Samsung pourrait élargir considérablement sa gamme de smartphones pliants en 2027. Selon le leaker coréen Lanzuk, le constructeur étudierait deux successeurs potentiels au Galaxy Z Fold 8, dont un modèle au format large destiné à concurrencer directement l’iPhone Duo d’Apple.

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Une seconde variante, plus abordable, serait également à l’étude.

Attention toutefois : Samsung n’a rien confirmé à ce stade. Les deux pistes évoquées seraient encore en cours d’évaluation et une seule variante supplémentaire pourrait finalement être commercialisée. La stratégie du constructeur dépendra notamment de ses objectifs commerciaux et de sa capacité à maîtriser les coûts de production.

Un Galaxy Z Fold 9 classique et une seconde version plus large ?

La première piste serait un Galaxy Z Fold 9 classique, qui conserverait le format de type passeport et le positionnement haut de gamme du Galaxy Z Fold 8. Il s’agirait de la succession habituelle de la gamme, avec des caractéristiques techniques premium.

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La seconde option est plus intrigante. Samsung envisagerait soit une version inspirée de la gamme Fan Edition, soit un modèle plus grand, qui pourrait porter le nom provisoire de Galaxy Z Fold 9 Wide Plus. Cette appellation n’est pas officielle et rien ne garantit qu’elle sera retenue.

Les deux concepts répondraient à des objectifs différents. Un modèle Wide Plus pourrait miser sur un format d’écran plus large pour se différencier des pliants traditionnels et rivaliser avec l’iPhone Duo. Une version Fan Edition conserverait des dimensions proches du modèle standard, mais ferait des concessions sur les caractéristiques techniques afin de réduire son prix.

Selon les informations rapportées par Lanzuk, Samsung n’aurait pas encore tranché entre ces deux approches. Il serait donc prématuré de considérer ces appareils comme des produits dont le lancement est acquis.

Le succès du Galaxy Z Fold 8 pourrait encourager Samsung

Cette réflexion intervient alors que le Galaxy Z Fold 8 aurait rencontré un accueil particulièrement favorable. D’après un rapport de Counterpoint Research publié en août, le modèle aurait représenté près de 70 % des précommandes de la gamme sur son marché domestique, la Corée du Sud, et environ 50 % aux États-Unis.

Ces chiffres suggèrent que le format du Galaxy Z Fold 8 a trouvé son public. Ils pourraient inciter Samsung à explorer davantage les possibilités offertes par les smartphones pliants, notamment en proposant plusieurs formats ou niveaux de prix.

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L’arrivée de l’iPhone Duo renforce également l’intérêt stratégique de ce segment. Si Apple contribue à populariser les smartphones pliants auprès d’un public plus large, Samsung pourrait chercher à consolider son avance en diversifiant son offre. Il reste toutefois impossible d’affirmer que les ventes du Galaxy Z Fold 8 suffiront à garantir le succès de nouveaux modèles.

Le prix sera déterminant pour une version Fan Edition

L’élargissement de la gamme ne serait pas sans risque. Les coûts des composants augmentent et pourraient se répercuter sur les prix des smartphones. Samsung chercherait par ailleurs à réduire sa production de certains modèles Galaxy A au quatrième trimestre 2026 et en 2027, dans un contexte de pression sur les coûts.

Dans ces conditions, lancer un nouveau smartphone pliant haut de gamme pourrait compliquer davantage la gestion des marges. Une version Fan Edition serait potentiellement plus facile à positionner si Samsung parvenait à proposer une expérience convaincante à un tarif nettement inférieur à celui du Galaxy Z Fold 8, commercialisé à partir de 1 999,99 euros en France.

Cette stratégie supposerait néanmoins de trouver le bon équilibre entre économies et fonctionnalités. Une réduction trop importante des caractéristiques pourrait limiter l’intérêt du produit, tandis qu’un prix trop proche de celui du modèle premium réduirait l’avantage de cette déclinaison.

Samsung doit encore choisir sa stratégie pour 2027

À ce stade, les informations disponibles décrivent davantage une réflexion stratégique qu’un calendrier de lancement précis. Samsung pourrait conserver un Galaxy Z Fold 9 classique et lui adjoindre un modèle plus large, ou privilégier une version plus accessible destinée à élargir sa clientèle.

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Le premier scénario renforcerait la concurrence sur les formats pliants haut de gamme, tandis que le second pourrait contribuer à rendre cette catégorie plus accessible. Dans les deux cas, le prix et les concessions techniques seront déterminants.

Aucune date de présentation, fiche technique définitive ni tarification n’a été annoncée. Il faudra donc attendre de nouvelles informations pour savoir si Samsung prépare réellement deux successeurs au Galaxy Z Fold 8 ou si l’une de ces pistes sera abandonnée.