Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Apple pourrait améliorer l’ergonomie de son premier smartphone pliable avec une évolution logicielle pensée pour faciliter son utilisation à une main. Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, la firme travaillerait sur un nouveau mode « Reachability » pour l’iPhone Duo, capable de déplacer horizontalement les principaux éléments de l’interface sur l’écran externe.

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L’objectif serait de mieux adapter les commandes à la façon dont chacun tient son téléphone, notamment pour les utilisateurs gauchers. Cette évolution prolongerait une fonction déjà présente sur les iPhone classiques, mais avec une approche différente, adaptée au format particulier du modèle pliable.

Une interface décalable sur l’écran externe

Sur les iPhone actuels, Reachability permet d’abaisser la partie supérieure de l’interface pour rendre les éléments éloignés plus accessibles avec le pouce. Sur l’iPhone Duo, Apple envisagerait plutôt un déplacement horizontal du contenu principal sur l’écran externe.

Ce mécanisme permettrait de rapprocher les commandes du côté où l’utilisateur tient naturellement son appareil. Il pourrait ainsi offrir davantage de souplesse aux gauchers, pour lesquels la disposition des éléments sur un smartphone peut parfois compliquer l’utilisation à une main.

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Cette question avait suscité des interrogations autour de l’écran externe de l’iPhone Duo, notamment concernant la position des commandes et le confort d’utilisation. D’après les retours rapportés par Gurman, les premières impressions de certains utilisateurs gauchers seraient toutefois plutôt rassurantes : l’interface ne semblerait pas constituer un obstacle majeur dans un usage quotidien.

Sur le grand écran intérieur, la question serait moins problématique, puisque les utilisateurs ont davantage tendance à tenir l’appareil à deux mains. Le nouveau mode viserait donc surtout à améliorer l’expérience lorsque le smartphone est replié.

Une évolution logicielle plutôt qu’une refonte

Apple ne chercherait pas nécessairement à transformer profondément l’interface de son premier smartphone pliable. Cette adaptation de Reachability s’inscrirait plutôt dans une série d’ajustements destinés à rendre l’appareil plus pratique au quotidien.

Le principe serait de conserver les habitudes acquises sur les iPhone traditionnels tout en tenant compte des contraintes propres à un écran externe de format différent. Le déplacement horizontal des éléments pourrait ainsi compléter les options d’accessibilité déjà proposées par Apple.

Pour l’instant, cette fonctionnalité reste au stade du développement rapporté par Gurman. Apple n’a pas précisé sa date de disponibilité ni la manière exacte dont elle fonctionnera. Son déploiement et ses modalités pourraient encore évoluer.

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L’iPhone Duo suscite de fortes attentes commerciales

Les prévisions des analystes témoignent de l’intérêt suscité par le premier pliable d’Apple. IDC avait estimé que l’appareil pourrait dépasser les 10 millions d’unités expédiées au cours de sa première année et atteindre environ 40 % du marché mondial des smartphones pliables d’ici 2027.

Goldman Sachs avait également avancé des projections ambitieuses, avec 13 millions d’unités en 2026 et jusqu’à 33 millions en 2027. Ces chiffres sont des estimations, et non des résultats commerciaux confirmés.

Dans ce contexte, les améliorations logicielles pourraient compter autant que les caractéristiques matérielles pour convaincre les utilisateurs. Un appareil pliable doit non seulement proposer un écran supplémentaire, mais aussi rendre ses différentes configurations naturelles à utiliser.

L’éventuel mode Reachability horizontal illustrerait cette démarche : plutôt que de modifier radicalement l’interface, Apple chercherait à résoudre un problème concret lié à la prise en main. Reste à savoir quand cette fonction sera proposée et si elle sera disponible dès la prochaine mise à jour logicielle de l’iPhone Duo.