Mozilla ajoute deux nouvelles fonctions à Smart Window, le mode optionnel d’intelligence artificielle intégré à Firefox. Cette mise à jour permet de remplir des formulaires en s’appuyant sur les informations présentes dans certains onglets et de surveiller des sites web pour détecter les changements recherchés par l’utilisateur. L’objectif est de réduire les tâches répétitives pendant la navigation, sans automatiser complètement les actions sensibles.

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Ces nouveautés sont disponibles dans la version bêta de Smart Window sur ordinateur, pour les utilisateurs anglophones aux États-Unis et au Canada. Mozilla prévoit d’étendre progressivement l’accès à d’autres régions au cours des prochains mois.

Une IA pour remplir les formulaires à partir de ses onglets

Smart Window peut désormais analyser les onglets sélectionnés par l’utilisateur, par exemple un portfolio ou un profil professionnel, afin de proposer des réponses aux champs d’un formulaire. La fonction peut notamment aider à renseigner un historique professionnel ou à préparer des réponses à des questions d’entretien d’embauche.

Lorsqu’un formulaire comporte au moins quatre champs textuels, une option « Fill from sources » apparaît. L’utilisateur peut alors sélectionner ou ajouter des onglets, examiner les réponses suggérées et les modifier avant de poursuivre. Le dernier clic sur le bouton d’envoi reste sous son contrôle : Firefox ne soumet pas automatiquement le formulaire.

Cette fonctionnalité s’appuie sur Gemini 3.1 Flash Lite. Mozilla précise que les informations enregistrées pour le remplissage automatique classique, comme le nom et l’adresse, sont traitées localement et ne quittent pas l’ordinateur. Pour l’instant, Smart Window prend uniquement en charge les champs textuels. Les menus déroulants et les formulaires PDF pourraient être pris en charge ultérieurement.

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Surveiller des sites sans les consulter manuellement

La seconde nouveauté vise les utilisateurs qui attendent une baisse de prix, une offre d’emploi ou une autre évolution sur un site web. Depuis la conversation Smart Window, il suffit de saisir la commande « /watch », de préciser ce que l’on souhaite trouver et de sélectionner jusqu’à cinq sites à surveiller.

Firefox peut ensuite effectuer des vérifications quotidiennes ou hebdomadaires. Les résultats correspondants apparaissent dans la section Tasks, et il est possible d’activer des notifications sur le bureau pour être averti lorsqu’un changement pertinent est détecté.

La fonction permet de gérer jusqu’à 15 tâches simultanément. Elle comporte toutefois une contrainte importante : Firefox doit rester ouvert pour que la surveillance fonctionne. Une tâche sans changement pendant 60 jours est mise en pause, puis arrêtée définitivement après 90 jours.

Une intégration encore limitée à la bêta

Les deux fonctions sont actuellement réservées à la version bêta de Smart Window sur ordinateur et aux utilisateurs anglophones des États-Unis et du Canada. Mozilla prévoit un déploiement dans d’autres régions au cours des prochains mois, sans préciser de calendrier détaillé.

Avec ces évolutions, Mozilla cherche à faire de Smart Window davantage qu’un simple assistant conversationnel. Le navigateur peut aider à exploiter les informations déjà ouvertes et à suivre des pages dans le temps, tout en laissant à l’utilisateur la validation finale des formulaires. Les limites actuelles, notamment la nécessité de garder Firefox ouvert pour la surveillance, montrent néanmoins que ces fonctions restent en phase de déploiement et d’amélioration.