Google améliore le remplissage automatique de Chrome avec une fonction capable de récupérer des informations directement dans Gmail. Numéros de commande, références de suivi ou détails de réservation de vol pourront apparaître sous forme de suggestions au moment de remplir un formulaire, sans avoir à retourner dans sa boîte de réception.

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Le déploiement débute aux États-Unis, sur ordinateur et sur mobile.

Chrome veut en finir avec les allers-retours entre les onglets

Jusqu’à présent, le remplissage automatique de Chrome reposait principalement sur les informations déjà enregistrées dans le navigateur. Fin 2025, Google avait étendu cette fonction à certaines données de Google Wallet, notamment les informations de vol, de passeport, de permis de conduire et de véhicule. Mais les données devaient toujours avoir été enregistrées au préalable.

Avec cette nouvelle évolution, Chrome peut proposer des informations présentes dans les e-mails de l’utilisateur, même si elles n’ont jamais été ajoutées manuellement à son navigateur. La fonctionnalité s’appuie sur Gemini et Personal Intelligence, le système de Google conçu pour exploiter le contexte des services connectés.

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Les suggestions apparaissent directement dans le menu habituel du remplissage automatique. Pour les distinguer des données déjà enregistrées, Chrome affiche la mention « Suggested by Gemini ». L’utilisateur peut également supprimer une suggestion directement depuis cette interface.

Une fonction réservée aux utilisateurs éligibles

Cette nouveauté nécessite d’activer Personal Intelligence et de connecter Gmail. Elle commence à être déployée aux États-Unis, sur la version de bureau de Chrome comme sur les versions mobiles pour Android et iOS. Google ne communique pas encore de calendrier de disponibilité pour les autres pays.

L’accès à la fonctionnalité dépend donc de plusieurs conditions. Les utilisateurs qui ne se trouvent pas dans une région éligible ou qui n’ont pas activé Personal Intelligence conservent le remplissage automatique classique. Les comptes Google Workspace utilisés dans les entreprises et les établissements scolaires pourraient également être exclus, Personal Intelligence n’ayant pas été proposé à ces comptes lors de son lancement en mars.

Google indique que les données sensibles sont chiffrées. Les paramètres de Chrome permettent par ailleurs d’activer ou de désactiver le remplissage automatique amélioré et de choisir les informations auxquelles la fonctionnalité peut accéder. Personal Intelligence reste une option qui nécessite l’accord de l’utilisateur.

Gemini s’invite progressivement dans les usages quotidiens

Le principal intérêt de cette évolution est très concret : retrouver rapidement un numéro de commande pendant un achat, une référence de suivi lors d’un retour ou un code de réservation au moment de l’enregistrement d’un vol. Au lieu de rechercher un e-mail, de copier une information puis de revenir au formulaire, l’utilisateur peut sélectionner directement la suggestion proposée par Chrome.

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Google envisage également d’étendre Personal Intelligence à d’autres types de contenus, notamment les photos. L’entreprise a évoqué une future intégration de Google Photos, qui pourrait permettre d’exploiter des informations présentes dans des images ou des reçus. Cette extension reste toutefois à venir.

Avec cette mise à jour, Google cherche à rendre Gemini utile dans des tâches ordinaires, sans obliger les utilisateurs à ouvrir un assistant conversationnel. La contrepartie est claire : pour gagner du temps, il faut accepter de connecter davantage ses données personnelles aux services de Google. Le caractère facultatif de la fonction et les réglages d’accès seront donc essentiels pour ceux qui souhaitent profiter de l’automatisation tout en gardant le contrôle sur leurs informations.