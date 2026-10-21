Google fait évoluer la protection de Chrome contre les sites malveillants avec un nouveau système d’alertes destiné à mieux distinguer les pages suspectes des sites considérés comme dangereux. L’objectif est de donner aux internautes une indication plus précise du niveau de risque avant qu’ils ne poursuivent leur navigation, notamment face aux tentatives de phishing, aux logiciels malveillants et aux arnaques en ligne.

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Cette évolution repose sur deux niveaux d’avertissement visuellement distincts. Déjà utilisé pour les téléchargements de fichiers depuis 2024, ce principe arrive désormais sur les sites Web, à condition d’avoir activé la protection renforcée de Chrome (Enhanced Protection). Google améliore également la détection des arnaques assistée par Gemini.

Deux niveaux d’alerte pour mieux évaluer les risques

Chrome distinguera désormais les sites jugés « suspects » de ceux considérés comme « dangereux ». La différence repose notamment sur le degré de confiance de la détection et sur le risque potentiel pour l’utilisateur.

Un site sera signalé comme suspect lorsque Chrome détectera des caractéristiques similaires à celles de pages déjà associées au phishing, aux logiciels malveillants ou aux escroqueries. Google précise que ce verdict présente un niveau de confiance plus faible : le site peut donc avoir été signalé par erreur, mais un risque de préjudice reste possible.

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L’alerte « dangereux » correspond, elle, à une détection plus fiable et à un risque élevé. Google recommande d’éviter complètement ces sites. Cette distinction vise à fournir davantage de contexte aux internautes, plutôt que de présenter toutes les menaces potentielles de la même manière.

Des avertissements visuellement différents

La nouvelle interface doit permettre de comprendre rapidement la gravité de la situation. Sur ordinateur comme sur mobile, l’avertissement concernant un site suspect apparaîtra dans une fenêtre contextuelle, tandis que la page Web restera visible en arrière-plan, assombrie.

Cette fenêtre proposera une option « Marquer comme sûr » si l’utilisateur estime que le site a été signalé à tort. Cette possibilité ne signifie pas que la page est réellement sans danger : elle permet de signaler un éventuel faux positif et de poursuivre malgré l’avertissement.

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Pour un site considéré comme dangereux, l’alerte sera beaucoup plus difficile à ignorer. Elle occupera presque tout l’écran et remplacera la page par un fond rouge. Le contraste entre les deux interfaces doit aider les internautes à distinguer une suspicion qui nécessite de la prudence d’une menace jugée particulièrement risquée.

Gemini renforce aussi la détection des arnaques

En parallèle de cette refonte des avertissements, Google améliore la détection des escroqueries assistée par Gemini pour les utilisateurs ayant activé la protection renforcée. L’entreprise poursuit ainsi l’intégration de ses technologies d’intelligence artificielle dans les outils de sécurité de Chrome.

Ces améliorations s’inscrivent dans un contexte où les sites frauduleux peuvent imiter des services légitimes ou exploiter des techniques de manipulation pour pousser les internautes à communiquer leurs identifiants et leurs données personnelles. Des avertissements mieux différenciés peuvent aider à prendre une décision plus éclairée avant d’accéder à une page.

Il ne faut toutefois pas considérer ces mécanismes comme une garantie absolue. Une détection peut se tromper, et un site frauduleux peut ne pas être identifié. Vérifier l’adresse du site, se méfier des demandes inhabituelles et éviter de saisir des informations sensibles sur une page douteuse restent des précautions essentielles.

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Une protection à activer dans Chrome

Le nouveau système d’alertes pour les sites suspects est réservé aux utilisateurs de Chrome qui ont activé la protection renforcée. Il ne faut donc pas s’attendre à voir ces avertissements apparaître systématiquement avec les autres niveaux de protection du navigateur.

Avec cette évolution, Google cherche à rendre les alertes de sécurité plus compréhensibles et à mieux adapter leur présentation au niveau de risque estimé. La distinction entre sites suspects et dangereux pourrait réduire la confusion face aux avertissements, tout en rappelant qu’une alerte doit être prise au sérieux même lorsque la détection n’est pas certaine.