OPPO vient de dévoiler en Chine les Find X10 et Find X10 Pro Max, avec une particularité spectaculaire pour le modèle le plus ambitieux : ses trois caméras arrière utilisent chacune un capteur de 200 mégapixels.

Une première sur smartphone qui permet au constructeur de proposer cette définition sur le grand-angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif plutôt que de la réserver à une seule focale.

Mais, OPPO sait que la course aux mégapixels ne suffit plus à définir un bon photophone. Le constructeur accompagne donc cette débauche de résolution d’une nouvelle technologie DeepPix annonçant jusqu’à 17 EV de plage dynamique, de profils colorimétriques personnalisables et d’un traitement toujours développé autour de son partenariat avec Hasselblad. Le tout est associé au nouveau Dimensity 9600 Pro de MediaTek et à une batterie massive de 8 000 mAh.

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Trois caméras de 200 mégapixels sur le Find X10 Pro Max

Le Find X10 Pro Max devient le premier smartphone à adopter trois capteurs arrière de 200 mégapixels. OPPO ne limite donc plus la très haute définition au capteur principal ou au téléobjectif : les trois focales principales bénéficient du même niveau de résolution.

Cette architecture peut apporter plusieurs avantages. Une définition aussi élevée offre davantage de latitude pour effectuer des recadrages numériques, créer des focales intermédiaires ou conserver davantage de détails lorsque le traitement logiciel intervient fortement sur l’image. Elle permet surtout à OPPO de réduire théoriquement les écarts de définition entre les différentes caméras.

C’est un point important sur les smartphones premium. Beaucoup de modèles disposent désormais d’un excellent capteur principal, mais la qualité peut encore varier fortement lorsque l’utilisateur passe à l’ultra grand-angle ou au téléobjectif. En utilisant trois capteurs 200 mégapixels, OPPO cherche à rendre l’ensemble du système photographique plus homogène.

Le Find X10 classique adopte une stratégie plus conventionnelle. Son design reste proche de celui du Pro Max, mais son ultra grand-angle redescend à 50 mégapixels. OPPO crée ainsi une distinction plus nette entre les deux appareils sans avoir recours à un Find X10 Pro intermédiaire, qui semble absent de cette génération.

Cette multiplication des mégapixels ne garantit évidemment pas trois caméras de qualité identique. Taille des capteurs, ouverture des objectifs, stabilisation et traitement logiciel restent déterminants. C’est précisément sur ces éléments que le Find X10 Pro Max devra faire ses preuves une fois confronté à des tests photographiques indépendants.

DeepPix promet une plage dynamique de 17 EV

Oppo met justement l’accent sur autre chose que la résolution avec sa nouvelle technologie DeepPix. Le capteur principal du Find X10 Pro Max serait capable d’atteindre une plage dynamique de 17 EV, une valeur particulièrement élevée pour un appareil mobile.

Concrètement, une plage dynamique plus importante doit permettre de conserver simultanément davantage d’informations dans les zones très lumineuses et dans les parties sombres d’une scène. Le bénéfice peut être particulièrement visible lors d’un coucher de soleil, d’un portrait à contre-jour ou dans un environnement intérieur comportant une fenêtre très lumineuse.

La photographie computationnelle joue évidemment un rôle essentiel dans ce résultat. Les smartphones modernes combinent plusieurs expositions et exploitent massivement leurs processeurs d’image afin de reconstruire une photographie HDR équilibrée. La qualité finale dépend donc autant du capteur que de la manière dont l’ensemble de la chaîne de traitement exploite les données capturées.

Oppo n’est d’ailleurs pas seul à mettre cette valeur en avant. Vivo vient également d’annoncer une plage dynamique de 17 EV sur sa nouvelle série X500. À quelques heures d’intervalle, deux grands constructeurs chinois font donc de la dynamique un nouvel argument central de leurs systèmes photo.

Cette évolution est plus révélatrice que la simple progression des mégapixels. La photographie mobile entre dans une phase où les constructeurs cherchent moins à augmenter uniquement la résolution qu’à améliorer la quantité et la qualité des informations disponibles avant même le traitement final.

Hasselblad reste au cœur de l’identité photographique de OPPO

Le design du Find X10 Pro Max reflète cette priorité accordée à la photographie. Les trois caméras sont installées dans un important bloc carré surélevé, tandis qu’une seconde zone placée sur le côté accueille le flash et un capteur supplémentaire.

Une ligne orange vient rappeler le partenariat entre OPPO et Hasselblad. Cette collaboration continue notamment de se traduire par un travail sur la colorimétrie et les différents rendus photographiques proposés par le smartphone.

Les Find X10 disposent ainsi de profils de couleurs et d’effets inspirés du film que l’utilisateur peut personnaliser. L’idée consiste moins à produire une unique interprétation supposément parfaite de chaque scène qu’à offrir davantage de contrôle sur le rendu final.

Cette orientation devient progressivement un axe de différenciation majeur des smartphones chinois premium. Xiaomi travaille avec Leica, Vivo avec Zeiss, tandis que OPPO continue de développer son approche avec Hasselblad. Ces partenariats dépassent désormais la simple présence d’un logo sur le bloc photo et cherchent à créer des identités visuelles distinctes.

La question sera de savoir si les trois capteurs 200 mégapixels du Find X10 Pro Max conservent cette cohérence lorsque l’utilisateur change de focale. Maintenir une exposition, des couleurs et un niveau de détail homogènes entre trois modules différents reste beaucoup plus complexe que d’aligner leurs définitions sur une fiche technique.

Dimensity 9600 Pro et batterie de 8 000 mAh

Le Find X10 Pro Max fait également partie des premiers smartphones à adopter le Dimensity 9600 Pro, la nouvelle plateforme haut de gamme de MediaTek gravée en 2 nm. OPPO rejoint ainsi Vivo parmi les premiers constructeurs à miser sur cette nouvelle génération de SoC.

Le Find X10 classique utilise de son côté une variante Dimensity 9600M. Cette différence contribue à accentuer le positionnement du Pro Max comme véritable porte-étendard de la gamme, là où le modèle standard conserve une configuration légèrement plus accessible.

Les deux smartphones partagent toutefois une batterie de 8 000 mAh, une capacité qui témoigne de la progression spectaculaire observée sur les flagships chinois. Cette réserve énergétique sera particulièrement utile sur le Pro Max, dont les trois caméras haute définition et les traitements photographiques complexes peuvent solliciter fortement le processeur.

OPPO avait déjà indiqué travailler sur l’endurance avec ses technologies Tide Engine et Falcon Scheduler, destinées à optimiser la gestion des ressources et les performances soutenues. Le Find X10 Pro Max cherche donc à associer une batterie très importante à une plateforme matérielle capable de maintenir ses performances lors d’usages prolongés.

Les deux modèles bénéficient également d’une certification IP69, renforçant leur résistance face à l’eau et à la poussière. OPPO ne concentre donc pas toute la montée en gamme sur la photographie : autonomie, résistance et performances restent des composantes importantes de cette nouvelle génération.

À l’avant du Find X10 Pro Max, on trouve un nouvel écran de 6,78 pouces conçu pour protéger les yeux, avec une luminosité minimale de 1 nit et une couverture de 95 % de la gamme de couleurs BT.2020. Il s’agit bien sûr d’une dalle OLED LTPO offrant une luminosité maximale de 3 600 nits et une modulation PWM à 3 840 Hz. Un capteur de lumière ambiante à cinq canaux suit les variations de température de couleur dans votre environnement, ce qui, selon OPPO, garantit la précision de la luminosité et des couleurs lorsque les conditions d’éclairage changent.

Le Find X10 Pro Max est proposé en quatre configurations en Chine :

12 Go + 256 Go : 6 799 yuans (~ 890 €)

12 Go + 512 Go : 7 499 yuans (~ 980 €)

16 Go + 512 Go : 7 999 yuans (~ 1 045 €)

16 Go + 1 To : 8 999 yuans (~ 1 175 €)

La bataille des photophones chinois change encore d’échelle

Le calendrier choisi par OPPO montre à quel point la compétition s’accélère. vivo vient tout juste de présenter sa famille X500, OPPO répond avec les Find X10 et Xiaomi doit dévoiler ses Xiaomi 18 Pro dès le lendemain. Les trois constructeurs veulent installer leurs nouveaux flagships suffisamment tôt pour profiter de la période commerciale de fin d’année en Chine.

Le plus intéressant reste la convergence de leurs priorités. Les grands capteurs, les téléobjectifs haute définition et les traitements HDR avancés deviennent des caractéristiques centrales, tandis que les batteries progressent fortement et que les nouvelles plateformes 2 nm commencent à apparaître.

Dans ce contexte, les trois capteurs de 200 mégapixels du Find X10 Pro Max constituent un symbole plus qu’une garantie. OPPO dispose désormais d’une quantité considérable de données à chaque focale ; tout l’enjeu sera de savoir ce que ses algorithmes, son traitement DeepPix et sa collaboration avec Hasselblad parviendront à en faire.

Le constructeur a par ailleurs déjà confirmé que le Find X10 Pro Max ne restera pas exclusivement chinois. Un lancement international est prévu ultérieurement, même si son calendrier et les marchés concernés restent encore à préciser.

Avec le Find X10 Pro Max, la course aux mégapixels atteint donc une nouvelle étape : 200 mégapixels ne sont plus réservés à la caméra principale, mais deviennent la base de tout le système photo. Le défi de OPPO sera désormais de prouver que trois capteurs aussi définis peuvent produire autre chose qu’une fiche technique spectaculaire — une expérience photographique réellement cohérente d’une focale à l’autre.