Huawei semble avoir trouvé un nouvel angle pour différencier ses smartphones haut de gamme. Quelques jours après son lancement en Chine, le Pura X View aurait dépassé les 180 000 ventes dès sa première journée de commercialisation, selon des chiffres relayés par Wall Street News.

Son principal argument tient à un format inhabituel : un écran plus large que celui des smartphones traditionnels, mais intégré dans un châssis classique, sans charnière ni dalle pliable. Une proposition qui cherche à offrir une expérience plus proche d’un petit écran multimédia tout en conservant la simplicité d’un smartphone monobloc.

Plus de 180 000 unités écoulées dès le premier jour

Le Huawei Pura X View a été commercialisé en Chine le 7 septembre avec plusieurs avantages de lancement, dont des cadeaux et des offres dédiées aux étudiants pouvant atteindre 944 yuans. D’après les premières données disponibles, plus de 180 000 exemplaires auraient été vendus lors de la première journée. Huawei n’a pas détaillé la répartition entre les différentes configurations, mais ce démarrage suggère un intérêt réel pour ce nouveau format.

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La marque peut aussi s’appuyer sur une base déjà installée. Les Pura X et Pura X Max auraient dépassé ensemble les 2,9 millions d’unités expédiées, ce qui montre que Huawei a réussi à créer une véritable sous-famille autour d’appareils aux proportions moins conventionnelles.

Le Pura X View pousse cette logique encore plus loin, puisqu’il abandonne le pliable pour proposer directement un écran large dans un smartphone classique.

Un écran 16 : 9,5 qui casse les codes du smartphone moderne

Le Pura X View embarque une dalle OLED plate de 6,39 pouces affichant 2 232 × 1 320 pixels, avec un ratio 16:9.5 sensiblement plus large que les formats très allongés aujourd’hui dominants. Cette géométrie change immédiatement la perception de l’appareil. Là où la majorité des smartphones modernes privilégient une prise en main étroite et une hauteur importante, Huawei choisit ici de consacrer davantage de surface à l’affichage horizontal.

Les bordures mesurent seulement 1,05 mm sur les quatre côtés, pour un ratio écran/façade annoncé à 96,1 %. La dalle atteint 120 Hz, utilise une gradation PWM haute fréquence à 2 160 Hz et peut monter jusqu’à 6 500 nits en pic local selon Huawei. Une protection Kunlun Glass complète l’ensemble.

Ce choix de format peut se montrer intéressant pour la vidéo, les jeux, la lecture ou le multitâche, puisqu’il rapproche l’affichage d’un petit écran tablette sans imposer la complexité d’un pliable. En contrepartie, la largeur du téléphone pourrait rendre l’utilisation à une main moins naturelle pour certains utilisateurs.

Kirin 9030S, grande chambre à vapeur et batterie de 7 000 mAh

Huawei équipe le Pura X View d’un Kirin 9030S, accompagné d’une chambre à vapeur de 6 400 mm². Le constructeur semble donc avoir accordé une attention particulière à la dissipation thermique, ce qui est cohérent avec un appareil relativement fin malgré une batterie imposante. Le smartphone mesure environ 6,68 mm d’épaisseur pour 201 grammes, tout en intégrant une cellule silicium-anode de 7 000 mAh. Il prend en charge une recharge filaire de 66 W et une recharge sans fil de 50 W.

Cette combinaison constitue probablement l’un des aspects les plus intéressants du produit. Les smartphones dotés de batteries aussi importantes dépassent souvent nettement les 200 grammes ou adoptent des châssis plus épais. Huawei cherche ici à conserver une silhouette haut de gamme tout en profitant de la densité énergétique supérieure permise par la technologie silicium-anode.

Le téléphone bénéficie également des certifications IP68 et IP69, ainsi que de la messagerie satellite bidirectionnelle BeiDou et de la prise en charge de l’eSIM.

Un capteur principal de 200 mégapixels au centre du système photo

La partie photo repose sur un ensemble particulièrement ambitieux. Le capteur principal affiche 200 mégapixels, avec une taille de 1/1,28 pouce, une ouverture f/1.8, une matrice RYYB et une stabilisation optique. Il est accompagné d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels ouvrant à f/2.6, stabilisé optiquement et proposant une focale équivalente à 88 mm. Un ultra grand-angle de 8 mégapixels complète le trio principal. Huawei ajoute également sa caméra de couleur Red Maple de deuxième génération, destinée à améliorer la restitution des teintes et la précision colorimétrique.

À l’avant, le Pura X View dispose d’un capteur de 40 mégapixels au format 1/2,55 pouce.

Cette configuration montre que Huawei ne traite pas le Pura X View comme une simple expérimentation de design. L’appareil reprend au contraire plusieurs éléments attendus d’un véritable flagship, notamment une forte ambition photographique.

HarmonyOS 7 complète une proposition très orientée écosystème

Le Pura X View fonctionne sous HarmonyOS 7. Huawei y ajoute notamment une fonction de transfert de données à distance via Huawei Share, afin de faciliter les échanges entre appareils compatibles de son écosystème. Ce volet logiciel devient particulièrement important pour un téléphone dont le format d’écran s’écarte des standards habituels. Un ratio plus large n’a d’intérêt que si l’interface et les applications savent réellement exploiter cette surface supplémentaire.

Huawei dispose ici d’un avantage : contrairement à un constructeur dépendant entièrement d’Android et des choix de Google, l’entreprise peut adapter profondément son système à ses propres formats matériels.

Cela permet aussi de faire du Pura X View un laboratoire intéressant pour de nouvelles interfaces, sans devoir attendre que l’ensemble de l’écosystème Android se mette au même rythme.

Huawei teste une troisième voie entre smartphone classique et pliable

Le Pura X View est intéressant parce qu’il ne cherche pas à résoudre le même problème que les smartphones pliables. Un pliable promet davantage de surface dans un appareil compact, mais au prix d’une charnière, d’un écran flexible, d’une épaisseur souvent plus importante et d’un coût élevé. Huawei propose ici quelque chose de beaucoup plus simple : un écran plus large, directement intégré dans un châssis classique.

Cette approche réduit la sophistication mécanique tout en conservant une partie du bénéfice visuel. Les premières ventes semblent montrer que le concept trouve son public, même s’il faudra attendre des chiffres sur plusieurs semaines pour savoir si l’intérêt dépasse l’effet de nouveauté.

Le véritable enjeu sera de déterminer si cette géométrie peut devenir une catégorie durable ou si elle restera une expérimentation propre à Huawei. Son succès dépendra aussi de l’ergonomie au quotidien, de la prise en main et de la manière dont HarmonyOS exploite réellement ce format.

Avec le Pura X View, Huawei ne cherche pas simplement à fabriquer un smartphone différent : il teste l’idée qu’un grand écran n’a pas forcément besoin de se plier pour transformer l’expérience mobile. Les 180 000 premières ventes suggèrent que cette troisième voie mérite au moins d’être prise au sérieux.