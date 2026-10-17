Samsung préparerait le Galaxy A58 5G avec une configuration photo très proche de celle du Galaxy A57. Selon le site néerlandais GalaxyClub, le futur smartphone de milieu de gamme conserverait quatre capteurs affichant les mêmes résolutions : 50 mégapixels à l’arrière pour le capteur principal, 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle, 5 mégapixels pour la macro et 12 mégapixels à l’avant.

Publicité

Cette première fuite ne permet pas de connaître les dimensions des capteurs, leurs ouvertures ou d’éventuelles modifications matérielles. Samsung pourrait donc faire évoluer certains composants sans changer le nombre de mégapixels.

Mais en l’état, rien ne laisse présager une révolution photographique pour cette nouvelle génération.

Une configuration photo qui ne bougerait pas

D’après les informations relayées par GalaxyClub, le Galaxy A58 5G reprendrait la configuration du Galaxy A57, lancé au printemps 2026. Ce dernier dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, d’un capteur macro de 5 mégapixels et d’une caméra frontale de 12 mégapixels.

Publicité

Toutefois, la résolution ne suffit pas à déterminer les performances d’un appareil photo. La taille des capteurs, l’ouverture des objectifs, la stabilisation optique et le traitement logiciel jouent également un rôle important dans la qualité des images. Le Galaxy A58 pourrait donc bénéficier d’améliorations malgré des chiffres identiques, même si aucune évolution de ce type n’est confirmée à ce stade.

En revanche, la fuite ne mentionne toujours pas de téléobjectif dédié. Le futur modèle conserverait ainsi une combinaison classique pour cette catégorie : capteur principal, ultra grand-angle et objectif macro, sans véritable zoom optique dédié.

Un capteur macro de 5 mégapixels qui remonte à 2020

Le maintien du capteur macro de 5 mégapixels est particulièrement révélateur. Cette configuration serait apparue pour la première fois sur le Galaxy A51 en 2020. Si le Galaxy A58 est commercialisé comme prévu au printemps 2027, Samsung pourrait donc conserver une solution similaire pendant près de sept ans sur ses smartphones de milieu de gamme.

Ce type de capteur permet de photographier des sujets rapprochés, mais sa définition limitée réduit les possibilités de recadrage et le niveau de détail par rapport à des capteurs plus modernes. Son utilité dépend également de la qualité de l’optique et du traitement de l’image.

Samsung pourrait profiter de cette nouvelle génération pour revoir sa stratégie photo, par exemple en privilégiant un ultra grand-angle plus performant ou un zoom optique. Pour l’instant, aucune information ne permet cependant d’affirmer que le constructeur envisage de telles évolutions sur le Galaxy A58.

Publicité

Le coût des composants pourrait limiter les nouveautés

Le maintien des mêmes résolutions pourrait s’inscrire dans une stratégie de maîtrise des coûts. La hausse du prix de certains composants, notamment de la mémoire, est régulièrement évoquée pour expliquer pourquoi les fabricants limitent les évolutions matérielles sur leurs appareils les plus abordables.

Dans cette hypothèse, Samsung chercherait à conserver une formule éprouvée tout en concentrant ses efforts sur d’autres éléments du smartphone. Le traitement logiciel pourrait notamment améliorer la gestion des couleurs, la photographie en basse lumière ou la netteté, sans nécessairement imposer de nouveaux capteurs.

Il reste toutefois impossible d’établir un lien direct entre cette fuite et les coûts de production. Samsung n’a pas communiqué sur ses arbitrages techniques ou financiers concernant le Galaxy A58.

Android 17 et One UI 9.5 attendus

Sur le plan logiciel, le Galaxy A58 devrait arriver avec Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche et One UI 9.5, selon les informations disponibles. Cette combinaison lui permettrait de bénéficier d’une version plus récente du système et de l’interface Samsung que les modèles commercialisés auparavant.

Les nouveautés logicielles pourraient ainsi constituer une partie importante de l’évolution par rapport au Galaxy A57. Leur portée dépendra néanmoins des fonctionnalités effectivement intégrées au téléphone, qui n’ont pas encore été détaillées.

Publicité

Le développement matériel du Galaxy A58 aurait commencé il y a quelques mois, avant de passer récemment à la phase logicielle. Une commercialisation en mars ou avril 2027 est évoquée, mais Samsung n’a confirmé ni cette fenêtre de lancement ni les caractéristiques du produit.

Le Galaxy A58 devra convaincre autrement

Si cette fuite se confirme, le Galaxy A58 5G ne devrait pas miser sur une hausse des résolutions pour se différencier de son prédécesseur. Les éventuelles améliorations pourraient plutôt concerner les composants eux-mêmes, le traitement photographique et les fonctions logicielles.

Le maintien d’un capteur macro de 5 mégapixels et l’absence apparente de téléobjectif pourraient néanmoins décevoir les utilisateurs qui espèrent une évolution plus ambitieuse de la photographie sur les Galaxy A. Il faudra attendre de nouvelles informations pour savoir si Samsung a prévu des changements matériels moins visibles que ne le suggèrent les chiffres.