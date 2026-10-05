OPPO n’a toujours pas annoncé officiellement la date de lancement international de sa gamme Find X10, mais les premiers tarifs européens viennent déjà de faire surface. Et si ces informations se confirment, la hausse de prix serait particulièrement importante par rapport à la génération précédente.

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Selon un rapport relayé par YTECHB, le Find X10 débuterait à 1 399 euros en Europe, tandis que le Find X10 Pro Max atteindrait 1 799 euros. Une augmentation qui placerait les prochains smartphones premium de OPPO directement face aux modèles les plus chers du marché.

Jusqu’à 1 799 euros pour le Find X10 Pro Max

D’après les informations disponibles, le OPPO Find X10 serait proposé en deux configurations 12 Go de RAM et 256 Go à 1 399 euros, ou encore 12 Go de RAM et 512 Go à 1 599 euros. Le Find X10 Pro Max serait quant à lui commercialisé dans une seule configuration de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, au tarif de 1 799 euros.

Ces tarifs restent à considérer avec prudence tant qu’Oppo ne les a pas confirmés officiellement. Ils donnent néanmoins une première indication du positionnement que la marque pourrait adopter pour son prochain fleuron européen.

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Une hausse spectaculaire face au Find X9

La comparaison avec la génération précédente est particulièrement frappante. Le Find X9 avait été lancé en Europe à 999 euros avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. À capacité équivalente, le Find X10 512 Go pourrait donc coûter 600 euros de plus.

Même constat pour le modèle Pro Max. Le Find X9 Pro débutait à 1 299 euros avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, contre 1 799 euros annoncés pour le Find X10 Pro Max. L’écart atteint donc 500 euros à capacité de stockage identique.

Le rapport évoque une hausse de 400 euros, mais cette comparaison ne tient que pour le Find X10 256 Go, qui dispose de deux fois moins de stockage que le Find X9 512 Go.

Une gamme internationale plus réduite

OPPO pourrait également considérablement simplifier sa gamme pour le marché international. Selon une précédente fuite, seuls les Find X10 et Find X10 Pro Max seraient commercialisés à l’international. Le Find X10 Pro classique pourrait ainsi disparaître de l’offre mondiale.

Si cette information se confirme, le Find X10 Pro Max deviendrait surtout le représentant du très haut de gamme OPPO en dehors de la Chine. La marque ferait donc le choix d’une gamme plus resserrée, avec un modèle standard et un modèle ultra-premium.

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Ce positionnement pourrait aussi expliquer en partie l’écart de prix important entre les générations, même si aucune justification officielle n’a encore été donnée.

Des couleurs différentes en Europe

Les versions européennes pourraient également bénéficier d’une palette de couleurs différente de celle proposée en Chine. Le Find X10 serait attendu en Glacier Blue, Mist Grey et Glow Coral, tandis que le Find X10 Pro Max pourrait être disponible en Luna White, Titanium Grey et Orange.

Ces informations restent elles aussi issues de fuites et peuvent donc encore évoluer avant le lancement officiel.

Une incertitude autour du processeur

Le processeur du Find X10 international fait également l’objet d’une information contradictoire. Le rapport évoque un MediaTek Dimensity 9500 pour la version mondiale, alors que le modèle chinois utiliserait le Dimensity 9600M. Mais cette affirmation ne correspond pas à une entrée Geekbench attribuée au modèle international CPH2911, qui mentionne elle aussi le Dimensity 9600M.

Il est donc impossible de déterminer pour l’instant quelle information est correcte. Oppo devra confirmer officiellement le SoC utilisé sur la version européenne avant de pouvoir tirer des conclusions sur les performances ou l’efficacité énergétique du smartphone.

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Un prix qui change complètement le positionnement

Si les tarifs annoncés se vérifient, OPPO ferait un choix particulièrement ambitieux en Europe. À 1 399 euros pour le Find X10 et 1 799 euros pour le Pro Max, la marque entrerait directement dans une zone tarifaire où les consommateurs comparent les appareils non seulement à Samsung et Apple, mais également aux autres smartphones ultra-premium chinois.

Le problème sera alors de justifier une hausse pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros en une seule génération. Le Find X10 devra proposer des évolutions suffisamment importantes pour rendre ce nouveau positionnement crédible.

Pour l’instant, ces prix ne sont pas officiels. Il faudra attendre l’annonce européenne de OPPO pour connaître les tarifs définitifs, les configurations réellement proposées et surtout le processeur retenu pour le marché international.