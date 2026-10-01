OnePlus continue de faire monter la pression autour de son futur OnePlus 16. Le constructeur vient de publier son propre score AnTuTu, affirmant avoir dépassé la barre des 5,63 millions de points.

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Un résultat supérieur au score de 5,38 millions apparu dans une précédente fuite, mais qui doit être interprété avec prudence : le constructeur précise que ces performances ont été obtenues dans des conditions de test contrôlées.

OnePlus affirme néanmoins qu’il s’agit du score AnTuTu le plus élevé obtenu par un smartphone équipé de la même puce.

Plus de 5,63 millions de points sur AnTuTu

Le OnePlus 16 aurait donc franchi un nouveau cap sur le benchmark AnTuTu. Le précédent score dévoilé la semaine dernière atteignait environ 5,38 millions de points. Le résultat communiqué par OnePlus représente donc une progression de plus de 250 000 points.

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La comparaison reste toutefois à relativiser, car les résultats d’un benchmark peuvent varier selon les conditions de test, la température de l’appareil, le logiciel utilisé et les paramètres de performance.

Ce score donne néanmoins une première indication du potentiel du futur smartphone, qui figurera parmi les premiers appareils à utiliser le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 : une puce pensée pour la performance

Le OnePlus 16 sera l’un des premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. La puce est gravée selon un procédé 2 nm de TSMC et adopte une architecture CPU composée exclusivement de cœurs hautes performances, avec des fréquences dépassant les 5 GHz.

Selon OnePlus, les performances CPU progressent de 13 % par rapport à la génération précédente, tandis que les performances GPU augmentent de 44 %. Le constructeur veut surtout exploiter cette puissance pour le gaming.

Wind Chaser vise les jeux à 185 FPS

OnePlus indique avoir travaillé avec Qualcomm sur un kernel dédié au jeu baptisé Wind Chaser. Positionné à un niveau logiciel bas, il doit permettre à certains jeux compatibles de fonctionner à une fréquence native pouvant atteindre 185 images par seconde, tout en maintenant cette cadence pendant des sessions prolongées.

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PUBG Mobile fait notamment partie des jeux cités par OnePlus. Le smartphone embarquera également trois puces développées par OnePlus spécifiquement pour le gaming. La P4 Super Display Chip s’occupe du rendu graphique, tandis que la T3 Touch Chip gère la réponse tactile. Enfin, la G3 e-sports network chip est chargée de réduire la latence réseau.

L’ensemble couvre ainsi toute la chaîne, depuis la pression exercée sur l’écran jusqu’à l’affichage de l’image et la communication avec les serveurs du jeu.

Un écran OLED 185 Hz de 6,78 pouces

Côté affichage, le OnePlus 16 devrait disposer d’un écran OLED de 6,78 pouces fourni par BOE. Le constructeur utiliserait une définition 1,5K et une dalle plate avec des coins fortement arrondis.

La fréquence de rafraîchissement atteindrait surtout 185 Hz, un chiffre particulièrement élevé destiné notamment aux joueurs. Les bordures seraient également très fines, avec seulement 1,15 mm sur les quatre côtés.

Une énorme batterie de 9 000 mAh

Le OnePlus 16 devrait également se distinguer par sa batterie. Les informations communiquées jusqu’ici font état d’une capacité de 9 000 mAh, une valeur particulièrement importante pour un smartphone haut de gamme. OnePlus n’a toutefois pas encore communiqué les caractéristiques de recharge.

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Le constructeur devrait également conserver certains détails pour son événement du 12 octobre, date à laquelle le prix et les spécifications de charge sont attendus.

Un triple appareil photo avec un capteur principal de 200 mégapixels

La partie photo devrait elle aussi être ambitieuse. Le OnePlus 16 intégrerait à l’arrière un capteur principal de 200 mégapixels avec un capteur de 1/1,4 pouce. Il serait accompagné d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3×, ainsi que d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

OnePlus a également évoqué de nouveaux modes de prise de vue, mais tous les détails concernant le système photo ne sont pas encore connus.

Prix et recharge encore inconnus

Le constructeur n’a pour l’instant communiqué ni le prix du OnePlus 16 ni ses caractéristiques de recharge. Ces informations devraient être dévoilées lors de l’événement prévu le 12 octobre.

Entre son Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, son écran 185 Hz, ses trois puces dédiées au gaming et sa batterie de 9 000 mAh, le OnePlus 16 semble clairement vouloir jouer la carte de la performance maximale.

Reste désormais à voir si les chiffres annoncés par OnePlus se confirmeront dans des tests indépendants et, surtout, comment le smartphone parviendra à maintenir ces performances sur la durée sans compromettre l’autonomie ou la température.