les prix en dollars sont ceux des lancements américains ; les prix en euros pour la France ne sont pas officiels, et le prix des lunettes Android XR n’est pas annoncé.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Casque
Samsung Galaxy XR
États-Unis (oct. 2025) et Royaume-Uni (juil. 2026) ; pas encore en France
Lunettes filaires
XREAL Project Aura
Automne 2026 ; États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et 25 pays européens annoncés
Lunettes audio
Google, Samsung, Warby Parker, Gentle Monster
Automne 2026 aux États-Unis ; Europe incertaine
Applications
Google Play
Applications Android, plus des applications conçues pour la XR
Développeurs
developer.android.com
Documentation et programme Android XR Developer Catalyst
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Gemini qui voit ce que vous voyez

L’assistant interprète l’environnement et les applications ouvertes pour décrire, guider ou répondre à une question contextuelle.

Applications Android

Les applications du Play Store tournent en fenêtres flottantes, aux côtés de YouTube, Maps, Chrome ou Meet.

Circle to Search

Entourer un élément virtuel ou réel pour lancer immédiatement une recherche dessus.

Suivi du regard et des mains

Le Galaxy XR se pilote au regard et aux gestes, les manettes étant vendues séparément.

Traduction et navigation

Les lunettes visent la traduction en temps réel, l’itinéraire et le résumé de notifications, par la voix.

Compatibilité Android et iOS

Les lunettes Android XR se connecteront aussi à l’iPhone, avec des limites imposées par Apple sur le contrôle du système.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Pas de date en France

Le Galaxy XR n’a ni date ni prix officiels en France à fin septembre 2026, et l’arrivée des lunettes en Europe reste incertaine.

Casque cher et peu autonome

Le Galaxy XR coûte 1 799 $ au lancement, pour environ 2 heures d’autonomie sur batterie externe et 545 g sur la tête.

Lunettes sans écran en première génération

Les premières lunettes Android XR reposent sur l’audio et Gemini ; la version avec micro-écran est confirmée sans calendrier.

Prix des lunettes inconnu

Google et Samsung n’ont pas communiqué de tarif ; les chiffres circulant (379 à 499 $) sont des estimations non officielles.

Écosystème encore jeune

Face à Meta et Apple, le catalogue d’applications spécifiquement conçues pour la XR reste à construire, d’où le programme Developer Catalyst.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser Android XR ?

Curieux d'IA dans l'espace

Le Galaxy XR est la porte d’entrée la plus aboutie, mais surtout accessible aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Utilisateurs en France

Aucune date officielle pour le casque ; mieux vaut attendre une annonce locale et les premiers tests des lunettes avant d’acheter.

Développeurs Android

Les applications Android existantes tournent sur Android XR ; le programme Developer Catalyst vise à accélérer les applications natives.

Utilisateurs d'iPhone

Les lunettes Android XR annoncent la compatibilité iOS, avec des fonctions limitées par les restrictions d’Apple.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
Apple Vision Pro (visionOS) Apple

Casque de référence en réalité mixte, nettement plus cher que le Galaxy XR, avec un écosystème Apple très intégré.
Meta Quest et lunettes Meta Meta

Plus grosse base installée en casques VR et lunettes connectées, dans un écosystème verrouillé sur Meta.
Google Gemini Google

L’assistant qui anime Android XR est le même que celui d’Android, de Search et de Chrome.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'Android XR ?

Le système d’exploitation de Google pour casques de réalité mixte et lunettes connectées, développé avec Samsung et Qualcomm, qui fait tourner les applications Android et l’assistant Gemini dans l’espace.

Quel est le premier appareil Android XR ?

Le Samsung Galaxy XR, un casque de réalité mixte sorti aux États-Unis le 21 octobre 2025 à 1 799 dollars.

Le Galaxy XR est-il disponible en France ?

Pas encore : à fin septembre 2026, il n’a ni date ni prix officiels en France (estimations de 1 900 à 2 000 euros). Il est vendu aux États-Unis et, depuis le 8 juillet 2026, au Royaume-Uni.

Quand sortent les lunettes Android XR ?

À l’automne 2026 aux États-Unis, sans date précise. La première génération n’a pas d’écran (audio, caméras, Gemini) ; une version avec micro-écran est confirmée sans calendrier, et l’Europe reste incertaine.

Les lunettes Android XR marchent-elles avec un iPhone ?

Oui, Google annonce la compatibilité avec Android et iOS, avec des fonctions limitées par les restrictions d’Apple sur le contrôle du système.

Qu'est-ce que XREAL Project Aura ?

Des lunettes XR filaires de 91 g, avec un champ de vision de 70° et un boîtier de calcul Snapdragon, sous Android XR et Gemini. Prix annoncé : 1 500 dollars maximum, sortie à l’automne 2026.

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