Le Samsung Galaxy S27 Ultra pourrait marquer une rupture esthétique importante pour les smartphones haut de gamme du constructeur. De nouveaux rendus réalisés par le créateur 4RMD, accompagnés d’une bande-annonce conceptuelle, donnent un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le prochain fleuron de Samsung.

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Au programme : un bloc photo arrière nettement plus imposant et une silhouette qui s’éloignerait de celle des générations précédentes.

Ces visuels ne sont toutefois pas des images officielles. Ils s’appuient sur des fuites et des informations non confirmées, tandis que certains détails, comme le positionnement du flash ou les coloris, pourraient encore évoluer avant la présentation du smartphone.

Un bloc photo plus imposant pour le Galaxy S27 Ultra

Les rendus montrent un Galaxy S27 Ultra doté d’un large bloc photographique à l’arrière. Cette évolution concernerait également le Galaxy S27 Pro, un modèle qui viendrait compléter la gamme. À l’inverse, les Galaxy S27 et Galaxy S27+ conserveraient une apparence plus proche de celle de leurs prédécesseurs, selon les informations relayées.

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Le changement serait donc concentré sur les modèles les plus haut de gamme. Le bloc photo plus imposant remplacerait l’organisation verticale caractéristique des précédents modèles Ultra, donnant au téléphone une identité visuelle sensiblement différente.

Le créateur 4RMD a également produit une bande-annonce fictive présentant le smartphone en mouvement. Cette vidéo permet de mieux visualiser le design imaginé, mais elle ne constitue en aucun cas une présentation officielle de Samsung. Les couleurs montrées et certains détails esthétiques restent notamment incertains.

Une batterie enfin supérieure à 5 000 mAh ?

Au-delà de son apparence, le Galaxy S27 Ultra pourrait apporter une évolution attendue depuis plusieurs générations : une batterie dépassant les 5 000 mAh. Selon les fuites évoquées dans la source, Samsung envisagerait enfin d’abandonner cette capacité au profit d’une batterie plus importante.

Aucune capacité précise n’est toutefois confirmée à ce stade. Il est donc impossible de déterminer quelle autonomie supplémentaire ce changement pourrait apporter, ni si Samsung privilégiera une batterie plus grande sans augmenter l’épaisseur du téléphone.

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La vidéo conceptuelle suggère également un appareil légèrement plus fin. Mais cet élément relève de l’interprétation du créateur : rien ne permet encore d’affirmer que Samsung fera de la finesse un argument commercial majeur pour son prochain Ultra.

Un écran avec gradation DC et Privacy Display amélioré ?

L’écran pourrait lui aussi bénéficier de changements importants. D’après les informations rapportées, Samsung envisagerait d’adopter la gradation DC (DC dimming), plutôt que la gradation PWM à basse fréquence utilisée sur ses précédents modèles. Cette technologie pourrait contribuer à améliorer le confort visuel de certains utilisateurs sensibles au scintillement des écrans.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait également profiter d’une évolution de la fonction Privacy Display, destinée à limiter la visibilité de l’écran depuis les angles latéraux. La source évoque la possibilité que Samsung corrige les problèmes de confort visuel signalés sur le Galaxy S26 Ultra, mais aucun détail technique ne permet encore de confirmer la nature des éventuelles améliorations.

Ces deux changements restent à prendre avec prudence. Ils sont évoqués dans les informations non officielles entourant le smartphone et ne doivent pas être considérés comme des caractéristiques définitivement arrêtées.

Samsung préparerait une nouvelle identité pour son Ultra

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Le Galaxy S27 Ultra pourrait ainsi se distinguer par une combinaison de changements esthétiques et techniques : un bloc photo redessiné, une batterie potentiellement plus généreuse et un écran dont la gestion de la luminosité évoluerait.

Pour l’instant, les rendus de 4RMD offrent surtout une représentation visuelle d’une direction possible. Le design définitif, les caractéristiques précises et les coloris devront attendre une confirmation de Samsung. Si ces évolutions se concrétisent, le Galaxy S27 Ultra pourrait néanmoins représenter l’une des refontes les plus marquées de la gamme depuis plusieurs années.