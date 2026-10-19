Huawei préparerait une nouvelle marque de smartphones baptisée Starlight, ou Xingmang en chinois, destinée à concurrencer les fabricants spécialisés dans les modèles abordables et performants. Selon le leaker Digital Chat Station, cette gamme serait principalement commercialisée en ligne et miserait sur un rapport performances-prix attractif.

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Plusieurs smartphones seraient déjà en préparation, dont un modèle équipé d’un ventilateur de refroidissement actif. Les appareils pourraient également embarquer des processeurs Kirin conçus par Huawei, issus des séries 8 ou 9. À ce stade, le constructeur n’a toutefois confirmé ni l’existence de cette marque ni ses caractéristiques.

Avec Starlight, Huawei chercherait à occuper un marché encore peu couvert par ses gammes actuelles : celui des smartphones de milieu de gamme axés sur les performances, vendus principalement sur Internet. Une stratégie qui pourrait aussi renforcer la présence de HarmonyOS auprès d’un public plus large.

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Starlight, une nouvelle marque pour concurrencer Redmi et Realme

Huawei dispose déjà de plusieurs gammes de smartphones aux positionnements distincts. Les Mate et Pura occupent le segment premium, tandis que les Nova ciblent notamment les utilisateurs sensibles au design et à la photographie. La série Enjoy constitue, quant à elle, l’offre la plus abordable du constructeur.

Selon les informations rapportées, Starlight viendrait compléter cet ensemble avec une approche différente : des appareils de milieu de gamme privilégiant les performances et une distribution principalement en ligne.

Ce positionnement placerait la nouvelle marque face à des acteurs comme Redmi, iQOO et Realme, qui proposent des smartphones misant sur leur équipement technique et leur prix. Starlight pourrait également concurrencer Honor, qui était à l’origine la marque plus accessible de Huawei avant de devenir une entreprise indépendante.

L’objectif serait donc de toucher une clientèle différente de celle des gammes premium de Huawei, sans nécessairement modifier le positionnement des marques existantes.

Des puces Kirin et un smartphone avec ventilateur ?

D’après Digital Chat Station 75 % fiable, plusieurs modèles Starlight seraient déjà en préparation. Ils pourraient utiliser des processeurs Kirin des séries 8 ou 9, développés par Huawei.

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Le recours à des puces de ces gammes permettrait au constructeur d’adapter les performances et les coûts selon les modèles. Les références exactes, les caractéristiques techniques et les éventuels écarts entre les différentes configurations n’ont cependant pas été révélés.

L’un des appareils en développement se distinguerait par la présence d’un ventilateur de refroidissement actif. Ce dispositif pourrait aider à limiter la montée en température lors de charges soutenues, notamment dans les jeux mobiles.

Sa présence ne permet toutefois pas de conclure que le smartphone sera exclusivement destiné aux joueurs. Sans détails sur le processeur, le système de refroidissement et les autres composants, il est encore trop tôt pour évaluer les performances de cet appareil.

Le prix sera également déterminant. Huawei chercherait à proposer une offre compétitive, mais aucun tarif ni calendrier de lancement n’a été communiqué.

Starlight pourrait accélérer l’adoption de HarmonyOS

Au-delà du matériel, cette nouvelle marque pourrait servir les ambitions de Huawei dans les logiciels mobiles. Des smartphones plus abordables permettraient potentiellement de diffuser ses processeurs Kirin et son système HarmonyOS auprès d’un public plus large.

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Selon les chiffres rapportés par la source, le nombre d’appareils fonctionnant sous HarmonyOS 6 et HarmonyOS 7 aurait dépassé les 90 millions. Le catalogue d’applications natives continuerait également de s’étoffer, tandis que HarmonyOS serait présenté comme le troisième système d’exploitation mondial.

Une gamme davantage orientée vers le milieu de gamme pourrait contribuer à entretenir cette dynamique. Plus le nombre d’utilisateurs augmente, plus les développeurs peuvent avoir intérêt à proposer et à maintenir leurs applications sur la plateforme.

Cette progression dépendra néanmoins de plusieurs facteurs : le prix des appareils, leur disponibilité, leurs performances et l’accueil du public. Le nombre d’utilisateurs ne garantit pas, à lui seul, que l’écosystème applicatif atteindra la diversité de ses concurrents.

Une stratégie à confirmer

Si les informations de Digital Chat Station se vérifient, Starlight permettrait à Huawei de renforcer sa présence sur le marché des smartphones abordables tout en soutenant le développement de HarmonyOS. Le projet s’inscrirait dans une stratégie visant à couvrir davantage de segments sans faire reposer toute l’offre sur les gammes Mate, Pura et Nova.

Pour l’instant, les informations restent toutefois au stade de la fuite. Huawei doit encore confirmer le nom de la marque, les modèles prévus, les processeurs utilisés et les marchés visés. Le positionnement tarifaire sera particulièrement important pour déterminer si Starlight peut réellement rivaliser avec Redmi, iQOO et Realme.