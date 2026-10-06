Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Avec son Mate 90 Pro Max, Huawei ne cherche pas uniquement à rivaliser avec les meilleurs smartphones du marché sur les benchmarks. Son nouveau Kirin 9050 Pro se distingue surtout par son efficacité énergétique en conditions réelles, notamment lorsqu’il fait tourner des jeux exigeants.

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Le smartphone est le premier à intégrer la technologie LogicFolding, une architecture qui empile deux couches de circuits logiques reliées par un procédé de hybrid bonding haute densité. Huawei affirme que cette approche permet d’augmenter la densité de transistors et les fréquences sans simplement agrandir la surface du processeur.

Le Kirin 9050 Pro mise sur une architecture radicalement différente

Présenté le 1er octobre, le Kirin 9050 Pro embarque un CPU à neuf cœurs répartis en quatre clusters : un cœur très hautes performances, deux cœurs performance, quatre cœurs efficaces et deux cœurs ultra-basse consommation.

Selon Huawei, cette nouvelle génération apporte un gain global de 31 % par rapport à la précédente. Le constructeur annonce notamment une progression de 23 % des performances multicœurs, une hausse de 40 % pour le rendu graphique et un bond de 140 % des performances du NPU.

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Toutefois, la technologie LogicFolding constitue la principale nouveauté. En superposant deux couches de logique plutôt que de disposer tous les circuits sur un seul plan, Huawei cherche à augmenter la densité et à améliorer le potentiel de montée en fréquence.

Les Mate 90 et Mate 90 Pro utilisent de leur côté les Kirin 9030 et 9035. Ces puces ne bénéficient pas de cette architecture empilée, mais conservent une organisation similaire ainsi que les optimisations apportées par HarmonyOS. Huawei revendique respectivement des gains de 27 % et 20 % par rapport à la génération précédente.

4,2 W dans Genshin Impact

Les premiers tests indépendants sont particulièrement intéressants, car ils mettent en évidence un avantage qui ne se mesure pas uniquement avec un score Geekbench.

D’après les mesures de Geekerwan et les analyses issues du démontage du Mate 90 Pro Max, le smartphone se montre particulièrement efficace dans les jeux disposant d’un portage natif pour HarmonyOS. Dans Genshin Impact, avec une résolution de 890p, le smartphone serait ainsi capable de maintenir la fréquence d’images maximale tout en consommant environ 4,2 W au niveau du système.

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Cette consommation le placerait devant certains smartphones équipés de Snapdragon 8 Elite Gen 5 et à proximité de configurations beaucoup plus puissantes basées sur l’Apple A19 Pro de l’iPhone 17 Pro Max ou le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Le constat se retrouve également dans Wuthering Waves, même si le jeu reste limité à une résolution plus faible sur le smartphone de Huawei. Plusieurs autres titres montrent une tendance similaire.

L’optimisation d’HarmonyOS fait une vraie différence

Cependant, il faut nuancer ces résultats. L’avantage énergétique du Kirin 9050 Pro apparaît surtout lorsque les jeux disposent d’un portage natif optimisé pour HarmonyOS. Lorsque le smartphone doit utiliser une couche de traduction pour exécuter un jeu qui n’est pas directement adapté à son environnement logiciel, les performances restent correctes, mais l’écart d’efficacité avec les meilleures puces concurrentes se réduit.

C’est un point important pour comprendre les résultats du Mate 90 Pro Max. L’efficacité mesurée ne provient pas uniquement du Kirin 9050 Pro ou de LogicFolding : elle bénéficie également du travail réalisé par Huawei sur l’ensemble du système, du logiciel jusqu’à la gestion de l’énergie.

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Huawei ne domine pas encore les benchmarks

Sur les performances CPU synthétiques, le Kirin 9050 Pro reste derrière les puces les plus puissantes d’Apple et de Qualcomm. Les limites liées au processus de fabrication continuent donc de jouer en défaveur de Huawei lorsqu’il s’agit de comparer uniquement la puissance brute.

Mais ce n’est peut-être pas le meilleur indicateur pour juger cette génération de Kirin. Le Mate 90 Pro Max montre surtout que Huawei peut compenser une partie de son retard en silicium par une architecture différente et une optimisation extrêmement poussée du matériel et du logiciel.

Pour les utilisateurs qui privilégient les performances soutenues, la consommation et l’autonomie dans les jeux réellement optimisés pour le smartphone plutôt qu’un record de benchmark, le Kirin 9050 Pro apparaît donc comme une évolution particulièrement intéressante.