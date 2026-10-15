OpenAI accuse un ancien employé d’avoir transmis des secrets à Apple

Un procès pourrait se tenir en octobre 2027 selon les informations de Reuters.

OpenAI accuse un ancien employé, retourné chez Apple, d’avoir transmis plus de 100 fichiers confidentiels liés à un produit matériel encore inédit. Selon un document judiciaire déposé mercredi devant un tribunal fédéral de San José, en Californie, ces fichiers auraient été envoyés vers des comptes personnels, notamment le dernier jour de travail de l’intéressé, le 2 juin.

D’après OpenAI, les documents contenaient notamment des images de l’appareil et des données de fabrication. L’entreprise affirme également que l’ancien salarié avait présenté ses projets matériels à des cadres dirigeants d’Apple plusieurs mois auparavant, dont le vice-président chargé des opérations en Asie.

OpenAI estime que ces éléments font craindre que ses secrets commerciaux circulent désormais au sein de son concurrent.

Apple conteste fermement ces accusations. Interrogée par Reuters, l’entreprise affirme appliquer des règles interdisant aux nouveaux employés d’utiliser des informations confidentielles issues de leurs précédents postes. Elle dit n’avoir trouvé aucun fichier d’OpenAI sur ses serveurs et souligne que les numéros de téléphone communiqués par OpenAI ne correspondaient pas au numéro professionnel de l’employé concerné.

Une bataille judiciaire autour du matériel IA

Le différend s’inscrit dans une confrontation plus large entre les deux entreprises. En juillet, Apple a poursuivi OpenAI, accusant plusieurs anciens salariés d’avoir emporté des secrets industriels liés à ses produits matériels. Parmi les personnes citées figurent Chang Liu et Tang Tan, aujourd’hui directeur du matériel chez OpenAI. OpenAI a contesté les accusations d’Apple.

Dans son nouveau dépôt, OpenAI ne formule pas encore de demande reconventionnelle contre Apple. L’entreprise réclame plutôt un calendrier judiciaire lui permettant d’enquêter sur les faits et, si nécessaire, de déposer ultérieurement ses propres accusations.

Mercredi, le juge fédéral Edward Davila a indiqué qu’il était « très probable » qu’il accorde à Apple une injonction préliminaire. OpenAI a alors accepté de ne pas utiliser les secrets commerciaux présumés pendant la procédure. Des copies forensiques des appareils de 14 employés susceptibles de détenir des données d’Apple doivent également être réalisées.

La veille, le juge avait autorisé Apple à accéder plus rapidement à certains éléments, notamment aux dossiers de recrutement et d’entretien d’OpenAI. Chang Liu, Tang Tan et une autre ancienne salariée d’Apple, Alyssa Peng, pourront aussi être interrogés sous serment de manière anticipée.

Le procès pourrait se tenir en octobre 2027, selon Reuters, même si OpenAI estime pouvoir être prête dès juin. Cette affaire illustre les tensions croissantes autour de la propriété intellectuelle dans la course aux appareils intégrant l’intelligence artificielle.