Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

vivo lance à l’international sa nouvelle gamme vivo X500, composée de trois smartphones : le vivo X500, le X500 Pro et le X500 Pro Max. Disponibles progressivement en Malaisie et sur certains marchés européens, ces appareils misent sur la photographie développée avec ZEISS, des batteries de grande capacité et la nouvelle interface OriginOS 7 basée sur Android 17.

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La gamme se distingue notamment par ses systèmes photo, avec un téléobjectif de 200 mégapixels sur le modèle Pro Max, ainsi que par des batteries utilisant la technologie semi-solide de deuxième génération de Vivo. Les trois appareils prennent également en charge la recharge filaire de 90 W et la recharge sans fil de 40 W.

Les tarifs varient selon le modèle et la configuration, avec un positionnement clairement haut de gamme pour les versions Pro.

vivo X500 Pro Max : un téléobjectif ZEISS de 200 mégapixels

Le vivo X500 Pro Max concentre les principales innovations photographiques de cette génération. Il intègre un téléobjectif périscopique ZEISS APO de 200 mégapixels, avec une focale équivalente à 85 mm et un capteur Samsung HP0. vivo annonce une stabilisation CIPA 7.0, associée à un système optique présenté comme équivalent à une stabilisation de type nacelle sur trois degrés.

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Le smartphone est également compatible avec un téléconvertisseur externe vivo ZEISS Gen 2 Ultra, permettant d’atteindre une focale équivalente à 400 mm. Cet accessoire est annoncé comme compatible avec dix modes de prise de vue. Il vise notamment les photographes qui souhaitent capturer des sujets éloignés sans se limiter au zoom numérique.

Le vivo X500 Pro Max embarque une puce MediaTek Dimensity 9600 Pro gravée en 2 nm, associée à 12 Go de mémoire vive LPDDR5X Ultra et à un stockage UFS 4.1 pouvant atteindre 1 To. Son écran AMOLED ZEISS Master Color de 6,85 pouces affiche une définition de 3 168 × 1 440 pixels, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz selon les caractéristiques communiquées.

Sa batterie atteint 7 800 mAh dans la version annoncée pour certains marchés, mais sa capacité est ramenée à 6 750 mAh en Europe. Cette différence mérite d’être prise en compte au moment de comparer les variantes commercialisées. Le modèle conserve la recharge filaire de 90 W et la recharge sans fil de 40 W.

vivo X500 Pro : un format plus compact et un téléobjectif de 64 mégapixels

Le vivo X500 Pro reprend plusieurs caractéristiques du modèle supérieur dans un format plus compact. Il dispose d’un écran de 6,36 pouces et d’un téléobjectif périscopique ZEISS APO de 64 mégapixels basé sur le capteur Sony LYTIA 610. La focale équivalente de 85 mm et le traitement antireflet ZEISS T* doivent contribuer à la qualité des prises de vue.

Le smartphone est compatible avec un téléconvertisseur externe permettant d’atteindre une focale équivalente à 200 mm. Comme le Pro Max, il intègre le moteur X-Track Engine pour le suivi autofocus des sujets en mouvement. Vivo annonce également des fonctions de capture rapide, avec un instantané de mouvement à longue portée jusqu’à 20x sur ce modèle.

La partie photo comprend aussi un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. La batterie atteint 6 510 mAh. Le X500 Pro conserve la recharge filaire de 90 W, la recharge sans fil de 40 W et la recharge par contournement, destinée à limiter la chaleur lorsque le téléphone est utilisé pendant qu’il est branché.

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vivo X500 : une configuration plus accessible

Le vivo X500 standard adopte un écran AMOLED LTPS de 6,59 pouces affichant une définition de 2 750 × 1 260 pixels. Il embarque la puce Dimensity 9600M, associée à 12 Go de mémoire vive et à un stockage UFS 4.1 de 256 Go, 512 Go ou 1 To selon les versions.

Son module photo comprend un capteur principal Sony LYTIA 828 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique ZEISS APO de 50 mégapixels basé sur le Sony LYTIA 610. Ce dernier propose un zoom optique 3,1x et une fonction macro au téléobjectif.

vivo met également en avant plusieurs options créatives, notamment des éclairages pour les portraits cinématographiques et une palette de couleurs personnalisable permettant d’ajuster les tons, la luminosité et le grain. Avec une batterie de 7 500 mAh, le modèle standard possède une capacité supérieure à celle du X500 Pro, même si les différences de format et de composants peuvent influencer l’autonomie réelle.

Une vidéo ambitieuse et un suivi des sujets amélioré

Les modèles Pro et Pro Max intègrent le moteur X-Track Engine, conçu pour maintenir la mise au point sur les sujets en mouvement. vivo annonce, sur le Pro Max, un suivi autofocus pouvant atteindre 60 images par seconde en photographie, ainsi qu’une fonction Long-Range Motion Snapshot jusqu’à 30x.

La gamme propose également des fonctions vidéo avancées. Le mode Cinematic Pro Log est conçu pour préserver les détails dans les hautes lumières et les ombres lors du travail en postproduction. vivo annonce une capture native en 4K jusqu’à 240 images par seconde, ainsi que des modes 4K à 120 images par seconde utilisant plusieurs focales.

Les smartphones prennent aussi en charge un mode vidéo Cinematic Portrait en 4K, un format cinématographique au ratio 2,4:1 avec simulation du grain et du halo lumineux, ainsi qu’un mode Stage 3.0 destiné à l’enregistrement d’événements sous plusieurs angles.

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OriginOS 7, connectivité étendue et résistance renforcée

Les trois smartphones fonctionnent sous Android 17 avec OriginOS 7. Cette version introduit notamment Origin Workbench pour le multitâche et Origin Smooth Engine pour ajuster les animations. Vivo met aussi en avant des fonctions d’intelligence artificielle destinées à lire le contenu affiché à l’écran, générer des transcriptions et résumer automatiquement des réunions.

L’interopérabilité constitue un autre axe de cette génération. vivo annonce des échanges de fichiers compatibles avec l’écosystème Apple, une prise en charge de protocoles compatibles avec AirDrop via Quick Share, ainsi que des fonctions de gestion de périphériques comme l’Apple Watch et les AirPods. Le vivo Office Kit doit également permettre une intégration avec les ordinateurs Mac. La disponibilité exacte de ces fonctions peut toutefois dépendre des appareils, des logiciels et des marchés.

Les trois modèles bénéficient d’une certification IP68 et IP69 contre la poussière et l’eau, d’un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, d’un port USB-C 3.2 Gen 1 et d’un émetteur infrarouge. La connectivité comprend également le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0 et le NFC.

Prix et disponibilité des vivo X500

La gamme commence son déploiement en Malaisie et sur certains marchés européens. Un lancement en Inde est annoncé comme probable avant la fin novembre 2026. Les prix communiqués varient selon les marchés et les capacités de stockage.

vivo X500, 12 Go + 256 Go : 4 699 ringgits malaisiens, soit environ 1 150 dollars.

vivo X500, 12 Go + 512 Go : 5 299 ringgits malaisiens, soit environ 1 297 dollars.

vivo X500 Pro, 12 Go + 256 Go : 1 399 euros.

vivo X500 Pro Max, 12 Go + 256 Go : 1 599 euros.

vivo X500 Pro Max, 12 Go + 512 Go : 1 799 euros.

vivo X500 Pro Max, 12 Go + 1 To : 2 199 euros.

Avec cette série, vivo décline une même ambition autour de trois formats : un modèle standard doté d’un équipement photo complet, un Pro plus compact et un Pro Max axé sur le téléobjectif et la vidéo. Les capacités de batterie, les fonctions ZEISS et les options de prise de vue constituent les principales différences.

Les tarifs et la disponibilité devront toutefois être vérifiés selon les pays, notamment pour les configurations européennes.