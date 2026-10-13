Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Après Huawei, OPPO pourrait à son tour miser sur un format de smartphone inhabituel : un téléphone à écran large, plus proche des proportions d’une petite tablette que de celles d’un smartphone classique.

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Selon une fuite publiée par le leaker Digital Chat Station sur Weibo, le constructeur chinois teste actuellement un prototype équipé d’une puce haut de gamme MediaTek et de deux capteurs photo de 200 mégapixels. Son nom commercial et ses caractéristiques complètes restent inconnus.

Ce projet s’inscrirait dans une tendance émergente du marché chinois, où plusieurs fabricants exploreraient des smartphones à l’écran plus large. Honor et OPPO seraient notamment susceptibles de rejoindre Huawei sur ce marché, tandis que Coolpad préparerait un modèle plus abordable.

Un smartphone OPPO à écran large avec une puce MediaTek haut de gamme

D’après Digital Chat Station 75 % fiable, OPPO développe un smartphone au format large dont le nom n’a pas encore été confirmé. Il pourrait intégrer la famille Find X10, qui comprend notamment les Find X10E, Find X10 et Find X10 Pro Max.

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Le prototype actuellement testé embarquerait une puce haut de gamme de MediaTek. Le Dimensity 9600 Pro, qui équipe également les Find X10 et Find X10 Pro Max selon les informations citées par la source, constitue une possibilité. Rien ne permet toutefois d’affirmer que ce processeur sera celui du modèle commercialisé.

Le choix d’une plateforme haut de gamme suggère que OPPO ne réserverait pas nécessairement ce format aux appareils d’entrée ou de milieu de gamme. Le constructeur pourrait au contraire chercher à associer une nouvelle ergonomie d’écran à des performances de premier plan.

Deux capteurs photo de 200 mégapixels

La photographie constituerait l’autre point fort de ce prototype. Selon la fuite, OPPO prévoirait deux capteurs de 200 mégapixels, dont un téléobjectif périscopique. Cette configuration pourrait offrir une grande polyvalence, notamment pour les prises de vue à distance et les scènes nécessitant un niveau de détail élevé.

Les autres caractéristiques photographiques ne sont pas connues. La fuite ne précise ni les dimensions des capteurs, ni les focales, ni les capacités du traitement logiciel. Il est donc trop tôt pour déterminer si cette configuration surpassera celle des autres smartphones haut de gamme de la marque.

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La batterie et les capacités de recharge restent également inconnues. Ces éléments seront pourtant importants pour évaluer l’intérêt du format large, notamment si celui-ci nécessite un écran plus imposant qu’un smartphone conventionnel.

Find X10 Pro ou Find X10 Pro Mini : quel nom pour ce modèle ?

Digital Chat Station estime que l’appareil pourrait être positionné comme un modèle Pro. Il pourrait ainsi rejoindre la gamme Find X10, mais son format inhabituel compliquerait son positionnement par rapport aux autres appareils de la série.

L’appellation Find X10 Pro Mini a également été évoquée comme une possibilité, mais elle relève pour l’instant de la spéculation. Le nom Find X10 Pro ne peut pas davantage être considéré comme confirmé.

Le lancement pourrait intervenir en Chine au premier trimestre 2027, en même temps que le smartphone pliable OPPO Find N7, selon de précédentes informations. Oppo n’a toutefois officialisé ni cette date ni le calendrier de commercialisation du modèle à écran large.

Le format large, une nouvelle piste pour les smartphones

Huawei a déjà exploré cette approche avec le Pura View X, tandis que d’autres fabricants pourraient bientôt proposer des alternatives. Coolpad préparerait notamment un appareil à écran large autour de 150 dollars, ce qui montrerait que ce format pourrait intéresser plusieurs segments de prix.

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L’enjeu sera de déterminer si ces proportions apportent un avantage concret au quotidien. Un écran plus large pourrait améliorer le confort de lecture, l’affichage de contenus et certaines activités multitâches, mais il faudra aussi tenir compte de la prise en main, du poids et de l’encombrement.

Avec son prototype équipé de deux capteurs de 200 mégapixels, OPPO semble vouloir aborder ce nouveau format par le haut de gamme. Les prochaines fuites devront préciser les dimensions de l’écran, les caractéristiques techniques et surtout le nom définitif de l’appareil. En attendant, ce smartphone reste un projet non confirmé.