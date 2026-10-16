Instagram lance une nouvelle fonctionnalité destinée aux créateurs qui souhaitent reproduire un Reel populaire sans devoir mémoriser chaque mouvement. Baptisée « Use as reference », elle permet d’afficher la vidéo originale dans une petite fenêtre pendant l’enregistrement de sa propre version. De quoi faciliter la reproduction d’une chorégraphie, un lip-sync ou une séquence nécessitant une synchronisation précise.

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Jusqu’à présent, reproduire une vidéo demandait souvent de la regarder plusieurs fois pour retenir les gestes et le rythme. Avec cet outil intégré directement à la caméra d’Instagram, la référence reste visible pendant la préparation et l’enregistrement, ce qui simplifie le processus.

Pour commencer, il faut sélectionner un Reel de moins de 90 secondes. Dans le menu accessible via les trois points, une nouvelle option, « Use as reference », permet de lancer l’outil et d’afficher la vidéo d’origine dans une fenêtre flottante sur l’écran de la caméra.

Cette fenêtre peut être déplacée pour éviter de masquer une partie importante de l’image. Il est également possible de mettre la vidéo en pause et de la relancer autant de fois que nécessaire afin de travailler un mouvement, une transition ou un passage particulier.

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Une fois prêt à filmer, l’utilisateur peut configurer un compte à rebours personnalisable. Celui-ci facilite la synchronisation avec la vidéo de référence dès le début de l’enregistrement.

Le dispositif s’adresse notamment aux créateurs de chorégraphies, aux amateurs de lip-sync et à tous ceux qui souhaitent reprendre le format d’un Reel existant. Il permet de comparer plus facilement ses mouvements à ceux de la vidéo originale, sans devoir alterner constamment entre lecture et enregistrement.

Une limite fixée à 90 secondes

Instagram impose actuellement une durée maximale de 90 secondes pour les Reels utilisés comme référence. La plateforme n’a pas expliqué cette restriction, ni indiqué si elle comptait l’assouplir à l’avenir.

Cette limite pourrait être suffisante pour de nombreuses tendances courtes, mais elle risque de gêner les créateurs qui souhaitent reproduire des séquences plus longues. Pour l’instant, aucune évolution de ce plafond n’a été annoncée.

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Disponible sur iPhone, Android attendu

Instagram indique que la fonctionnalité commence à être déployée dès maintenant, mais elle est actuellement réservée à iOS. Les utilisateurs d’Android devront patienter : la plateforme confirme qu’une prise en charge de leur système est prévue, sans communiquer de date précise.

Avec cette nouveauté, Instagram cherche à réduire les frictions lors de la création de Reels et à rendre les tendances plus faciles à reproduire. Reste à savoir quand l’outil arrivera sur Android et si la plateforme étendra ensuite son utilisation aux vidéos de plus de 90 secondes.