Back Market lance son Outlet pour proposer des smartphones et des MacBook reconditionnés à prix réduit.

Back Market lance son Outlet, une nouvelle offre de smartphones et de MacBook reconditionnés à prix réduit, malgré des défauts esthétiques visibles.

Annoncée le 15 octobre 2026 à l’occasion du Slow Tech Summit à Paris, cette initiative mise sur un principe simple : privilégier le fonctionnement et les performances plutôt que l’apparence. Les appareils restent pleinement fonctionnels et bénéficient d’une garantie d’un an, de 30 jours de retour gratuit et du service client de la plateforme.

Les produits proposés peuvent présenter des rayures, des marques ou des traces d’usure plus prononcées, ce qui justifie leur prix inférieur. L’offre sera d’abord testée en France et au Royaume-Uni, exclusivement via l’application Back Market, avec une première sélection de smartphones et de MacBook. Une version web est prévue dans un second temps, avant un éventuel déploiement sur d’autres marchés.

Deux outils pour renforcer le contrôle qualité

Back Market accompagne ce lancement de deux solutions destinées aux professionnels du reconditionnement. Back Bot, développé avec Apkudo, automatise l’inspection des smartphones et des tablettes, en évaluant leur état fonctionnel et leur apparence. Le système peut traiter jusqu’à 10 000 appareils par mois, tandis que la prise en charge des smartphones pliables, des stylets et des écouteurs est prévue ultérieurement.

De son côté, Back Check accélère le diagnostic des MacBook grâce à un logiciel natif macOS. Il examine notamment la batterie au niveau des cellules, la résistance thermique, les composants et les défauts visuels. Back Market vise des tests complets en cinq à dix minutes. L’outil entre actuellement en phase bêta auprès de partenaires, avant un déploiement plus large.

Avec ces trois nouveautés, Back Market entend rendre les appareils reconditionnés plus accessibles, améliorer l’homogénéité des contrôles et prolonger la durée de vie des équipements électroniques.