Ledger veut sortir la sécurité de ses portefeuilles physiques pour l’installer dans un appareil du quotidien. Le fabricant français a présenté le 15 octobre à Paris, lors de son événement Op3n, le Ledger Atom : un terminal sous Android qui ressemble à un smartphone, mais dont la fonction principale est de valider en toute sécurité les opérations sensibles de son utilisateur.

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Transactions en cryptomonnaies, connexions à des comptes, mais aussi actions déclenchées par des agents d’intelligence artificielle : l’Atom doit servir de point de contrôle unique. Il est déjà proposé en précommande à 849 euros, pour une livraison prévue à l’été 2027.

Ledger insiste toutefois sur un point : l’Atom n’est pas un smartphone au sens classique. Il ne permet ni de passer des appels ni d’envoyer des SMS, et la fiche technique peut encore évoluer d’ici sa commercialisation.

Ledger Atom : 849 euros en précommande, livraison à l’été 2027

Le Ledger Atom est disponible en précommande dans une Founders Edition limitée, vendue 849 euros. Après le lancement, le prix passera à 899 euros. La réservation passe par un acompte de 100 euros, remboursable jusqu’à l’expédition de l’appareil.

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Les premières livraisons sont annoncées pour l’été 2027, sous réserve de l’obtention des certifications nécessaires, dont le marquage CE. L’Atom sera vendu exclusivement sur le site de Ledger, du moins dans un premier temps.

Ce calendrier impose une certaine prudence. Près d’un an sépare la précommande de la livraison, et Ledger précise lui-même que les caractéristiques, le design et même le prix peuvent encore changer avant le lancement.

Android d’un côté, Ledger OS de l’autre

Le principe de l’Atom repose sur la cohabitation de deux systèmes. D’un côté, Android permet d’installer les applications habituelles, comme WhatsAppWhatsApp est l'application de messagerie de Meta, chiffrée de bout en bout par défaut, utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Lire la fiche, Instagram ou TikTok. De l’autre, Ledger OS fonctionne de manière isolée, en s’appuyant sur un élément sécurisé (Secure Element), le même type de puce que celle utilisée dans les portefeuilles Ledger.

Lorsqu’une opération sensible doit être validée, l’appareil bascule dans un mode protégé. Cette approche doit empêcher une application malveillante installée côté Android d’approuver une action à la place de l’utilisateur : la confirmation passe par un environnement que le système principal ne contrôle pas.

Selon les premières fiches techniques, l’Atom disposerait d’un écran OLED de 6,77 pouces, d’une puce Qualcomm Dragonwing et d’une batterie de 4 000 mAh. Il intégrerait aussi un interrupteur physique permettant de couper la caméra et le micro. Ces éléments restent toutefois à confirmer avant la commercialisation.

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Des agents IA sous contrôle

Ledger ne vise pas uniquement les détenteurs de cryptomonnaies. Le fabricant présente aussi l’Atom comme un moyen d’approuver les actions des agents IA, ces assistants capables d’effectuer des tâches de manière autonome, comme un achat, un paiement ou l’accès à un compte.

L’idée consiste à conserver une validation humaine pour chaque action jugée sensible. La question de l’encadrement de ces agents préoccupe d’ailleurs l’ensemble du secteur : Microsoft prépare par exemple des conteneurs pour isoler les agents IA dans Windows.

Les détails de fonctionnement restent néanmoins limités. Ledger n’a pas précisé quels services seront compatibles au lancement, ni comment les agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche s’intégreront concrètement avec le mode protégé de l’appareil.

Une protection physique renforcée après l’affaire CryptoBilis

L’autre argument de l’Atom concerne la protection contre les manipulations matérielles. Une enceinte de protection entoure les composants sensibles, des capteurs détectent le retrait de l’écran ou du dos de l’appareil, y compris lorsqu’il est éteint grâce à une batterie dédiée, et l’emballage est conçu pour révéler toute ouverture.

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Le calendrier de cette annonce n’a rien d’anodin. Quelques jours plus tôt, des appareils Ledger piégés avant leur livraison par le revendeur malaisien CryptoBilis ont été au cœur d’une affaire de vols estimés jusqu’à 93,2 millions de dollars. Des puces dissimulées auraient permis d’intercepter les phrases de récupération de 24 mots. Ledger indique qu’aucune perte n’a été signalée en Europe.

Selon le fabricant, l’enceinte de protection de l’Atom bloquerait explicitement ce type d’implant. Il faudra toutefois attendre des analyses indépendantes pour juger de l’efficacité réelle de ces protections.

Ledger Atom : pour qui ?

Faute d’appels et de SMS, l’Atom ne remplace pas un smartphone, il s’y ajoute. Il fonctionne uniquement avec une connexion de données en 4 G ou en 5 G, via une eSIM. Ledger le présente d’ailleurs davantage comme un « signataire » que comme un téléphone.

Il s’adresse donc d’abord aux utilisateurs qui gèrent des montants importants en cryptomonnaies ou utilisent régulièrement des applications décentralisées. Pour eux, un appareil doté d’un grand écran et des applications Android peut se révéler plus pratique qu’un Ledger Nano ou Stax pour signer des opérations au quotidien.

Pour un usage plus courant, l’intérêt est moins évident. Un smartphone récent, associé aux passkeys et à l’authentification à deux facteurs, offre déjà un bon niveau de protection pour la plupart des comptes.

Un pari à confirmer d’ici 2027

Ledger n’est pas le premier à tenter l’aventure. Solana a déjà lancé les smartphones Saga, en 2023, puis Seeker, qui intègrent une protection matérielle pour les clés privées. L’Atom pousse toutefois plus loin la logique, en ajoutant une couche de contrôle des agents IA et des protections physiques renforcées.

Reste à savoir si un appareil vendu près de 900 euros, sans fonctions téléphoniques et livré dans près d’un an, trouvera son public au-delà des passionnés de cryptomonnaies. Les certifications, la fiche technique définitive et les premiers tests seront déterminants.