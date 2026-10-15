Huawei préparerait une nouvelle génération de smartphone de pliable avec le Mate X8. Selon plusieurs fuites, le constructeur chinois miserait sur un écran intérieur légèrement plus grand, une batterie plus généreuse et un système photo amélioré.

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Toutefois, le modèle conserverait une partie des caractéristiques du Mate X7, notamment son capteur principal de grande taille.

Ces informations proviennent du leaker Digital Chat Station, qui a partagé de nouveaux détails sur l’appareil. Huawei n’a pour l’instant confirmé ni ses caractéristiques, ni son prix, ni sa date de lancement. Les spécifications évoquées correspondent donc à un prototype susceptible d’évoluer avant sa commercialisation.

Huawei Mate X8 : des écrans légèrement plus grands

D’après cette fuite, le Mate X8 disposerait d’un écran externe de 6,5 pouces et d’une dalle intérieure de 8,15 pouces. Les deux écrans utiliseraient du verre ultra-fin, une technologie couramment employée sur les smartphones pliants pour accompagner les contraintes liées à la pliure.

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La progression resterait modeste par rapport au Mate X7, qui propose un écran externe de 6,49 pouces et une dalle intérieure de 8 pouces. Huawei ne chercherait donc pas nécessairement à transformer le format de son appareil, mais plutôt à le faire évoluer progressivement.

Le leaker décrit le Mate X8 comme un smartphone pliable mettant particulièrement l’accent sur la photographie. Son prix pourrait avoisiner les 10 000 yuans, soit environ 1 335 euros au taux de conversion indicatif. Ce positionnement le placerait dans la même catégorie tarifaire que les modèles pliants grand format du constructeur.

Un appareil photo de 50 mégapixels avec ouverture variable

La photographie pourrait constituer l’un des principaux arguments du Mate X8. Le smartphone embarquerait un capteur principal de 50 mégapixels, le SC595, au format 1/1,28 pouce. Il serait associé à une ouverture variable et à un filtre colorimétrique RYYB, une technologie utilisée par Huawei pour améliorer la captation de lumière.

Un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels compléterait cet ensemble. Cette configuration permettrait de combiner photographie classique et zoom optique dans un appareil dont la finesse et les contraintes mécaniques limitent généralement les possibilités d’intégration.

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Il faut néanmoins relativiser les évolutions annoncées. Le Mate X7 dispose déjà d’un capteur principal RYYB de 1/1,28 pouce avec ouverture variable. Si ces informations se confirment, le Mate X8 conserverait donc une base photographique comparable, plutôt que de bénéficier d’une augmentation majeure de la taille du capteur.

Les améliorations dépendraient notamment du traitement d’image et des autres composants retenus par Huawei.

Une batterie de plus de 6 000 mAh et une nouvelle puce

L’autonomie pourrait progresser davantage. Le prototype du Mate X8 évoqué par Digital Chat Station 75 % fiable intégrerait une batterie de plus de 6 000 mAh, contre 5 525 mAh pour le Mate X7 standard. Une telle capacité représenterait une augmentation notable, particulièrement intéressante pour un smartphone doté d’un grand écran intérieur.

Cette évolution pourrait permettre de mieux répondre aux besoins d’un appareil utilisé pour le multitâche, la consultation de contenus et la photographie. Il reste toutefois impossible d’en déduire directement une amélioration équivalente de l’autonomie : celle-ci dépendra aussi de l’efficacité de la puce, de l’écran et de l’optimisation logicielle.

Concernant le processeur, la fuite évoque simplement un SoC haut de gamme de nouvelle génération, sans préciser son nom. Une précédente rumeur, publiée en juillet, mentionnait une possible évolution de la gamme Kirin. Aucun élément ne permet cependant de confirmer à ce stade le modèle exact qui équipera le Mate X8.

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Un lancement encore entouré d’incertitudes

Le Huawei Mate X8 apparaît dans les rumeurs depuis novembre 2025. Les informations publiées jusqu’ici évoquent notamment une évolution du module photo, une possible augmentation de la mémoire vive et, désormais, une batterie plus importante. Ces éléments ne constituent toutefois pas une fiche technique officielle.

Le prix estimé autour de 10 000 yuans reste lui aussi à prendre avec prudence. Huawei n’a communiqué aucune date de présentation ni indiqué si le Mate X8 serait commercialisé en dehors de la Chine.

Si ces caractéristiques se confirment, le Mate X8 devrait surtout chercher à améliorer trois points importants pour un smartphone pliant haut de gamme : la photographie, l’autonomie et le confort d’utilisation de l’écran intérieur. Reste à savoir si Huawei proposera également des avancées plus marquées sur la finesse, la charnière et les performances, des aspects qui pourraient peser dans son positionnement face aux autres modèles pliants.