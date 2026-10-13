Les longues sessions de jeu peuvent rapidement faire chauffer un smartphone, provoquer une baisse des performances et entraîner des chutes de framerate. Pour limiter ce phénomène, OnePlus lance le Magnetic Ice Card Mini Cooler, un refroidisseur thermoélectrique miniature conçu pour maintenir les températures sous contrôle pendant les usages intensifs.

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Présenté en Chine aux côtés du OnePlus 16, cet accessoire mise sur un format particulièrement compact : 70 × 53,4 mm pour environ 50 grammes. Il est commercialisé au prix de 199 yuans, soit environ 30 euros, et se fixe magnétiquement à l’arrière du téléphone.

Avec ce nouveau modèle, OnePlus cherche à rendre le refroidissement actif plus facile à transporter, sans imposer aux joueurs un accessoire volumineux. Reste à mesurer son efficacité réelle lors de longues sessions de jeu, un point qui nécessitera des tests indépendants.

Un refroidisseur plus petit qu’une carte bancaire

Le principal argument du Magnetic Ice Card Mini Cooler est son encombrement. Avec ses dimensions de 70 × 53,4 mm et son poids d’environ 50 g, il est annoncé comme étant 30 % plus petit et 18 g plus léger que le précédent Magnetic Ice Cooling Clip de OnePlus.

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Son boîtier associe du polycarbonate et un alliage d’aluminium. Son épaisseur atteint 9,7 mm, avec un maximum de 12,3 mm au niveau de l’entrée d’air.

L’accessoire utilise une fixation magnétique annoncée à 10 N pour rester en place pendant l’utilisation. OnePlus fournit également une plaque magnétique destinée aux smartphones Android dépourvus d’aimants intégrés, ce qui élargit sa compatibilité au-delà des seuls appareils équipés d’un système magnétique natif.

Ce format réduit devrait faciliter son transport dans une poche ou un sac. Il reste néanmoins nécessaire de vérifier la compatibilité de la fixation avec la taille et la conception de chaque smartphone.

Deux modes de refroidissement et un fonctionnement discret

Le refroidisseur propose deux modes de fonctionnement. Le mode silencieux génère environ 25 dB, tandis que le mode le plus puissant atteint approximativement 35 dB. Ces niveaux sont annoncés par OnePlus et devront être appréciés dans des conditions réelles d’utilisation, notamment à proximité du microphone du téléphone.

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Un voyant lumineux permet de connaître le mode actif : vert pour le mode faible, bleu pour le mode élevé et rouge clignotant en cas de problème.

Le dispositif repose sur un système de refroidissement thermoélectrique. Son objectif est de dissiper la chaleur produite par le smartphone lorsque le processeur et les autres composants sont fortement sollicités, notamment pendant les jeux exigeants.

En maintenant une température plus basse, ce type d’accessoire peut contribuer à limiter la réduction automatique des performances liée à la chaleur. Son efficacité dépend toutefois de plusieurs facteurs, dont la température ambiante, la consommation du téléphone et la qualité du contact entre le refroidisseur et l’appareil.

Une alimentation USB-C, même depuis le smartphone

Le Magnetic Ice Card Mini Cooler s’alimente par USB-C et consomme jusqu’à 5 V sous 0,7 A. Il peut fonctionner directement depuis le smartphone compatible, sans nécessiter de prise secteur, ou être relié à une batterie externe ou à un adaptateur.

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OnePlus indique qu’une batterie externe de 10 000 mAh peut alimenter le refroidisseur pendant jusqu’à huit heures en mode maximal. Cette autonomie annoncée dépend naturellement des conditions d’utilisation et de la capacité réellement disponible sur la batterie externe.

Le constructeur prévoit également une intégration avec le mode hautes performances de ColorOS X sur certains smartphones Oppo et OnePlus. Cette association doit permettre d’adapter le fonctionnement de l’appareil aux besoins des usages intensifs.

Pour les joueurs mobiles, la possibilité d’alimenter le refroidisseur directement depuis une batterie externe constitue une option intéressante lors des longues sessions. En revanche, une alimentation depuis le téléphone peut aussi solliciter sa batterie : il faudra donc évaluer le bilan énergétique global plutôt que de considérer uniquement la baisse de température.

Prix et disponibilité du OnePlus Magnetic Ice Card Mini Cooler

Le Magnetic Ice Card Mini Cooler est disponible en Chine au prix de 199 yuans, soit environ 30 euros. OnePlus le propose dans une seule finition, baptisée Silver Wing Grey. La boîte comprend le refroidisseur, un câble d’alimentation, une dragonne, une plaque magnétique, un film auxiliaire et un manuel d’utilisation.

Pour le moment, aucune disponibilité internationale ni aucun prix européen n’ont été annoncés. Les joueurs français devront donc attendre une éventuelle commercialisation officielle pour connaître son tarif et sa compatibilité avec les smartphones proposés sur le marché local.

Avec son format miniature, sa fixation magnétique et ses deux modes de fonctionnement, le Magnetic Ice Card Mini Cooler se positionne comme une solution portable pour les amateurs de jeux mobiles. Son véritable intérêt dépendra toutefois de sa capacité à maintenir durablement les performances sans devenir trop bruyant ni trop gourmand en énergie.