OnePlus vient de confirmer la date de présentation de son prochain flagship. Le OnePlus 16 sera officiellement dévoilé le 12 octobre en Chine, avec une stratégie qui met clairement l’accent sur le gaming. Lors de la OnePlus Gaming Conference 2026, la marque a détaillé plusieurs technologies développées pour améliorer les performances et la réactivité du smartphone.

Publicité

Au-delà de la fiche technique traditionnelle, OnePlus cherche surtout à résoudre un problème bien connu des smartphones gaming : maintenir une fréquence d’images élevée sur la durée sans transformer le téléphone en radiateur portable. Le OnePlus 16 inaugurera notamment une nouvelle génération du Fengchi Gaming Kernel, ainsi qu’un système dédié reposant sur trois puces.

OnePlus 16 : OnePlus mise tout sur le jeu vidéo

Le Fengchi Gaming Kernel constitue l’une des principales nouveautés annoncées par OnePlus. La marque affirme que ce moteur peut coordonner les ressources matérielles du smartphone de manière plus fine afin de maintenir les performances dans les jeux compatibles.

L’objectif est notamment de permettre aux titres capables de fonctionner nativement à 185 images par seconde de conserver cette fréquence plus longtemps. OnePlus présente cette approche comme un moyen d’améliorer les performances soutenues sans avoir besoin de changer de plateforme matérielle.

Publicité

Le smartphone intégrera également un écran 185 Hz, une fréquence particulièrement élevée qui vise directement les joueurs recherchant davantage de fluidité et une meilleure réactivité visuelle. La différence avec un écran 120 ou 144 Hz sera surtout perceptible dans les jeux compatibles avec ces fréquences élevées.

Un système à trois puces pour améliorer la réactivité

OnePlus a également présenté un nouveau système e-sport développé en interne et reposant sur trois puces dédiées. Leur rôle couvre notamment la connectivité réseau, la réponse tactile et certains traitements liés à l’affichage.

La marque affirme que cette architecture doit améliorer la stabilité de la connexion, réduire la latence tactile et renforcer la clarté de l’image. Sur le papier, l’approche est intéressante : plutôt que de faire reposer toutes les tâches sur le processeur principal, OnePlus cherche à répartir certaines fonctions critiques du gaming sur des composants spécialisés.

Le OnePlus 16 devrait ainsi pouvoir exploiter son écran 185 Hz dans plusieurs jeux dès son lancement. OnePlus cite notamment Peace Elite, Arena Breakout, Nizhan : Future et Naruto Mobile parmi les titres compatibles avec le mode 185 FPS natif.

OnePlus veut démontrer un avantage dans les situations compétitives

Pour illustrer les bénéfices de son système, OnePlus a organisé un test impliquant 10 smartphones, dans des conditions réseau et de jeu identiques. La marque affirme que le OnePlus 16 a systématiquement déclenché les actions et éliminé les adversaires en premier lorsqu’un bras robotisé contrôlait les appareils.

Publicité

Ce type de démonstration doit toutefois être replacé dans son contexte. Il s’agit d’un test réalisé et présenté par OnePlus, et non d’un benchmark indépendant. Il permet surtout de comprendre le type de gain recherché par la marque : quelques millisecondes de différence dans la chaîne réseau → tactile → traitement → affichage peuvent avoir un impact dans un jeu compétitif, mais leur importance réelle dépendra des jeux et des conditions d’utilisation.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et caméra de 200 mégapixels

Le gaming ne sera évidemment pas le seul argument du OnePlus 16. Le smartphone devrait utiliser le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la nouvelle plateforme haut de gamme de Qualcomm déjà annoncée pour plusieurs smartphones de prochaine génération.

OnePlus a également laissé entendre que son flagship embarquera un capteur principal de 200 mégapixels, associé à un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. Ces caractéristiques avaient déjà fait l’objet de précédentes informations et viennent compléter un appareil qui cherche à se positionner au-delà du seul marché des joueurs.

La marque a par ailleurs commencé à dévoiler différentes couleurs et configurations mémoire. Il faudra cependant attendre la présentation officielle pour connaître l’ensemble de la fiche technique, les capacités de batterie, les technologies de recharge et surtout le positionnement tarifaire.

Rendez-vous le 12 octobre

Le OnePlus 16 sera donc présenté le 12 octobre en Chine. D’ici là, OnePlus devrait continuer à révéler progressivement les caractéristiques de son prochain flagship, notamment autour de son système de refroidissement, de son autonomie et de son appareil photo.

Publicité

Avec son écran 185 Hz, son système gaming à trois puces et son Fengchi Gaming Kernel, le constructeur semble vouloir faire du OnePlus 16 un smartphone particulièrement orienté vers les performances soutenues. Reste à voir si ces technologies produiront un avantage réellement perceptible au quotidien ou principalement dans des scénarios de jeu très spécifiques.

Le rendez-vous du 12 octobre permettra surtout de vérifier si OnePlus parvient à transformer cette débauche de technologies gaming en un avantage concret pour l’ensemble de l’expérience du smartphone.