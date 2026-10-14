Samsung pourrait faire évoluer l’une des fonctions les plus originales de ses smartphones haut de gamme. Selon une fuite, les Galaxy S27 Ultra et Galaxy S27 Pro bénéficieraient d’une nouvelle génération de Privacy Display, la technologie conçue pour limiter la visibilité de l’écran depuis les angles latéraux.

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Introduite avec la première génération de cette fonctionnalité, la technologie s’appuie sur les pixels Flex Magic Pixel de Samsung Display. Elle réduit les angles de vision afin de rendre le contenu difficile à lire pour une personne située à côté de l’utilisateur, tout en conservant une bonne lisibilité de face. Le système peut être activé sur l’ensemble de l’écran ou limité à certaines notifications et applications sensibles.

Cette protection présente toutefois un compromis : lorsqu’elle est activée, l’image peut paraître moins nette et moins agréable à regarder, même pour la personne qui tient le smartphone. Samsung chercherait précisément à corriger cette limite avec une version améliorée.

Privacy Display v2 : une image plus nette malgré la protection

D’après le leaker Sawyergalox, Samsung préparerait une fonctionnalité baptisée Privacy Display v2 pour les Galaxy S27 Ultra et S27 Pro. Cette évolution élargirait également la disponibilité de la technologie, qui ne concernerait donc plus uniquement le modèle Ultra.

Trois améliorations sont évoquées : de meilleurs angles de vision, une résolution plus élevée lorsque la protection est activée et une image globalement plus nette. L’objectif serait de préserver davantage la qualité d’affichage tout en continuant à limiter les regards indiscrets.

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Si ces changements se confirment, l’utilisateur pourrait laisser la fonction activée plus régulièrement, sans avoir à choisir entre confidentialité et confort visuel. Ce serait une évolution intéressante pour les personnes qui consultent fréquemment des informations personnelles dans les transports, au travail ou dans les lieux publics.

Il reste néanmoins difficile de mesurer l’ampleur des progrès attendus. Aucun détail technique ne permet encore de savoir si Samsung modifierait principalement la dalle, le pilotage des pixels ou le fonctionnement logiciel de la fonctionnalité.

Un Galaxy S27 Ultra attendu à partir de 1 400 dollars

La même source avance une estimation du prix de départ américain du Galaxy S27 Ultra, située entre 1 400 et 1 500 dollars. Il s’agit d’une projection non officielle, et non d’un tarif confirmé par Samsung.

Le smartphone serait attendu en février 2027 et fonctionnerait avec One UI 9.5, basée sur Android 17. Ces informations restent elles aussi à prendre avec précaution, le constructeur n’ayant pas encore présenté la gamme Galaxy S27.

L’arrivée de Privacy Display v2 sur le Galaxy S27 Pro serait également à confirmer. Si Samsung réserve bien cette évolution à ses deux modèles les plus haut de gamme, elle pourrait devenir un argument de différenciation important face aux autres smartphones premium.

Pour l’heure, le principal enjeu sera de vérifier si Samsung parvient à améliorer la qualité d’image sans réduire l’efficacité de la protection. La technologie est déjà distinctive, mais son intérêt au quotidien dépendra surtout de sa capacité à rendre la confidentialité presque invisible pour son propriétaire.