Huawei préparerait le premier smartphone de sa nouvelle sous-marque Starlight, également appelée Xingmang en Chine.

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Selon le leaker Digital Chat Station, cet appareil adopterait un format inhabituel, avec un écran de 6,39 pouces et une puce Kirin de série 9. Cette fuite constitue le premier aperçu concret du téléphone, dont l’existence même n’a pas encore été confirmée officiellement par Huawei.

D’après de précédentes informations, Starlight viserait les consommateurs attentifs au prix, avec une distribution principalement en ligne. La marque pourrait s’appuyer sur des processeurs Kirin de série 8 ou 9 pour proposer des appareils axés sur les performances à un tarif plus accessible que les modèles haut de gamme de Huawei.

16 Go de RAM et 1 To de stockage : des caractéristiques à confirmer

Le prototype d’ingénierie évoqué par Digital Chat Station 77 % fiable embarquerait 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage. Ces caractéristiques doivent toutefois être prises avec prudence : les fabricants utilisent fréquemment des configurations haut de gamme pendant le développement, sans qu’elles correspondent nécessairement aux modèles commercialisés.

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Une capacité de stockage de 1 To paraît également surprenante pour une marque qui viserait un public sensible au prix. Il est donc trop tôt pour considérer cette configuration comme définitive. Le nom commercial du téléphone, son prix, ses appareils photo, sa batterie et sa date de lancement restent inconnus.

Huawei poursuit sa stratégie du smartphone à écran large

Ce format ne serait pas une première pour Huawei. Le constructeur a exploré cette approche avec le modèle pliant Pura X en 2025, avant de la décliner sur un smartphone classique avec le Pura X View, présenté comme le premier téléphone non pliant adoptant ce type de design.

Le Pura X View aurait dépassé les 180 000 unités vendues en Chine dès son premier jour de commercialisation. Ce résultat suggère qu’il existe un intérêt pour ce format atypique. D’autres fabricants, dont DOOGEE, ont depuis repris une approche similaire.

Si les informations concernant Starlight se confirment, Huawei chercherait donc à rendre ce design plus accessible. La nouvelle marque disposerait ainsi d’une identité matérielle distinctive dès son lancement, tout en conservant un positionnement orienté vers le rapport entre prix et performances.

Pour l’instant, ces informations reposent sur une fuite provenant d’une seule source et portant sur un prototype. Il faudra attendre d’éventuelles nouvelles indiscrétions ou une annonce officielle pour connaître les caractéristiques définitives, le prix et la disponibilité de ce premier smartphone Starlight.