OnePlus continue de dévoiler progressivement son prochain flagship avant sa présentation attendue en octobre en Chine. Après l’écran et le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, le constructeur détaille désormais la partie photo du OnePlus 16, avec un changement majeur : le capteur principal passe à 200 mégapixels.

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Cette évolution ne se limite pas à une augmentation de la définition. OnePlus accompagne son nouveau matériel de plusieurs modes photographiques destinés à proposer davantage de contrôle sur le rendu final, signe que la marque veut renforcer un domaine dans lequel la concurrence chinoise est devenue particulièrement agressive.

Un nouveau capteur principal de 200 mégapixels

Le OnePlus 16 abandonnera la configuration composée de trois capteurs de 50 mégapixels du OnePlus 15 pour adopter une architecture sensiblement différente. Son appareil photo principal reposera sur un capteur de 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce, associé à une ouverture f/1,6.

Cette surface relativement importante doit permettre au smartphone de collecter davantage de lumière, tandis que la définition élevée laisse davantage de latitude pour le recadrage et certains traitements numériques. Comme toujours, les 200 mégapixels ne constituent cependant qu’une partie de l’équation : la qualité finale dépendra également de l’optique, du traitement d’image et de la manière dont OnePlus exploite les données produites par le capteur.

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Le constructeur conserve parallèlement un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, avec un zoom optique 3x. OnePlus annonce également un grossissement 6x présenté comme sans perte, vraisemblablement obtenu en exploitant la définition du capteur et le recadrage numérique plutôt qu’un second niveau de zoom optique.

Un troisième module de 50 mégapixels prendra en charge l’ultra grand-angle avec un champ de vision de 116 degrés. À l’avant, la caméra de 50 mégapixels bénéficiera de l’autofocus, un détail intéressant pour les appels vidéo comme pour les autoportraits réalisés à différentes distances.

Le OnePlus 16 ne cherche donc pas à multiplier les capteurs de 200 mégapixels comme certains concurrents. La marque concentre cette définition sur le module principal tout en conservant deux appareils photo secondaires de 50 mégapixels, une configuration plus équilibrée sur le papier.

Master Mode, High-Pixel et 65:24 : OnePlus travaille aussi le rendu

Le matériel ne constitue qu’une partie de la stratégie photographique de cette génération. OnePlus a également confirmé trois nouveaux modes destinés à modifier la manière dont les utilisateurs exploitent les différents capteurs.

Le Master Mode doit proposer un rendu inspiré du cinéma, avec une gestion plus naturelle de la lumière. Il faudra attendre les premiers tests pour comprendre précisément ce que cela implique en matière de couleurs, de contraste et de plage dynamique, mais l’intention est claire : proposer une esthétique identifiable plutôt qu’un traitement systématiquement spectaculaire.

Le High-Pixel Mode privilégiera de son côté la quantité de détails enregistrés. Il devrait logiquement tirer parti de la définition de 200 mégapixels du capteur principal lorsque les conditions lumineuses permettent d’exploiter pleinement cette résolution.

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Plus original, le mode 65:24 Widescreen adoptera un format particulièrement large afin de produire des compositions au rendu plus cinématographique. Il ne remplacera évidemment pas une véritable focale anamorphique, mais il offre une nouvelle manière de cadrer directement à la prise de vue sans devoir effectuer le recadrage après coup.

Ces modes montrent surtout que OnePlus cherche à dépasser la course aux caractéristiques techniques. Avec des capteurs haute définition désormais courants sur le marché premium, le traitement de l’image et les choix créatifs deviennent des leviers de différenciation au moins aussi importants que le nombre de mégapixels.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et écran jusqu’à 185 Hz

Le OnePlus 16 fera également partie de la première vague de smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la nouvelle plateforme haut de gamme de Qualcomm. Une apparition récente sur AnTuTu donne un premier aperçu de la configuration que OnePlus prépare pour son flagship.

L’appareil testé associait le processeur à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.1, avec ColorOS 17 basé sur Android 17. Le benchmark a enregistré un score global de 5 384 433 points et identifié un écran fonctionnant jusqu’à 185 Hz.

Comme toujours avec un résultat AnTuTu obtenu avant le lancement commercial, ce chiffre doit être considéré avec prudence. Les performances peuvent évoluer avec les versions logicielles et les réglages thermiques définitifs, tandis qu’un score synthétique ne renseigne pas directement sur la stabilité des performances pendant une longue session de jeu.

La fréquence de 185 Hz reste néanmoins cohérente avec les informations circulant autour du smartphone. OnePlus semble vouloir pousser particulièrement loin la fluidité de l’écran, même si l’intérêt pratique d’un tel niveau dépendra des applications et surtout des jeux capables de l’exploiter.

Cette combinaison place le OnePlus 16 sur un terrain particulièrement concurrentiel. Les premiers flagships équipés de la nouvelle puce Qualcomm multiplient les écrans à très haute fréquence, les systèmes de refroidissement renforcés et les configurations mémoire généreuses. La différence se jouera donc davantage sur l’optimisation que sur la simple présence du dernier Snapdragon.

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Une batterie de 9 000 mAh changerait également l’équilibre du OnePlus 16

L’autre évolution majeure pourrait se trouver à l’intérieur du châssis. Les informations actuelles font état d’une batterie de 9 000 mAh, une capacité particulièrement élevée pour un smartphone haut de gamme traditionnel. La certification chinoise 3C confirme pour sa part une recharge filaire de 100 W. Une recharge sans fil de 50 W est également attendue, ce qui permettrait au OnePlus 16 de conserver cette fonction malgré l’augmentation importante de la capacité de sa batterie.

Si les 9 000 mAh sont confirmés lors de la présentation, OnePlus rejoindrait une tendance particulièrement visible sur les flagships chinois de cette génération. Les nouvelles technologies de batteries à forte densité permettent aux constructeurs d’augmenter considérablement les capacités sans reproduire nécessairement l’épaisseur des anciens smartphones spécialisés dans l’endurance.

Cette évolution peut avoir des conséquences particulièrement intéressantes sur un appareil doté d’un écran à très haute fréquence et d’un processeur aussi performant. Plutôt que d’utiliser les gains d’efficacité uniquement pour affiner le téléphone, OnePlus semble vouloir conserver une importante réserve énergétique afin de soutenir les usages intensifs.

Il restera naturellement à connaître les dimensions et le poids définitifs du smartphone. Une batterie impressionnante sur une fiche technique n’a de sens que si son intégration ne dégrade pas excessivement l’ergonomie, un point particulièrement important sur les grands flagships.

OnePlus veut renforcer son flagship là où la concurrence progresse le plus vite

Le passage à un capteur principal de 200 mégapixels est probablement l’évolution la plus symbolique du OnePlus 16. La marque a longtemps privilégié des configurations relativement équilibrées, mais elle évolue désormais dans un marché où Xiaomi, Honor, Vivo et OPPO accordent une place considérable à la photographie sur leurs modèles premium.

OnePlus semble répondre en combinant un nouveau capteur principal avec un téléobjectif périscopique et davantage de contrôle logiciel. La stratégie paraît moins axée sur l’accumulation de modules spectaculaires que sur la volonté de rendre l’appareil photo principal plus ambitieux tout en développant une identité visuelle autour de nouveaux modes.

Le reste de la fiche technique suit la même logique. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, écran pouvant atteindre 185 Hz, batterie annoncée à 9 000 mAh et recharge 100 W placent le smartphone parmi les appareils les plus musclés de cette nouvelle génération Android.

La présentation chinoise attendue en octobre devra maintenant apporter les dernières informations, notamment les caractéristiques complètes de l’écran, les dimensions du smartphone, son système de refroidissement, ses tarifs et son calendrier international.

Avec le OnePlus 16, la marque semble surtout vouloir effacer la frontière entre son traditionnel flagship performant et les photophones les plus ambitieux du marché. Le capteur de 200 mégapixels attirera les regards, mais ce sont le traitement d’image et la cohérence entre les trois focales qui détermineront si OnePlus a réellement franchi un cap en photographie.