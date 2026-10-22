Les conditions financières et le calendrier des futurs produits n'ont pas été communiqués.

Skullcandy restera une marque indépendante avec un maintien de son siège à Park City, dans l'Utah.

Bose fait l'acquisition de Skullcandy pour étendre sa présence auprès des jeunes et des sportifs.

Bose acquiert Skullcandy, la marque américaine d’écouteurs et de casques audio appréciée pour son design coloré et ses liens avec les univers du sport, du gaming et de la culture jeune. L’opération porte sur la société détenue par un fonds géré par Mill Road Capital Management.

Les conditions financières du rachat n’ont pas été communiquées.

Cette acquisition prolonge une collaboration déjà engagée entre les deux entreprises. Certains casques et écouteurs Skullcandy intégraient auparavant des technologies acoustiques et un réglage audio « Sound by Bose ». Le rapprochement doit désormais associer l’expertise technique et les capacités de recherche de Bose à l’identité visuelle de Skullcandy et à sa présence sur le marché grand public.

Skullcandy conservera son identité

Bose prévoit de maintenir Skullcandy comme une marque indépendante au sein de sa division Premium Consumer Audio. Son siège restera à Park City, dans l’Utah. La marque doit conserver son positionnement commercial, tout en bénéficiant des ressources techniques et commerciales de son nouveau propriétaire pour développer ses futurs produits.

Pour Bose, cette opération constitue un moyen d’élargir sa clientèle sans limiter son offre à sa propre marque. Skullcandy dispose d’un positionnement distinct, davantage tourné vers les jeunes consommateurs, le sport et le jeu vidéo. Les deux entreprises pourront ainsi couvrir différents segments du marché des casques et des écouteurs.

Les modalités financières n’ont pas été révélées. Les entreprises n’ont pas non plus précisé de calendrier concernant les premiers produits développés dans le cadre de cette nouvelle organisation.