Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Xiaomi officialise en Chine le Redmi K100, un smartphone qui mise sur des caractéristiques ambitieuses pour séduire les joueurs mobiles et les utilisateurs intensifs. Au programme : un écran OLED de 165 Hz, une puce Snapdragon gravée en 3 nm, un système de refroidissement avancé et surtout une batterie silicium-carbone de 10 000 mAh. Le constructeur promet jusqu’à 2,43 jours d’utilisation sur une seule charge.

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Le Redmi K100 associe cette endurance à une recharge filaire de 100 W et à des fonctions destinées à maintenir les performances pendant les longues sessions de jeu. Son prix de départ est fixé à 3 499 yuans en Chine, avec des ventes prévues à partir du 31 octobre 2026.

Un écran OLED de 165 Hz conçu pour le jeu

Le Redmi K100 embarque une dalle OLED plate de 6,83 pouces affichant une définition de 2 772 × 1 280 pixels. Son taux de rafraîchissement atteint 165 Hz, tandis que la fréquence de rapport tactile est de 480 Hz et que l’échantillonnage tactile instantané peut grimper jusqu’à 3 500 Hz. Ces caractéristiques visent à améliorer la fluidité et la réactivité dans les jeux compatibles.

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L’écran prend en charge le HDR10+, Dolby Vision, les couleurs 12 bits et l’espace colorimétrique DCI-P3. Xiaomi annonce également une luminosité maximale de 3 500 nits. Pour le confort visuel, le constructeur intègre une gradation DC à pleine luminosité et une technologie de lumière polarisée circulaire.

Le smartphone adopte un cadre métallique arrondi et un bloc photo plat. Trois coloris sont annoncés : noir, blanc Snow Rock et vert Firefly.

Snapdragon 8 Elite et refroidissement renforcé

Sous le capot, le Redmi K100 s’appuie sur le Snapdragon 8 Elite, une puce gravée en 3 nm, associée à un maximum de 16 Go de mémoire LPDDR5X Ultra et à 512 Go de stockage UFS 4.1.

Xiaomi ajoute sa puce graphique dédiée D2, chargée d’améliorer le rendu des jeux grâce à la super-résolution et à l’interpolation d’images. Selon le constructeur, plus de 40 jeux sont compatibles avec le jeu natif à 165 images par seconde, tandis que plus de 100 titres peuvent bénéficier de l’interpolation. La prise en charge dépend néanmoins des jeux et des mises à jour disponibles.

Pour limiter la baisse de performances liée à la chaleur, l’appareil utilise un système de refroidissement à pompe froide à circulation tridimensionnelle, accompagné de plus de 12 000 mm² de graphite à haute conductivité thermique. L’objectif est de maintenir des performances élevées pendant les sessions prolongées.

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Une batterie de 10 000 mAh avec recharge de 100 W

La batterie silicium-carbone de 10 000 mAh constitue l’un des principaux arguments du Redmi K100. Xiaomi annonce jusqu’à 2,43 jours d’utilisation, une estimation qui dépendra évidemment des usages, de la luminosité de l’écran et des applications exécutées.

La recharge filaire atteint 100 W. Le smartphone prend également en charge la recharge inversée filaire à 27 W pour alimenter d’autres appareils compatibles. Une fonction de recharge directe, ou bypass charging, permet par ailleurs d’alimenter le téléphone sans faire transiter toute l’énergie par la batterie pendant une session de jeu, afin de limiter l’échauffement et l’usure de celle-ci.

Avec une telle capacité, le Redmi K100 privilégie clairement l’endurance. Son poids de 234,5 grammes et son épaisseur de 8,65 mm rappellent toutefois qu’une batterie de cette taille implique des compromis physiques.

Un appareil photo de 50 mégapixels et HyperOS 4

La photographie repose sur un capteur principal de 50 mégapixels Light Hunter 800, associé à une ouverture f/1,68 et à une stabilisation optique. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, un capteur de 20 mégapixels permet notamment l’enregistrement vidéo en 1080p.

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Le Redmi K100 fonctionne sous Xiaomi HyperOS 4 avec l’assistant Super XiaoAI 2.0. Xiaomi annonce des lancements d’applications plus rapides, une meilleure gestion de la mémoire et un multitâche plus fluide.

La fiche technique comprend aussi un lecteur d’empreintes ultrasonique intégré à l’écran, des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, le NFC et un émetteur infrarouge. La résistance à la poussière et à l’eau est annoncée selon les indices IP66, IP68, IP69 et IP69K.

Prix et disponibilité en Chine

Xiaomi ouvre les précommandes du Redmi K100 en Chine. Les ventes doivent débuter le 31 octobre 2026.

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 3 499 yuans, soit environ 470 euros.

12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 4 099 yuans, soit environ 552 euros.

16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 4 499 yuans, soit environ 606 euros.

Ces tarifs concernent le marché chinois. Aucune information n’est fournie ici concernant une commercialisation internationale ou un éventuel prix européen.

Avec son écran rapide, son refroidissement renforcé et sa batterie de 10 000 mAh, le Redmi K100 cherche à réunir deux priorités souvent associées aux smartphones gaming : la puissance soutenue et l’autonomie. Reste à voir comment ces promesses se traduiront dans les tests indépendants, notamment en matière d’endurance réelle, de chauffe et de performances sur la durée.