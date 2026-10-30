Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Samsung dévoile en Chine le Samsung W27, un smartphone pliable haut de gamme développé avec China Telecom dans le cadre de la série « Heart to the World ». Basé sur l’architecture du Galaxy Z Fold 8 Ultra, ce modèle se distingue par l’intégration de la communication par satellite, une finition luxueuse et une configuration technique particulièrement ambitieuse. Il cible notamment les utilisateurs professionnels et les amateurs de smartphones premium.

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Le Samsung W27 se décline dans un design bicolore, avec des coloris rouge et bleu. Les contours du châssis, la charnière, le bloc photo arrière et les anneaux entourant les objectifs adoptent des finitions dorées. Le dos arbore également l’emblème « Heart to the World ». Samsung utilise du verre Corning Gorilla Glass Ceramic 3 pour le panneau arrière et l’écran externe afin de renforcer leur résistance.

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Le coffret comprend plusieurs accessoires exclusifs : une coque magnétique de protection en Kevlar, un chargeur filaire de 45 W, un câble et un outil d’extraction de la carte SIM.

Deux écrans AMOLED de 120 Hz et une puce Snapdragon haut de gamme

Le Samsung W27 embarque deux écrans Dynamic AMOLED 2X de deuxième génération. L’écran externe mesure 6,5 pouces, avec une définition Full HD+ de 2 520 × 1 080 pixels, tandis que l’écran pliant interne atteint 8 pouces, avec une définition QXGA+ de 2 504 × 2 256 pixels. Les deux dalles prennent en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale annoncée de 3 000 nits.

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Sous le capot, le smartphone s’appuie sur la plateforme Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, gravée en 3 nm et associée au GPU Adreno 840. La configuration comprend 16 Go de mémoire vive et un choix entre 512 Go et 1 To de stockage. L’ensemble fonctionne sous Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche avec l’interface One UI 9.

La batterie de 5 000 mAh prend en charge la recharge filaire de 45 W et la recharge sans fil de 20 W. Le W27 propose également une certification IP48 contre l’eau et certaines particules solides, un lecteur d’empreintes latéral, des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos et une connectivité comprenant la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0 et le NFC.

Un module photo de 200 mégapixels

À l’arrière, Samsung intègre trois capteurs : un module principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Le constructeur annonce également un zoom spatial jusqu’à 30x.

Deux caméras frontales de 10 mégapixels sont présentes, l’une sur l’écran externe et l’autre sur l’écran pliant. Le smartphone prend en charge l’enregistrement vidéo jusqu’en 8K, ainsi que des fonctions de stabilisation comme Super Steady et le verrouillage de l’horizon.

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Samsung intègre aussi sa suite Galaxy AIGalaxy AI est la suite de fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrée aux smartphones, tablettes et montres Samsung, reposant sur une architecture hybride locale et cloud. Lire la fiche, avec notamment des outils de recherche instantanée et de traduction simultanée. La sécurité repose sur la plateforme Samsung Knox.

La communication par satellite au cœur de l’offre

La principale particularité du Samsung W27 réside dans sa compatibilité avec le réseau de communication satellitaire chinois Tiantong. Les clients qui activent le service bénéficient d’un an d’accès au réseau, de 300 minutes d’appels par satellite et de 100 SMS satellitaires. L’offre prévoit également l’éligibilité à 200 millions de jetons Telecom futurs dans le cadre des avantages proposés par l’opérateur, selon les conditions de celui-ci.

Cette connectivité complète les réseaux mobiles traditionnels et constitue un argument différenciant pour un appareil destiné au marché chinois. Les conditions précises d’utilisation du service restent toutefois liées à l’offre de China Telecom.

Prix et disponibilité en Chine

Le Samsung W27 est proposé en deux configurations, toutes deux dotées de 16 Go de RAM.

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16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 18 999 yuans, soit environ 2 550 euros.

16 Go de RAM et 1 To de stockage : 21 999 yuans, soit environ 2 955 euros.

Les personnes qui s’inscrivent pendant la période de réservation peuvent bénéficier d’un forfait Samsung Care+ Premium annoncé à 1 399 yuans. Celui-ci comprend notamment des remplacements d’écran à tarif réduit, une politique de remplacement direct, le remplacement de la batterie et la pose gratuite de protections d’écran.

Avec le Samsung W27, Samsung associe le format pliant à une finition exclusive et à des services de communication par satellite. Son tarif le positionne clairement sur le segment du luxe technologique, tandis que son orientation vers China Telecom et le réseau Tiantong en fait avant tout une proposition destinée au marché chinois. Aucune disponibilité internationale n’est précisée dans les informations communiquées.